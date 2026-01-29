Ключевое разногласие Украины и РФ "очень сложно" преодолеть - Рубио

По словам Рубио, переговорщикам удалось сузить круг проблем до одного центрального вопроса – статуса Донбасса.

На мирных переговорах по прекращению войны России против Украины продолжается активная работа над урегулированием территориального вопроса и судьбы Донбасса. Это остается ключевым и самым сложным разногласием сторон.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время слушаний в Комитете Сената США по международным отношениям, передает Reuters.

По словам Рубио, переговорщикам удалось сузить круг проблем до одного центрального вопроса – статуса Донбасса, однако его решение будет чрезвычайно трудным.

"Это все еще мост, который нам нужно пересечь. Это все еще пробел, но по крайней мере нам удалось сузить круг вопросов до одного центрального, и это, вероятно, будет очень сложно", – отметил госсекретарь.

Когда возможен мир: оценка эксперта

Многосторонние контакты между Россией, Украиной и США пока носят формальный характер и не ведут к реальному прогрессу, считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. По его словам, проблемой остаются и формат встреч, и уровень делегаций.

Эксперт допускает, что к предметным переговорам могут перейти не раньше 2026 года — при совпадении ряда условий, включая ослабление России, внешнее давление и возможные компромиссы. Реальные шаги к мирному соглашению он прогнозирует ориентировочно с весны 2026 года.

Гарантии безопасности Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на мирное соглашение. Этот будущий документ предусматривает вывод украинских военных из неоккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Трампа дату и место для подписания исторического документа.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

