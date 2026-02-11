Ситуация со светом для четырех городов самая сложная - в чем проблема

Передача электроэнергии в отдельные узлы остается проблематичной, поэтому стабильное снабжение возможно только с графиками и ограничениями, указал эксперт.

https://glavred.info/energy/situaciya-so-svetom-dlya-chetyreh-gorodov-samaya-slozhnaya-v-chem-problema-10739999.html Ссылка скопирована

Графики отключения света в Украине - в каких городах ситуация хуже всего / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Поставка электроэнергии в Киев осуществляется из других регионов

Худшая ситуация с электричеством в Киеве, Одессе, Харькове и Кривом Роге

Ситуация в украинской энергосистеме остается сложной из-за повреждения инфраструктуры и ограниченных возможностей передачи электроэнергии между отдельными регионами. Для четырех городов ситуация остается особенно тяжелой, в частности речь идет о Киеве. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Харченко пояснил, что в Украине функционирует единая объединенная энергосистема, поэтому определить, из какого именно источника Киев в определенный момент получает электроэнергию, невозможно — потоки постоянно перераспределяются в пределах системы. В то же время очевидно, что столица обеспечивается электричеством преимущественно из других регионов, ведь восстановить собственную генерацию в городе быстро пока нереально.

видео дня

"Сейчас Киев, Одесса, Харьков и Кривой Рог — это самые сложные участки сетей, где ситуация наиболее напряженная. Поэтому возвращение Киева к более-менее нормальному режиму существенно не повлияет на ситуацию в стране в целом. Проблема не в том, что электроэнергии нет в принципе, а в том, что ее просто невозможно передать в отдельные узлы сети", - указал эксперт.

По его словам, сейчас в Украине работает около 11 ГВт внутренней генерации. Весной, с учетом импорта на уровне почти 2,5 ГВт, этого ресурса должно хватить для относительно стабильного обеспечения электроэнергией по всей стране — с графиками и определенными ограничениями, но без чрезмерно жестких отключений. Однако Харченко предупредил, что дальнейшая ситуация будет зависеть от интенсивности возможных атак.

Атомная генерация в Украине / Инфографика: Главред

В каких регионах графики могут усилиться — мнение эксперта

Как ранее писал Главред, российские оккупационные войска нанесли удар по Западноукраинской электроподстанции во Львовской области, что может вызвать перебои с электроснабжением в западных регионах страны. Об этом сообщил энергетический эксперт Станислав Игнатьев. Он также отметил, что эта подстанция является крупнейшей в Европе.

"Враг пытался нанести удар по подстанции, и по публичным источникам уже есть информация о определенных разрушениях", - сказал эксперт.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, состояние энергетической системы Украины остается сложным, есть вероятность дальнейшего усиления графиков отключения электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

В регионах, которые будут подвергаться ударам со стороны России, после каждой атаки будут вводить аварийные отключения света, которые продлятся примерно неделю. Об этом предупредил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

В то же время эксперт по энергетике Юрий Корольчук подчеркнул, что в будущем нельзя полностью исключать риск повторения масштабных блэкаутов и системных сбоев в энергосистеме страны.

Другие новости:

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред