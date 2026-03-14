"Еще одного героя забрала страшная война": на войне погиб сын генерала СБУ

Виталий Кирсанов
14 марта 2026, 16:44
Никита Доценко погиб из-за попадания российского КАБа под Купянском.
Никита Доценко пошел защищать Украину добровольцем

Под Купянском погиб офицер отделения беспилотных авиационных комплексов 138-го Центра специального назначения ВСП ВСУ, старший лейтенант Никита "Дос" Доценко. Об этом написал в соцсети Х бывший заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, с защитником попрощались в Киеве.

"Еще одного героя забрала страшная война. Мой товарищ, генерал СБУ Даниил Доценко, потерял на войне единственного сына. С Даниилом мы вместе развивали крымскую уголовную юстицию на материке после оккупации полуострова, а в 2022 году в один день вместе стали на защиту страны в составе Сил ТрО", - написал Мамедов.

Он рассказал, что Никита Доценко, как и его отец, пошел защищать Украину добровольцем. На тот момент ему было 22 года. А две недели назад "Дос" погиб под Купянском.

"Знаю, насколько Даниил гордился сыном, и как всегда его поддерживал. Мои искренние соболезнования, господин Генерал. Это образцовая украинская семья, для которой служение государству, честь и любовь к Родине - не слова, а жизненный путь. И это действительно большая потеря. Светлая память Никите", - добавил Мамедов.

Пятый президент Украины Петр Порошенко на своей странице Facebook подтвердил, что погиб именно сын генерала СБУ Доценко. Он опубликовал в соцсетях сообщение с соболезнованиями. Из поста стало известно, что Никита Доценко погиб из-за попадания российского КАБа под Купянском.

Митрополит Переяславский и Вишневский отметил в Facebook, что с Никитой Доценко попрощались в Спасо-Преображенском соборе Киева 12 марта. Ему навсегда останется 24 года.

Как сообщал Главред, 14 марта Россия осуществила комбинированную атаку на Украину, применив дроны, баллистические и крылатые ракеты. Под удары попали Киевская, Запорожская, Сумская и другие области.

В Киевской области ранены 15 человек, трое из них в тяжелом состоянии, двое находятся на операции, погибли 4 человека. Основной целью атак были энергетические объекты.

Российские оккупанты применили почти 500 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 58 ракет и 402 беспилотника.

Кроме того, в Харьковской области российский дрон попал в пригородный поезд. Машинист и его помощник получили ранения, пассажиры не пострадали.

Читайте также:

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне оказались в окружении: Трегубов рассказал о ситуации под Купянском

Россияне оказались в окружении: Трегубов рассказал о ситуации под Купянском

18:05Фронт
"Еще одного героя забрала страшная война": на войне погиб сын генерала СБУ

"Еще одного героя забрала страшная война": на войне погиб сын генерала СБУ

16:44Украина
РФ ударила по жилому кварталу в Запорожье: под завалами человек, подробности

РФ ударила по жилому кварталу в Запорожье: под завалами человек, подробности

16:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

Китайский гороскоп на сегодня, 14 марта: Тиграм нужна помощь, Змеям - извиняться

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке собаки с щенком за 45 секунд

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке собаки с щенком за 45 секунд

Гороскоп на завтра, 15 марта: Скорпионам - недоразумения, Овнам - успех

Гороскоп на завтра, 15 марта: Скорпионам - недоразумения, Овнам - успех

Последние новости

18:24

"Погибнут миллионы россиян": у Трампа предупредили о тяжелых последствиях для РФ

18:05

Россияне оказались в окружении: Трегубов рассказал о ситуации под Купянском

18:04

Температура понизится: сильный ветер принесет на Тернопольщину похолодание

17:39

Женщина купила старый дом, напугав друзей: 13 лет спустя они все понялиВидео

17:31

Женщина завела щенка чихуахуа, но с собакой произошли невероятные изменения

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
16:44

"Еще одного героя забрала страшная война": на войне погиб сын генерала СБУ

16:32

РФ ударила по жилому кварталу в Запорожье: под завалами человек, подробностиФотоВидео

