Шовкопляс ошеломила эффектным похудением за три недели: "Ушло очень много"

Украинская ведущая и жена военного Неля Шовкопляс стала участницей благотворительного предновогоднего спецвыпуска "Танців з зірками".
В течение трех недель Неля Шовкопляс и ее партнер по шоу Макс Леонов тщательно тренировались, что не могло не отразится на фигуре знаменитости.
Как рассказала она в интервью kp.ua, ушел больше не вес, а объемы.
"Девушки, как всегда, меряют все килограммами, а опытные тренеры советуют смотреть не на килограммы, а на объемы. Потому что в килограммах сбросила, мне кажется, немного. У меня ушло 7 килограммов за 3 недели. Но в объемах у меня ушло очень много. Поэтому смотрю больше не на килограммы, а именно на объемы, на сантиметры, которые просто начали таять на глазах", —говорит она.
Ведущая также добавляет, что надо было тренироваться в меру. "Мы работали с Максом очень много. Сейчас хожу на реабилитацию (смеется). Потому что все надо делать с головой, а не сдуру", — добавила она.
О персоне: Неля Шовкопляс
Неля Шовкопляс - украинская телеведущая. Ведущая канала 1+1 Украина, утреннего проекта "Сніданок з 1+1". Ментор благотворительного проекта 1+1 media - "Здійсни мрію", сообщает Википедия.
