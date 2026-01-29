Типичная ошибка многих: что сделать, чтобы штаны быстро сохли зимой

Зная одну хитрость, штаны будут сохнуть значительно быстрее.

https://glavred.info/lifehack/tipichnaya-oshibka-mnogih-chto-sdelat-chtoby-shtany-bystro-sohli-zimoy-10736096.html Ссылка скопирована

Почему большинство неправильно использует сушилку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как можно быстро высушить штаны

Как правильно выкладывать штаны на сушилку

Сушить одежду зимой значительно сложнее и дольше. Особенно, если она из плотных тканей, как, например, брюки. Но есть один лайфхак, который поможет значительно быстрее высушить штаны после стирки.

Главред узнал, что для этого нужно просто уметь правильно развешивать штаны на сушилке. Об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Диана Головец.

видео дня

Как быстро высушить штаны

Обычно штаны вешают на сушилку в один ряд, но таким образом они высыхают очень медленно. Вместо этого блогер советует вешать штаны в два разных ряда.

Таким образом штаны будут занимать меньше места, будут быстрее и лучше сохнуть, а также меньше мнуться. Головец объяснила, что такой способ лучше, потому что между плотными частями штанов легче проходит воздух.

Смотрите видео о том, как правильно сушить штаны после стирки:

Читайте также:

О персоне: Диана Головец Диана Головец — украинская блогерша, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом своей мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред