Полетели Кинжалы: РФ запустила ракеты, по всей стране тревога

Российские оккупанты осуществили пуски гиперзвуковых ракет с самолетов МиГ-31.

https://glavred.info/war/letyat-kinzhaly-rf-zapustila-rakety-po-vsey-strane-trevoga-10739885.html Ссылка скопирована

РФ запустила "Кинжалы" / Коллаж: Главред, фото: карта тревог, МО РФ

Российские оккупанты запустили гиперзвуковые ракеты с истребителей МиГ-31К. Уже были зафиксированы "Кинжалы". Это подтверждают Воздушные силы ВСУ.

Сначала ракета была замечена над Ровенской областью. Она летела в сторону Львовщины и нацелилась на областной центр.

РФ запустила "Кинжалы" / фото: скриншот

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий призвал людей находиться в укрытиях.

видео дня

"Скоростная цель в направлении Львовщины! На Львов! Оставайтесь в укрытиях! Угроза продолжается!" - отметил он.

Впоследствии стало известно, что россияне запустили в направлении Львова еще одну ракету.

РФ запустила "Кинжалы" / фото: скриншот

Мэр города Андрей Садовый подчеркнул, что около 14:40 оккупантами были запущены две ракеты "Кинжал". Отмечается, что силам ПВО удалось их обезвредить.

"Около 14:40 в направлении Львова летели две вражеские "Кинжалы". Силы ПВО их обезвредили. Это титаническая работа. Спасибо нашим защитникам за защиту! На данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию общины", - написал он.

РФ запустила "Кинжалы" / фото: скриншот

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред