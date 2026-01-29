Типичная ошибка многих: что сделать, чтобы штаны быстро сохли зимой

Вы узнаете:
- Как можно быстро высушить штаны
- Как правильно выкладывать штанына сушилку
Сушить одежду зимой значительно сложнее и дольше. Особенно, если она из плотных тканей, как, например, брюки. Но есть один лайфхак, который поможет значительно быстрее высушить штаны после стирки.
Главред узнал, что для этого нужно просто уметь правильно развешивать штаны на сушилке. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Диана Головец.
Как быстро высушить штаны
Обычно штаны вешают на сушилку в один ряд, но таким образом они высыхают очень медленно. Вместо этого блогер советует вешать штаны в два разных ряда.
Таким образом штаны будут занимать меньше места, будут быстрее и лучше сохнуть, а также меньше мнуться. Головец объяснила, что такой способ лучше, потому что между плотными частями штанов легче проходит воздух.
Смотрите видео о том, как правильно сушить штаны после стирки:
@dianagologovets Как удобно сушить брюки на сушилке ☺️ #gologovets_видео#лайфхак#идеидлядома#лайфхакдлядома#полезныесоветы#сушкаодежды♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
О персоне: Диана Головец
Диана Головец — украинская блогерша, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.
