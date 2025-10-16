Парень купил старую коробку на барахолке и сказочно разбогател

Мужчина даже не подозревал, что стал владельцем одной из самых редких коллекций в мире.

Парень купил коробку старых комиксов на распродаже

Житель Великобритании случайно разбогател после того, как на обычной распродаже купил коробку старых изданий о Супермене.

Как сообщает The Mirror, мужчина даже не подозревал, что стал владельцем одной из самых редких коллекций комиксов в мире.

В коробке оказалось 48 экземпляров издания This Island Bradman — уникальной истории, созданной в 1988 году по заказу британского бизнесмена Годфри Брэдмана. Комикс не выпускался официально под брендом DC Comics: он был персональным подарком сыну Брэдмана, Дэниелу, к бар-мицве. В сюжете Супермен даже сотрудничает с мальчиком и его другом — как символ особой семейной связи.

Первоначально было напечатано всего около двух сотен копий. Большинство экземпляров раздали гостям праздника, а оставшиеся распорядилась уничтожить типография. Один из сотрудников, однако, решил забрать коробку домой — и именно она спустя десятилетия оказалась на обычной барахолке.

Во время локдауна новый владелец случайно наткнулся на покупки на своем чердаке и понял, что имеет дело с настоящим сокровищем. Эксперты аукциона Ewbank's оценили каждую из сохранившихся копий в 3000 фунтов стерлингов (около 167 тысяч гривен) — даже поврежденные выпуски могут стоить немалых денег.

Мужчина приобрел уникальную коллекцию / Фото: Jam Press

"Фанаты Супермена искали этот утерянный тираж почти сорок лет. Такие истории случаются раз в жизни", — рассказал эксперт по комиксам Том Фрэнсис-Дюма.

Сам счастливчик предпочёл остаться анонимным и признался, что не может поверить в своё везение. По его словам, покупка старых комиксов была просто актом ностальгии — но превратилась в самое выгодное решение его жизни.

Ранее мы писали, что муж и жена решили сделать ремонт в своем доме, однако строители обнаружили находку, от которой новые владельцы дома были шокированы.

Также сообщалось, что во время очередного будничного похода в секонд-хенд блогер Даниэль нашла ничто иное, как настоящий дизайнерский трофей. Речь идет о джемпере от знаменитого бренда Ralph Lauren.

