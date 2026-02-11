Укр
  Звёзды

Тодоренко решили уничтожить в России: за что поплатится предательница

Алена Кюпели
11 февраля 2026, 22:11
132
Тодоренко не в первый раз делает заявление, которое вызывает резонанс в обществе.
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко может стать "отменой"/ коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Кратко:

  • За что могут отменить Тодоренко
  • Что она сделала

Запроданка Регина Тодоренко, которая недавно родила третьего ребенка российскому певцу Владу Топалову и пыталась отравить человека, может повторить судьбу путинистки Ларисы Долиной.

Как пишут российские пропагандисты, однажды запроданка отравила своего знакомого, у которого была аллергия на мед, так как решила, что его аллергия - это психосоматика.

видео дня
Регина Тодоренко
Регине Тодоренко иногда лучше молчать / фото: t.me/todorenkoregina

Я говорю: "Это психосоматика". Наварила чай, поставила ему, но не сказала, что там мед. Я говорю: "Попей чай". Он говорит: "О, вкусный какой, хороший".

В итоге предательница Украины уехала, оставив человека одного. Из-за аллергии у него случился отек Квинке. Он прислал фото своего опухшего лица Тодоренко и спросил, не было ли в чае меда. "Я чувствовала себя просто жутко", — радостно сообщила она.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко оскандалилась рассказом/ фото: t.me, Регина Тодоренко

Однако пользователи сети не нашли историю забавной: "Она сумасшедшая, как можно в здравом уме пытаться отравить человека?", "Мало ее отменяли, судя по всему, мозгов не появилось", "О таких историях надо стыдливо молчать, а не хвалиться ими на всю страну", "Надеюсь, тот мужчина увидит это интервью и подаст в суд", "Просто целенаправленно чуть не убила человека, какая смешная история, ха-ха".

Тодоренко и ее скандальные высказывания

Интересно, что Тодоренко славится своими бестолковыми и нелепыми высказываниями. В 2020 году ее уже пытались отменить. В одном из интервью, обсуждая тему домашнего насилия, Тодоренко произнесла фразу: "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?". Она также добавила, что женщинам может быть "психологически нравится" быть жертвами. Позднее Регина принесла извинения и финансово поддержала фонд для жертв домашнего насилия.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, не устает радовать своих фоловеров красивыми фото.

Ранее также Бижу Филлипс — американская актриса, модель и певица находится в критическом состоянии и госпитализирована в больницу.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Регина Тодоренко

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Регина Тодоренко новости шоу бизнеса
Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

Гороскоп на сегодня 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

