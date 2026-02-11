Укр
"Мгла" возвращается: в Голливуде снимут новую экранизацию книги Стивена Кинга

Виталий Кирсанов
11 февраля 2026, 15:44
Стало известно о новой экранизации культовой книги Стивена Кинга.
В Голливуде снимут новую экранизацию книги Стивена Кинга
В Голливуде снимут новую экранизацию книги Стивена Кинга / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Повесть "Мгла" вышла в сборнике рассказов Стивена Кинга "Skeleton Crew"
  • Новая интерпретация "Мглы" выйдет спустя более чем двадцать лет после экранизации Фрэнка Дарабонта

Голливудский 47-летний режиссер Майк Флэнаган решил снять фильм по мотивам одного из произведений американского писателя Стивена Кинга. Об этом сообщает издание Deadline.

Постановщик, который ранее уже работал с романами и новеллами писателя, займется съемками своей версии фильма "Мгла". Также Флэнаган выступит сценаристом картины. Сюжет повествует о небольшом городке в штате Мэн, который окутывает загадочный густой туман. Из него появляются агрессивные существа, из-за чего группа выживших вынуждена прятаться в местном продуктовом магазине.

Повесть "Мгла" вышла в сборнике рассказов Стивена Кинга "Skeleton Crew". В 2007 году по ней снял фильм культовый режиссер Фрэнк Дарабонт, который также экранизировал "Побег из Шоушенка" и "Зеленую милю". В 2017 году по мотивам произведения также вышел сериал, который не снискал большого успеха и был закрыт после первого сезона.

Флэнаган снял ленты по другим книгам писателя - "Игра Джеральда", сиквел "Сияния" под названием "Доктор Сон", "Жизнь Чака".

Новая интерпретация "Мглы" выйдет спустя более чем двадцать лет после знаменитой экранизации Фрэнка Дарабонта 2007 года. Пока нет информации о дате начала производства или актерском составе, однако известно, что Флэнаган приступит к работе над фильмом после завершения съемок своего нового проекта во франшизе "Изгоняющий дьявола".

Гитарист легендарной группы Radiohead Джонни Гринвуд и голливудский режиссер Пол Томас Андерсон обвинили студию, выпустившую фильм о жене Дональда Трампа Мелании, в использовании музыки без разрешения. Музыкант и режиссер, которые вместе работали над фильмом "Призрачная нить", заявили, что фрагменты композиций Гринвуда из этой картины использовалась в документальной киноленте "Мелания" незаконно.

Ранее Главред рассказывал, что звезда "Очень странных дел", канадский актер Финн Вулфхард, оставляет актерство после завершения сериала. Артист раскрыл, чем будет заниматься дальше.

Кто такой Стивен Кинг?

Стивен Эдвин Кинг — американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму, детектив, получил прозвище "Король ужасов", сообщает "Википедия".

Русский на уроке английского: в Одессе разгорелся языковой скандал

12:09

Может ли учитель требовать от ученика включить камеру: правила "дистанционки"

12:08

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

11:58

Первая "панелька" СССР стоит в Харькове: в чем уникальность этого домаФото

11:57

Миллионы людей совершают одну рискованную ошибку при выборе пароля

11:10

"Отсрочка до конца жизни": Сеть взорвал торт с необычным дизайном

11:10

Почему 12 февраля нельзя планировать свое будущее: какой церковный праздник

