Украинцев призвали не выбрасывать старые компакт-диски: в чем причина

Во многих домах до сих пор пылятся коробки со старыми компакт-дисками — когда-то нужными, а сейчас почти забытыми в эпоху стриминга. Но весной эти "артефакты прошлого" могут оказаться неожиданно полезными.

Британское издание Express сообщает, что обычные CD-диски помогают садоводам защитить молодые растения в период весенних посадок. В марте и апреле, когда корни цветов только формируются и особенно уязвимы, дикие птицы активно ищут пищу на свежеперекопанных грядках и могут легко повредить нежные саженцы.

Опытная садовница и основательница проекта Lovely Greens Таня Андерсон советует использовать диски в качестве простого, но эффективного отпугивателя.

"Привяжите старые компакт-диски веревкой к фруктовым деревьям, кустам или другим местам в вашем саду. Их отражающие поверхности будут мерцать, когда они будут колебаться на ветру, отпугивая птиц", — объясняет Андерсон.

Секрет метода — в естественной пугливости птиц. Любой неожиданный блеск или движение воспринимается ими как угроза, поэтому они избегают таких мест.

Если же компакт-дисков в хозяйстве давно не осталось, их легко заменить кусочками фольги или любыми другими блестящими предметами, которые могут создавать блики на солнце.

Таким образом, старые CD получают шанс на вторую жизнь — и становятся не мусором, а полезным инструментом для весеннего садоводства.

