В Украине создали лазерную пушку против российских дронов - The Atlantic

Виталий Кирсанов
11 февраля 2026, 09:07
Лазерную пушку, напоминающую любительский телескоп с несколькими камерами, установили на крыше пикапа.
В Украине создали лазерную пушку против дронов
В Украине создали лазерную пушку против дронов / коллаж: Главред, иллюстративное фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Что написано в материале The Atlantic:

  • Оружие помещается в багажнике автомобиля
  • В ВМС США есть аналог под названием Helios

В Украине разработали лазерную систему Sunray, которая способна сбивать дроны лучом. Об этом сообщило издание The Atlantic, журналист которого присутствовал во время испытания этого оружия.

По его словам, оружие помещается в багажнике автомобиля. Оно не издает никакого шума и не излучает света, даже красного луча, который знаком из фильмов. Как говорится в статье, лазерную пушку, напоминающую любительский телескоп с несколькими камерами, установили на крыше пикапа.

"Один из инженеров запустил небольшой дрон, и он пролетел за несколько сотен ярдов от нас, зависая в прозрачном зимнем небе. Лазер вращался, пока его камеры следили за целью. Оператор крикнул: "Огонь!" За считанные секунды дрон начал гореть, словно в него ударила невидимая молния, а затем упал на землю огненной дугой", - описывает автор материала работу системы Sunray.

Издание отмечает, что украинская модель - не первая в мире лазерная система вооружения. В ВМС США есть аналог под названием Helios, разработанный компанией Lockheed Martin в рамках контракта на 150 миллионов долларов, подписанного в 2018 году. Через четыре года первый лазер Helios установили на американском эсминце для защиты от вражеских дронов.

Однако, украинские разработчики создали свой лазер примерно за два года, потратив несколько миллионов долларов, и планируют продавать его за несколько сотен тысяч.

Россияне модернизировали "Шахеды" - объяснение эксперта

Ранее в комментарии Главреду специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестов, известный как "Флеш", сообщил о модернизации российских ударных дронов типа "Шахед".

По его словам, оккупационные войска изменили конструкцию беспилотников, перенеся антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса. Это решение, отмечает эксперт, существенно затрудняет их подавление имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы. В настоящее время, объясняет Бескрестов, возможности РЭБ позволяют прикрывать только самые важные для страны объекты.

Кроме того, специалист обращает внимание, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны является признаком длительного и стабильного технологического сотрудничества между Россией и Китаем.

Специалист отмечает, что российские силы могут минировать отдельные участки местности, но чаще ПТМ-3 сбрасывают рядом с местом падения самого "шахеда". Мина оснащена магнитным детонатором, поэтому враг рассчитывает, что к обломкам дрона подъедет полиция, ГСЧС или другая техника — и это вызовет взрыв.

Бескрестов призвал граждан не приближаться на автомобиле к месту падения дрона, особенно вдоль его траектории, поскольку это может быть опасно.

Модернизация российского оружия - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Россия продолжает активно модернизировать свои ударные беспилотники типа "Шахед"/"Герань". Российские войска впервые применили новую модификацию дальнобойного дрона "Герань-5", способного нести около 90 кг взрывчатки и преодолевать до 1000 км.

Кроме того, войска РФ начали применять ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что существенно повышает их разрушительное действие. Эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов отметил, что суммарная масса боевой части достигает около 100 кг.

Напомним, все больше российских дронов Гербера стали попадаться с боевыми частями внутри. Опасная схема, которую начали применять россияне, активирует детонатор во время полета дрона, из-за чего при ударе он срабатывает.

Об источнике: The Atlantic

The Atlantic (ранее The Atlantic Monthly) - один из старейших и самых респектабельных литературных журналов США[3]. Основан в 1857 году в Бостоне. Среди первых сотрудников были виднейшие литераторы Новой Англии - Джеймс Расселл Лоуэлл, Ральф Уолдо Эмерсон, Генри Лонгфелло, Оливер Уэнделл Холмс (старший). Выходит 10 раз в год, ранее был ежемесячным[4]. С 2006 года журналом руководит Джеймс Беннет. Wikipedia

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

Китайский гороскоп на сегодня 11 февраля: Тиграм - проблемы, Свиньям - ошибки

Китайский гороскоп на сегодня 11 февраля: Тиграм - проблемы, Свиньям - ошибки

Предательница Ани Лорак стала неузнаваемой и показала новый имидж - детали

Предательница Ани Лорак стала неузнаваемой и показала новый имидж - детали

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

