Ракеты и куча "шахедов": Украина под вражеской атакой, где уже раздались взрывы

Вражеские БПЛА движутся по нескольким направлениям, создавая угрозу для Киева и центральных областей.

https://glavred.info/war/raketi-ta-kupa-shahediv-ukrajina-pid-vorozhoyu-atakoyu-de-vzhe-prolunali-vibuhi-10764521.html Ссылка скопирована

Мониторинговые каналы сообщают о большом количестве дронов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Кратко:

Россия атакует Украину дронами и ракетами

Полтавская область под ударом БПЛА, слышны взрывы

Ракеты и дроны движутся на Киев

В ночь на 14 мая страна-агрессор Россия вновь осуществляет атаку на территорию Украины с применением ударных беспилотников и ракет.

В частности, в направлении Полтавщины двигалась группа вражеских беспилотников. Жителей региона призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

видео дня

"Полтавщина под атакой. Оставайтесь в укрытиях", — сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

В Полтавском районе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".

Кроме того, в воздушном пространстве Украины были зафиксированы крылатые ракеты. По данным Воздушных сил, они двигались курсом на Киев. Впоследствии одна из ракет изменила курс на Полтавщину.

По данным мониторинговых каналов, в направлении Киева и Киевской области движется большая группа ударных беспилотников различных типов. Сообщается, что дроны направляются со стороны Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областей.

По информации мониторинговых каналов, фиксируется скопление вражеских БПЛА, которые движутся из Херсонской области через Николаевскую и Кировоградскую области. По предварительной информации, их дальнейший курс также может пролегать в направлении столицы.

Шахед / Инфографика: Главред

Также глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко предупредил об угрозе комбинированной атаки на столицу.

По его словам, в направлении Киева фиксируется большое количество вражеских беспилотников. Также не исключаются ракетные удары.

Жителей столицы призывают не покидать укрытия и оставаться в безопасности до объявления отбоя.

Какую новую тактику ударов по Украине применяет Россия — мнение эксперта

Военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров отметил, что Россия постепенно меняет тактику ракетных ударов по Украине.

По его словам, враг сокращает применение крылатых ракет и все чаще делает ставку на баллистическое вооружение и ударные беспилотники как более доступный и массовый инструмент поражения.

Крамаров также обратил внимание на трудности с использованием ракет Х-101 из-за проблем с носителями Ту-95. Кроме того, он подчеркнул, что РФ перестраивает свой ВПК под производство компонентов для баллистических ракет, а системы С-300 и С-400 все чаще применяются для ударов по наземным целям из-за дефицита других средств.

Удары по Украине — последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, массированные удары РФ по энергетической инфраструктуре продолжаются. Так, российские дроны попали в электроподстанцию в Полтаве, из-за чего без света остались более 6,5 тысяч абонентов, а взрывной волной были повреждены жилые дома.

Кроме того, по всей Украине был объявлен сигнал воздушной тревоги. Страна-агрессор Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Напомним, что в Киеве и области также раздавались взрывы из-за атаки российских дронов — на Оболони после падения обломков БПЛА загорелась крыша многоэтажки, а в Киевской области повреждения получили детский сад и жилые дома. Массированный удар дронами по Киеву и области произошел сразу после завершения так называемого "перемирия", о котором ранее заявляли в США.

Читайте также:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред