Скрытая опасность: почему категорически нельзя хранить полотенца в ванной

Полотенца во влажном помещении быстро теряют свежесть, даже если ими не пользоваться.

https://glavred.info/lifehack/skrytaya-opasnost-pochemu-kategoricheski-nelzya-hranit-polotenca-v-vannoy-10748894.html Ссылка скопирована

Как хранить полотенца - почему полотенце нельзя хранить в ванной

Ванная комната кажется самым удобным местом для полотенец, ведь именно здесь мы пользуемся ими каждый день. Но эксперты предупреждают, что эта привычка может таить в себе риск, который не стоит недооценивать.

видео дня

Почему нельзя хранить полотенца в ванной

Ванная комната всегда остается самым влажным помещением в доме. Хлопковые и махровые полотенца, даже если они чистые и сложены на полке, постепенно впитывают влагу из воздуха, объясняет Oboz.ua. Это создает благоприятные условия для развития грибка и плесени. Через несколько дней ткань может потерять ощущение свежести и приобрести неприятный запах.

Кроме того, при смыве унитаза с открытой крышкой в воздух поднимаются микроскопические частицы, содержащие бактерии. Они оседают на поверхностях в ванной комнате, в том числе и на полотенцах. Таким образом, даже те, что кажутся чистыми, могут стать местом скопления нежелательных микроорганизмов.

Как правильно хранить полотенца

Чтобы избежать проблем, стоит соблюдать простые правила. Рекомендуем взять одно полотенце для ежедневного использования, а остальные хранить в шкафу или комоде, где нет постоянной влажности.

Использованное полотенце следует хорошо просушивать в проветриваемом помещении, а не оставлять в ванной. Это поможет сохранить ткань свежей, продлит ее срок службы и защитит от неприятных запахов и бактерий.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред