Тодоренко не в первый раз делает заявление, которое вызывает резонанс в обществе.

Регина Тодоренко может стать "отменой"/ коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

За что могут отменить Тодоренко

Что она сделала

Запроданка Регина Тодоренко, которая недавно родила третьего ребенка российскому певцу Владу Топалову и пыталась отравить человека, может повторить судьбу путинистки Ларисы Долиной.

Как пишут российские пропагандисты, однажды запроданка отравила своего знакомого, у которого была аллергия на мед, так как решила, что его аллергия - это психосоматика.

Регине Тодоренко иногда лучше молчать / фото: t.me/todorenkoregina

Я говорю: "Это психосоматика". Наварила чай, поставила ему, но не сказала, что там мед. Я говорю: "Попей чай". Он говорит: "О, вкусный какой, хороший".

В итоге предательница Украины уехала, оставив человека одного. Из-за аллергии у него случился отек Квинке. Он прислал фото своего опухшего лица Тодоренко и спросил, не было ли в чае меда. "Я чувствовала себя просто жутко", — радостно сообщила она.

Регина Тодоренко оскандалилась рассказом/ фото: t.me, Регина Тодоренко

Однако пользователи сети не нашли историю забавной: "Она сумасшедшая, как можно в здравом уме пытаться отравить человека?", "Мало ее отменяли, судя по всему, мозгов не появилось", "О таких историях надо стыдливо молчать, а не хвалиться ими на всю страну", "Надеюсь, тот мужчина увидит это интервью и подаст в суд", "Просто целенаправленно чуть не убила человека, какая смешная история, ха-ха".

Тодоренко и ее скандальные высказывания

Интересно, что Тодоренко славится своими бестолковыми и нелепыми высказываниями. В 2020 году ее уже пытались отменить. В одном из интервью, обсуждая тему домашнего насилия, Тодоренко произнесла фразу: "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?". Она также добавила, что женщинам может быть "психологически нравится" быть жертвами. Позднее Регина принесла извинения и финансово поддержала фонд для жертв домашнего насилия.

О персоне: Регина Тодоренко Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

