Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Врежет почти 6-балльный шторм: страну атакует жесткая магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
14 мая 2026, 04:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эта магнитная буря может негативно повлиять на ваше самочувствие.
магнитная буря
Украину атакует 5-балльная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину накроет сильная магнитная буря. Она может негативно повлиять на самочувствие человека. Об этом сообщает meteoagent.

Несколько дней магнитная буря была на слабом уровне. 8 мая её мощность выросла до 4-х баллов. Однако уже на следующий день она стала 2-балльной. 10 мая мощность магнитной бури выросла до трех баллов и снова стала слабее.

видео дня

Сегодня, 13 мая, магнитная буря новь стала 3-балльной. Ожидается, что на таком же уровне. Однако расслабляться рано, ведь 15 мая страну накроет очень сильная магнитная буря. Её мощность вырастет почти до шести баллов.

магнитная буря
Украину атакует 5-балльная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 7 вспышек класса С. Сообщается, что 14 мая могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 40%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 30 солнечных пятен.

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям", - говорится в сообщении.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Вас также заинтересует:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Прилеты" и разрушения в Киеве и области после атаки РФ, десятки пострадавших - свежие данные

"Прилеты" и разрушения в Киеве и области после атаки РФ, десятки пострадавших - свежие данные

06:42Украина
Врежет почти 6-балльный шторм: страну атакует жесткая магнитная буря

Врежет почти 6-балльный шторм: страну атакует жесткая магнитная буря

04:30Синоптик
Киев под комбинированной атакой: повреждены дома, под завалами люди, детали

Киев под комбинированной атакой: повреждены дома, под завалами люди, детали

03:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 14 мая: Обезьянам - признания, Собакам - кокетство

Китайский гороскоп на завтра, 14 мая: Обезьянам - признания, Собакам - кокетство

Три знака зодиака испытают огромную радость: 13 мая начинается белая полоса

Три знака зодиака испытают огромную радость: 13 мая начинается белая полоса

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Последние новости

06:42

"Прилеты" и разрушения в Киеве и области после атаки РФ, десятки пострадавших - свежие данные

06:00

Евровидение 2026: когда выступает LELEKA и как голосовать во втором полуфиналеВидео

05:50

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

05:14

Деревянная, пластиковая или металлическая - какая кухонная доска лучше

04:41

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
04:30

Врежет почти 6-балльный шторм: страну атакует жесткая магнитная буря

04:11

Не просто привычка: зачем мы стучим по дереву и как этот ритуал привлекает удачу

03:30

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выборВидео

03:20

Киев под комбинированной атакой: повреждены дома, под завалами люди, деталиФото

Реклама
03:02

Женщина проверила камеру, пока её кошка была дома одна: увиденное удивило

02:37

Откуда в Киеве появились каштаны и при чём здесь Кремль: историк раскрыл секретВидео

02:23

В Сумах прогремел взрыв: мужчина подорвал себя гранатой

01:40

Ракеты и куча "шахедов": Украина под вражеской атакой, где раздавались взрывы

01:30

Россияне отрезали головы украинским военным: Генштаб обнародовал подробности

01:15

Жесткие полотенца снова станут пушистыми: простой действенный метод без уксусаВидео

13 мая, среда
23:57

Путин теряет контроль над ситуацией: как Кремль загоняет себя в тупикВидео

23:48

Будет +3 и пройдут грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом

23:21

Многие делают это возле банкомата: ошибка, играющая на руку мошенникам

22:08

Главная ошибка мая: садовод рассказал, что привлекает морковную муху на грядкуВидео

21:49

РФ подняла в воздух самолеты: когда полетят крылатые ракеты

Реклама
21:42

Совершен запуск первых ракет по Украине — Зеленский предупредил об угрозе

21:35

Путин стоит перед серьезным выбором: какие три сценария может рассмотреть КремльВидео

21:32

Как охладить комнату без кондиционера: эффективные бюджетные лайфхаки

20:49

Дипломатический тупик под аккомпанемент ракет: действительно ли Путин готов к миру

20:32

Будет ещё несколько волн атак: "Флеш" — о том, когда закончится обстрел

20:17

Чем опрыскивать деревья после цветения: защита персика и абрикоса в мае

20:01

Тормозят повсюду: девушка превратила старую скорую в дом на колесах

19:46

"Заряженная" лунка для огурцов: домашний коктейль для крепкого укорененияВидео

19:29

Вкусные как бабушкины: ленивый рецепт орешков со сгущенкой за 25 минут

19:28

Ритуалы пилотов: зачем военные летчики сжигают пустые гробы и пианино

19:15

Российские МиГ-31К запустили ракеты "Кинжал" по Украине: где прогремели взрывы

19:10

Россия хочет диктовать новые условия: Невзлин о планах Кремлямнение

19:07

Владельцы допускают роковую ошибку: почему кот бьет задними лапами, когда кусаетВидео

18:52

Котенка нашли покрытым странной массой: спасатели были в ужасеВидео

18:39

Козлёнок решил побороться с котом: очевидец был потрясён тем, чем все закончилось

18:35

Самые верные друзья по гороскопу: кто умеет хранить секреты

18:33

Боролись за конечность: что известно о состоянии младенца после удара по Кривому Рогу

18:22

В ближайшее время могут полететь ракеты: Зеленский предупредил о новой атакеФото

18:08

Дроны РФ более 7 часов терроризировали Житомирщину: что известно о последствиях атаки

18:06

Тусовка на 15 дней: звезда устроила роскошный девичник за чужой счетВидео

Реклама
17:49

Мистика или психология: почему дома постоянно пропадают вещи

17:44

"Честная мобилизация" призвала правоохранителей проверить "бронь" известных блоггеров, активистов и селебрити

17:39

Как родителям обращаться друг к другу в присутствии детей: в сети разгорелся спор

17:31

Варить в оболочке или без: производители сосисок поставили точку в многолетней дискуссии

17:31

В какой воде варить гречку - в холодной или горячей: большинство ошибается годами

17:17

Начались отключения света: РФ массированно ударила по западу Украины, ситуация в областяхФото

17:16

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

17:00

Больше не для физкультуры: как носить спортивный костюм в 2026 годуВидео

16:56

Дешево и навсегда: как избавиться от хруща и его личинок

16:55

Что нельзя сажать рядом с болгарским перцем: назван неочевидный сосед-враг

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять