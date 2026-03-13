Украинцев призвали не выбрасывать старые компакт-диски: в чем причина

Вы узнаете:
Во многих домах до сих пор пылятся коробки со старыми компакт-дисками — когда-то нужными, а сейчас почти забытыми в эпоху стриминга. Но весной эти "артефакты прошлого" могут оказаться неожиданно полезными.
Британское издание Express сообщает, что обычные CD-диски помогают садоводам защитить молодые растения в период весенних посадок. В марте и апреле, когда корни цветов только формируются и особенно уязвимы, дикие птицы активно ищут пищу на свежеперекопанных грядках и могут легко повредить нежные саженцы.
Опытная садовница и основательница проекта Lovely Greens Таня Андерсон советует использовать диски в качестве простого, но эффективного отпугивателя.
"Привяжите старые компакт-диски веревкой к фруктовым деревьям, кустам или другим местам в вашем саду. Их отражающие поверхности будут мерцать, когда они будут колебаться на ветру, отпугивая птиц", — объясняет Андерсон.
Секрет метода — в естественной пугливости птиц. Любой неожиданный блеск или движение воспринимается ими как угроза, поэтому они избегают таких мест.
Если же компакт-дисков в хозяйстве давно не осталось, их легко заменить кусочками фольги или любыми другими блестящими предметами, которые могут создавать блики на солнце.
Таким образом, старые CD получают шанс на вторую жизнь — и становятся не мусором, а полезным инструментом для весеннего садоводства.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
