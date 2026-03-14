"Еще одного героя забрала страшная война": на войне погиб сын генерала СБУ

Никита Доценко погиб из-за попадания российского КАБа под Купянском.

Никита Доценко пошел защищать Украину добровольцем

Никита Доценко пошел защищать Украину добровольцем

С защитником попрощались в Киеве

Под Купянском погиб офицер отделения беспилотных авиационных комплексов 138-го Центра специального назначения ВСП ВСУ, старший лейтенант Никита "Дос" Доценко. Об этом написал в соцсети Х бывший заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, с защитником попрощались в Киеве.

"Еще одного героя забрала страшная война. Мой товарищ, генерал СБУ Даниил Доценко, потерял на войне единственного сына. С Даниилом мы вместе развивали крымскую уголовную юстицию на материке после оккупации полуострова, а в 2022 году в один день вместе стали на защиту страны в составе Сил ТрО", - написал Мамедов.

Он рассказал, что Никита Доценко, как и его отец, пошел защищать Украину добровольцем. На тот момент ему было 22 года. А две недели назад "Дос" погиб под Купянском.

"Знаю, насколько Даниил гордился сыном, и как всегда его поддерживал. Мои искренние соболезнования, господин Генерал. Это образцовая украинская семья, для которой служение государству, честь и любовь к Родине - не слова, а жизненный путь. И это действительно большая потеря. Светлая память Никите", - добавил Мамедов.

Пятый президент Украины Петр Порошенко на своей странице Facebook подтвердил, что погиб именно сын генерала СБУ Доценко. Он опубликовал в соцсетях сообщение с соболезнованиями. Из поста стало известно, что Никита Доценко погиб из-за попадания российского КАБа под Купянском.

Митрополит Переяславский и Вишневский отметил в Facebook, что с Никитой Доценко попрощались в Спасо-Преображенском соборе Киева 12 марта. Ему навсегда останется 24 года.

Как сообщал Главред, 14 марта Россия осуществила комбинированную атаку на Украину, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты. Под удары попали Киевская, Запорожская, Сумская и другие области.

В Киевской области ранены 15 человек, трое из них в тяжелом состоянии, двое находятся на операции, погибли 4 человека. Основной целью атак были энергетические объекты.

Российские оккупанты применили почти 500 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 58 ракет и 402 беспилотника.

Кроме того, в Харьковской области российский дрон попал в пригородный поезд. Машинист и его помощник получили ранения, пассажиры не пострадали.

