Почему документы о гарантиях безопасности для Украины не подписаны - у Трампа ответили

Трамп Зеленский подпишут документы, когда это будет уместно, в процессе достижения мирного соглашения, уверен Мэттью Уитакер.

Документы о гарантиях безопасности для Украины готовы

Что сказал Мэттью Уитакер:

Документы о гарантиях безопасности для Украины готовы

Один вопрос остается нерешенным - территории

Документы о гарантиях безопасности для Украины готовы, но остался единственный вопрос, который нужно решить, прежде чем подписать их. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер во время онлайн-брифинга. Об этом пишет Укринформ.

По словам Уитакера, мирные переговоры по Украине очень продуктивны. Он заверил, что Украина и РФ как никогда близки к соглашению, но есть один вопрос, который остается нерешенным - территории.

"Очевидно, что переговоры продолжаются. Они детальные, они очень продуктивные. Состоялся обмен пленными - 314 человек с каждой стороны", - поделился постпред США при НАТО.

Отвечая на вопрос о том, почему документы о гарантиях безопасности все еще не подписаны, хотя президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что они готовы на 100%, он напомнил заявление спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о том, что переговоры сейчас сводятся к вопросу территорий.

"Очевидно, что каждый раз, когда подписывается соглашение или договоренность, для всего есть тайминг, поэтому я, безусловно, думаю, что президент Трамп и президент Зеленский подпишут документы, когда это будет уместно, в процессе достижения мирного соглашения", - подчеркнул Уитакер.

Когда может быть достигнуто мирное соглашение: мнение эксперта

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что уже в апреле мирные переговоры перерарстут в "серьезный разговор о конкретных формулировках".

"Этот раунд технических переговоров в Абу-Даби, вероятно, завершится до конца февраля. В марте начнутся политические раунды переговоров. А в апреле появятся конкретные формулировки и соглашения. Поэтому в тайминге я более чем убежден: апрель станет месяцем честного разговора", - сказал Кулик интервью Главреду.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на мирное соглашение. Этот будущий документ предусматривает вывод украинских военных из неоккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

По словам государственного секретаря США Марко Рубио, переговорщикам удалось сузить круг проблем до одного центрального вопроса – статуса Донбасса, однако его решение будет чрезвычайно трудным.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

О персоне: Мэттью Уитакер Мэттью Джордж Уитакер – американский юрист, политик и дипломат. Посол США в НАТО (с апреля 2025). Член Республиканской партии. Мэттью Уитакер родился 29 октября 1969 года. Учился в Университете Айовы, где получил степень бакалавра в области коммуникаций, а впоследствии – степень магистра делового администрирования и доктора юридических наук в Бизнес-колледже Типпи и Юридическом колледже Университета Айовы. В 2002 году Уитакер был кандидатом от Республиканской партии на должность казначея штата Айова, но проиграл. С 2004 по 2009 год занимал должность прокурора США Южного округа Айовы, где был известен агрессивным преследованием наркоторговцев. Уитакер баллотировался на первичных выборах Республиканской партии Айовы в Сенат США в 2014 году. Позже он писал статьи и выступал в ток-шоу на радио и кабельных новостных каналах как исполнительный директор Фонда ответственности и гражданского доверия (FACT), консервативной группы, защищающей интересы граждан. С февраля 2019 года был старшим советником в офисе заместителя генерального прокурора, но уже 2 марта 2019 года подал в отставку. В дальнейшем был гостем новостных и аналитических программ, в частности как сотрудник CNN, и был связан с юридической фирмой Graves Garrett. В августе 2019 года он стал управляющим директором Axiom Strategies и Clout Public Affairs. В ноябре 2024 года Дональд Трамп объявил Уитакера кандидатом на должность посла США в НАТО в своей второй администрации. 1 апреля 2025 года Сенат утвердил его кандидатуру 52 голосами против 45, а через два дня он принял присягу.