16:28

Мощные удары ВСУ: взорвана установка Искандер, РЛС С-300 и много живой силы РФ

16:27

Цены уже на 72% ниже, чем в прошлом году: в Украине дешевеет популярный овощ

Реклама
16:17

Разочаровался в жизни людей: мужчина 12 лет жил в пещере с волкамиВидео

16:16

Победитель "МастерШеф" сообщил, что идет воевать

16:12

Минус два корабля РФ и удар по порту: подробности смелой операции ГУРФото

16:09

Почему нельзя ехать на нейтралке: ошибка, ведущая к авариям

15:46

Три знака зодиака вскоре вытянут счастливый билет по жизни - кто они

15:19

Идут бои за освобождение территорий: Сырский рассказал о наступлении ВСУ на Юге

15:13

Тепло, но с характером: когда Львовкую область разогреет до +17°

14:57

"Украина втянулась в войну": Иран пригрозил Киеву ударами

14:55

Как сказать по-украински "предпочтительный": правильный вариант мало кто знает

14:27

Флирт у них в крови: астрологи назвали три самых обаятельных знака зодиака

14:08

Что означает рыбка на автомобиле: правда, о которой мало кто знает

Реклама
13:49

"Шахед" во время атаки РФ на Украину залетел в Молдову, в Кишиневе отреагировали

13:46

Пожилая собака начинает лаять каждую ночь в 8 часов вечера: в чем причинаВидео

13:25

Порт "Кавказ", аэродром "Майкоп" и НПЗ поражены: пожар в РФ виден из космосаВидео

13:25

Как мгновенно убрать запах секонд-хенда с одежды: самые эффективные методы

13:07

Рассада желтеет и вытягивается: два простых раствора спасут растения за пару днейВидео

12:53

ВСУ громят российские силы на передовой благодаря новой стратегии - The Telegraph

12:49

Горе в команде Ротару: умер близкий человек

12:38

В Ровенской области резко изменится погода: прогноз на 15 марта

12:35

Кадр с вечеринки напугал гостей: девушки заметили на нем "лишнего"

12:23

Мешок на голову и везли на съемки: Карпачев заговорил о скандале на "Супермаме"

12:14

"Это действительно редкость": Игнат рассказал об особом успехе УкраиныВидео

12:04

Работа мечты по гороскопу: какая профессия подходит каждому знаку зодиака

11:57

Секрет ведра на фаркопе: для чего оно было нужно

11:52

Почему 15 марта не рекомендуется гулять в лесу: какой церковный праздник

11:46

Как поднять стоимость дома за неделю при небольшом бюджете: совет эксперта

10:54

ВСУ сорвали наступление РФ на двух ключевых направлениях: в ISW оценили ситуацию

10:29

По два ведра смородины с куста: как приготовить лучшую подкормку из трех ингредиентовВидео

10:21

На Украину летело почти полтысячи целей: Зеленский назвал главную мишень для РФФото

10:00

Иван Богдан — предприниматель, совладелец компании book.ua, экс-директор Yakaboo досье

09:50

Почти 500 ракет и дронов летели на Украину: сколько целей удалось сбитьФото

Реклама
09:31

Россия ударила по пассажирскому поезду на Харьковщине - что известноФото

09:29

Погода в Одессе резко изменится: антициклон Konrad принесет похолодание и дожди

08:56

Гороскоп Таро на завтра 15 марта: Близнецы - суперзвезды, Овнам - успокоиться

08:52

Гороскоп на завтра, 15 марта: Скорпионам - недоразумения, Овнам - успех

08:42

Меган промыла мозги Гарри: королева резко высказалась в сторону "невестки"

08:22

Не трусость, а расчет: кого казаки не брали на войну

08:21

Басков окончательно потерял сына: что он сказал

08:10

"Шаг вперед — полшага назад": Власюк рассказал, как Кремль воспользуется ослаблением санкций СШАмнение

07:59

В России скончался 28-летний популярный рэппер: причина смерти

07:28

В Киеве экстренно отключили свет, графики не действуют: что происходит

