"Мгла" возвращается: в Голливуде снимут новую экранизацию книги Стивена Кинга

Стало известно о новой экранизации культовой книги Стивена Кинга.

В Голливуде снимут новую экранизацию книги Стивена Кинга / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Повесть "Мгла" вышла в сборнике рассказов Стивена Кинга "Skeleton Crew"

Новая интерпретация "Мглы" выйдет спустя более чем двадцать лет после экранизации Фрэнка Дарабонта

Голливудский 47-летний режиссер Майк Флэнаган решил снять фильм по мотивам одного из произведений американского писателя Стивена Кинга. Об этом сообщает издание Deadline.

Постановщик, который ранее уже работал с романами и новеллами писателя, займется съемками своей версии фильма "Мгла". Также Флэнаган выступит сценаристом картины. Сюжет повествует о небольшом городке в штате Мэн, который окутывает загадочный густой туман. Из него появляются агрессивные существа, из-за чего группа выживших вынуждена прятаться в местном продуктовом магазине.

Повесть "Мгла" вышла в сборнике рассказов Стивена Кинга "Skeleton Crew". В 2007 году по ней снял фильм культовый режиссер Фрэнк Дарабонт, который также экранизировал "Побег из Шоушенка" и "Зеленую милю". В 2017 году по мотивам произведения также вышел сериал, который не снискал большого успеха и был закрыт после первого сезона.

Флэнаган снял ленты по другим книгам писателя - "Игра Джеральда", сиквел "Сияния" под названием "Доктор Сон", "Жизнь Чака".

Новая интерпретация "Мглы" выйдет спустя более чем двадцать лет после знаменитой экранизации Фрэнка Дарабонта 2007 года. Пока нет информации о дате начала производства или актерском составе, однако известно, что Флэнаган приступит к работе над фильмом после завершения съемок своего нового проекта во франшизе "Изгоняющий дьявола".

Кто такой Стивен Кинг? Стивен Эдвин Кинг — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, получил прозвище "Король ужасов", сообщает "Википедия".

