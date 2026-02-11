Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко

Сроки восстановления энергосистемы будут зависеть от ее состояния в результате российских атак, уточняет эксперт.

Киев способен вернуться к адекватным графикам за неделю-полторы - Харченко / Коллаж Главред

После очередных ударов страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре вопросы света и тепла остаются для украинцев ключевыми. Чтобы обеспечить квартиры и дома, правительство ищет альтернативы на время восстановления инфраструктуры, однако до полного отказа от графиков отключений, учитывая повреждения системы, еще далеко.

В интервью Главреду директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, когда можно ожидать более прогнозируемые графики отключений, почему даже весной не стоит рассчитывать на полное исчезновение ограничений и сколько лет Украине придется жить в режиме энергетической экономии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль накануне заявил, что для Киева были найдены дополнительные 9 МВт мощностей. Это много или мало? И как эти 9 МВт повлияют на ситуацию в энергосистеме?

9 МВт — это, по сути, две газопоршневые установки, которые устанавливает "Киевтеплоэнерго" в рамках пакета примерно на 56 МВт, который сейчас находится в процессе реализации. Потребление Киева — примерно в 200 раз больше. Поэтому это, безусловно, хорошо, что появляются дополнительные мощности, но пока это только первые маленькие шаги.

А сколько всего нужно времени, чтобы Киев вернулся к более-менее адекватным, предсказуемым графикам?

Если все будет происходить более или менее нормально, то к предсказуемым и комфортным графикам Киев сможет вернуться довольно быстро — ориентировочно в течение недели-полутора, если не будет крайне неудачных для нас атак.

Гарантировать это нельзя, однако если представить, что в Киеве и его окрестностях не будет критических попаданий, учитывая, что город сейчас полностью зависит от транспортировки электроэнергии извне через высоковольтные сети, примерно за неделю-полторы Киев сможет перейти к предсказуемым и понятным графикам электроснабжения.

Как это отразится на ситуации в других регионах Украины? Ведь Киев, как считается, получает электроэнергию из западной части страны.

В Украине действует единая объединенная энергосистема. Поэтому сказать, откуда именно Киев в конкретный момент получает электроэнергию, невозможно — она постоянно перераспределяется внутри системы.

Очевидно только то, что Киев питается извне, а внутреннюю генерацию в городе быстро восстановить невозможно. Сейчас Киев, Одесса, Харьков и Кривой Рог — это самые сложные участки сетей, где ситуация наиболее напряженная. Поэтому возвращение Киева к более или менее нормальному режиму существенно не повлияет на ситуацию в стране в целом. Проблема не в том, что электроэнергии нет в принципе, а в том, что ее просто невозможно передать в отдельные узлы сети.

Сейчас в Украине работает примерно 11 ГВт собственной генерации. Весной, вместе с импортом почти 2,5 ГВт, этого будет достаточно, чтобы вся страна получала электроэнергию более или менее стабильно — с графиками, ограничениями, но предсказуемо и без сверхжестких отключений. Все остальное зависит от атак.

Можно ли ожидать, что с потеплением и более активной солнечной генерацией графики исчезнут?

По крайней мере, графики станут значительно более комфортными. Конечно, существует идеальный сценарий, при котором в течение определенного времени графиков может вообще не быть. Однако даже если графики временно исчезнут — в частности, в наиболее комфортный период апреля-мая, когда потребление самое низкое и уже работает солнечная генерация, — они все равно вернутся в пик потребления в июле-августе, а также в следующем отопительном сезоне, графики все равно вернутся. Избежать этого практически невозможно.

Как долго, по вашему мнению, Украине в целом придется жить с графиками?

Это зависит от темпов и качества восстановления энергосистемы. Ориентировочно — от трех до семи лет.

А как быть с отоплением? Накануне была информация, что на Троещине в Киеве удалось частично подать тепло в дома. Могут ли подобные проблемы повторяться?

Конечно, это напрямую зависит от обстрелов. Сейчас отопление невозможно восстановить примерно в 1 200 домах, которые обслуживала Дарницкая ТЭЦ-4. В этом отопительном сезоне они тепла уже не увидят. Для них сейчас уже ведется работа над разработкой планов подготовки к следующей зиме. Безусловно, в Киеве, так же как в Кривом Роге и Одессе, основной фокус сейчас — на повышении устойчивости тепловых систем: к отключениям электроэнергии и к атакам. Это большая работа, которую невозможно выполнить за один год, но часть задач вполне реально реализовать уже во время подготовки (которая уже начинается) к ближайшей зиме.

Восстановление требует значительных средств. Где их брать? И возможно ли, что повышение тарифов, прогнозируемое НБУ, быть реализованным уже в этом сезоне?

Если говорить откровенно, в энергосистеме сейчас нет денег — и не ожидается. Есть огромные долги, вызванные перекошенной моделью энергорынка и чрезмерным административным регулированием, которое не позволяет нормализовать финансовую ситуацию в энергетике. Потому что, с одной стороны, нужны большие средства на ремонты и восстановление после атак, с другой — нет стабильного источника доходов в энергетике, который покрывал бы реальные расходы на генерацию и инфраструктуру.

Соответственно, я не готов комментировать прогнозы Нацбанка — у них есть своя информация. Но я убежден в следующем: у украинцев есть выбор. Либо мы переходим на рыночные цены с адресными субсидиями для тех, кто не может платить полную стоимость, либо еще минимум 7-8 лет будем жить с отключениями. Позитивный сценарий — в случае перехода на рыночные цены этот срок можно сократить максимум до трех лет.

Что нужно сделать уже сейчас, чтобы уменьшить риски следующего отопительного сезона?

По моему мнению, стоит сосредоточиться на трех ключевых направлениях.

Первое — это восстановление поврежденных мощностей, которые реально можно восстановить в горизонте шести-семи месяцев. Учитывая ограниченные ресурсы — человеческие, инженерные и технические — необходимо прежде всего фокусироваться именно на тех объектах, восстановление которых можно успеть завершить до следующего отопительного сезона.

Второе направление — оценка и установка максимально возможного объема дополнительных распределенных мощностей, прежде всего в крупных городах: Киеве, Харькове, Днепре, Кривом Роге и Одессе. Речь идет об установке максимального количества газопоршневых установок и основных двигателей в критических точках отопительной системы, а также о повышении ее устойчивости и способности противостоять атакам.

Третье направление — развитие и усиление систем защиты. Именно эти три пункта являются ключевыми в подготовке к следующему отопительному сезону. Если эти задачи будут выполнены максимально эффективно, мы войдем в следующий сезон с работоспособными и достаточно надежными системами отопления, которые смогут обеспечить теплом как киевлян, так и жителей других городов, и которые будут значительно более устойчивыми к отключениям электроэнергии. То же самое касается и систем водоснабжения.

Мы, вероятно, не сможем полностью избежать ограничений электроснабжения, но сможем сделать их предсказуемыми, более комфортными и устойчивыми к атакам. Но если будет холодная зима, то точно будут графики.

О персоне: Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

