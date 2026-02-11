"Мгла" возвращается: в Голливуде снимут новую экранизацию книги Стивена Кинга

Кратко:
Голливудский 47-летний режиссер Майк Флэнаган решил снять фильм по мотивам одного из произведений американского писателя Стивена Кинга. Об этом сообщает издание Deadline.
Постановщик, который ранее уже работал с романами и новеллами писателя, займется съемками своей версии фильма "Мгла". Также Флэнаган выступит сценаристом картины. Сюжет повествует о небольшом городке в штате Мэн, который окутывает загадочный густой туман. Из него появляются агрессивные существа, из-за чего группа выживших вынуждена прятаться в местном продуктовом магазине.
Повесть "Мгла" вышла в сборнике рассказов Стивена Кинга "Skeleton Crew". В 2007 году по ней снял фильм культовый режиссер Фрэнк Дарабонт, который также экранизировал "Побег из Шоушенка" и "Зеленую милю". В 2017 году по мотивам произведения также вышел сериал, который не снискал большого успеха и был закрыт после первого сезона.
Флэнаган снял ленты по другим книгам писателя - "Игра Джеральда", сиквел "Сияния" под названием "Доктор Сон", "Жизнь Чака".
Новая интерпретация "Мглы" выйдет спустя более чем двадцать лет после знаменитой экранизации Фрэнка Дарабонта 2007 года. Пока нет информации о дате начала производства или актерском составе, однако известно, что Флэнаган приступит к работе над фильмом после завершения съемок своего нового проекта во франшизе "Изгоняющий дьявола".
Кто такой Стивен Кинг?
Стивен Эдвин Кинг — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, получил прозвище "Король ужасов", сообщает "Википедия".
