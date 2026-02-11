Кратко:
Запроданка Регина Тодоренко, которая недавно родила третьего ребенка российскому певцу Владу Топалову и пыталась отравить человека, может повторить судьбу путинистки Ларисы Долиной.
Как пишут российские пропагандисты, однажды запроданка отравила своего знакомого, у которого была аллергия на мед, так как решила, что его аллергия - это психосоматика.
Я говорю: "Это психосоматика". Наварила чай, поставила ему, но не сказала, что там мед. Я говорю: "Попей чай". Он говорит: "О, вкусный какой, хороший".
В итоге предательница Украины уехала, оставив человека одного. Из-за аллергии у него случился отек Квинке. Он прислал фото своего опухшего лица Тодоренко и спросил, не было ли в чае меда. "Я чувствовала себя просто жутко", — радостно сообщила она.
Однако пользователи сети не нашли историю забавной: "Она сумасшедшая, как можно в здравом уме пытаться отравить человека?", "Мало ее отменяли, судя по всему, мозгов не появилось", "О таких историях надо стыдливо молчать, а не хвалиться ими на всю страну", "Надеюсь, тот мужчина увидит это интервью и подаст в суд", "Просто целенаправленно чуть не убила человека, какая смешная история, ха-ха".
Тодоренко и ее скандальные высказывания
Интересно, что Тодоренко славится своими бестолковыми и нелепыми высказываниями. В 2020 году ее уже пытались отменить. В одном из интервью, обсуждая тему домашнего насилия, Тодоренко произнесла фразу: "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?". Она также добавила, что женщинам может быть "психологически нравится" быть жертвами. Позднее Регина принесла извинения и финансово поддержала фонд для жертв домашнего насилия.
О персоне: Регина Тодоренко
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
