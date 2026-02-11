Полетели Кинжалы: РФ запустила ракеты, по всей стране тревога

Российские оккупанты запустили гиперзвуковые ракеты с истребителей МиГ-31К. Уже были зафиксированы "Кинжалы". Это подтверждают Воздушные силы ВСУ.
Сначала ракета была замечена над Ровенской областью. Она летела в сторону Львовщины и нацелилась на областной центр.
Глава Львовской ОГА Максим Козицкий призвал людей находиться в укрытиях.
"Скоростная цель в направлении Львовщины! На Львов! Оставайтесь в укрытиях! Угроза продолжается!" - отметил он.
Впоследствии стало известно, что россияне запустили в направлении Львова еще одну ракету.
Мэр города Андрей Садовый подчеркнул, что около 14:40 оккупантами были запущены две ракеты "Кинжал". Отмечается, что силам ПВО удалось их обезвредить.
"Около 14:40 в направлении Львова летели две вражеские "Кинжалы". Силы ПВО их обезвредили. Это титаническая работа. Спасибо нашим защитникам за защиту! На данный момент информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию общины", - написал он.
