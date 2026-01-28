У Трампа анонсировали прямые переговоры Украины и РФ: назван спорный вопрос

Гарантии безопасности Украины будут поддерживаться Соединенными Штатами, подчеркнул госсекретарь США.

Марко Рубио сделал заявление о гарантиях для Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с видео

Главное:

Соглашение по гарантиям безопасности для Украины уже достигнуто

Гарантии безопасности Украины будут поддерживаться США

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что общее соглашение по гарантиям безопасности для Украины уже достигнуто.

"Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это то, о чем сейчас есть общее соглашение, если говорить об Украине, но эти гарантии безопасности в основном предусматривают развертывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских..., а затем и поддержку со стороны США", – заявил он, выступая перед комитетом Сената по международным отношениям.

Рубио также сказал, что гарантии безопасности Украины будут поддерживаться Соединенными Штатами, но "на земле" будут только европейские военные.

"На практике эти гарантии безопасности сводятся к размещению ограниченного контингента европейских войск - главным образом французских и британских - и к американским гарантиям безопасности", - сказал госсекретарь США.

/ Инфографика: Главред

Госсекретарь США также заявил, что список нерешенных проблем сократился до одного пункта – территориального. Рубио добавил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в новом раунде переговоров об урегулировании войны. По его словам, встреча планируется двусторонней — между Украиной и РФ.

Смотрите видео - заявление Марко Рубио:

/ Скриншот

Когда возможен мир: оценка эксперта

Многосторонние контакты между Россией, Украиной и США пока носят формальный характер и не ведут к реальному прогрессу, считает исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач. По его словам, проблемой остаются и формат встреч, и уровень делегаций.

Эксперт допускает, что к предметным переговорам могут перейти не раньше 2026 года — при совпадении ряда условий, включая ослабление России, внешнее давление и возможные компромиссы. Реальные шаги к мирному соглашению он прогнозирует ориентировочно с весны 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что гарантии безопасности от США будут зависеть от согласия Украины на мирное соглашение. Этот будущий документ предусматривает вывод украинских военных из неоккупированных Россией частей Донецкой и Луганской областей.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Трампа дату и место для подписания исторического документа.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

