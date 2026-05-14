Ракеты и куча "шахедов": Украина под вражеской атакой, где уже раздались взрывы

Кратко:
- Россия атакует Украину дронами и ракетами
- Полтавская область под ударом БПЛА, слышны взрывы
- Ракеты и дроны движутся на Киев
В ночь на 14 мая страна-агрессор Россия вновь осуществляет атаку на территорию Украины с применением ударных беспилотников и ракет.
В частности, в направлении Полтавщины двигалась группа вражеских беспилотников. Жителей региона призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
"Полтавщина под атакой. Оставайтесь в укрытиях", — сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.
В Полтавском районе во время воздушной тревоги раздались взрывы. Об этом сообщили корреспонденты "Суспільного".
Кроме того, в воздушном пространстве Украины были зафиксированы крылатые ракеты. По данным Воздушных сил, они двигались курсом на Киев. Впоследствии одна из ракет изменила курс на Полтавщину.
По данным мониторинговых каналов, в направлении Киева и Киевской области движется большая группа ударных беспилотников различных типов. Сообщается, что дроны направляются со стороны Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областей.
По информации мониторинговых каналов, фиксируется скопление вражеских БПЛА, которые движутся из Херсонской области через Николаевскую и Кировоградскую области. По предварительной информации, их дальнейший курс также может пролегать в направлении столицы.
Также глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко предупредил об угрозе комбинированной атаки на столицу.
По его словам, в направлении Киева фиксируется большое количество вражеских беспилотников. Также не исключаются ракетные удары.
Жителей столицы призывают не покидать укрытия и оставаться в безопасности до объявления отбоя.
Какую новую тактику ударов по Украине применяет Россия — мнение эксперта
Военный эксперт и офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров отметил, что Россия постепенно меняет тактику ракетных ударов по Украине.
По его словам, враг сокращает применение крылатых ракет и все чаще делает ставку на баллистическое вооружение и ударные беспилотники как более доступный и массовый инструмент поражения.
Крамаров также обратил внимание на трудности с использованием ракет Х-101 из-за проблем с носителями Ту-95. Кроме того, он подчеркнул, что РФ перестраивает свой ВПК под производство компонентов для баллистических ракет, а системы С-300 и С-400 все чаще применяются для ударов по наземным целям из-за дефицита других средств.
Удары по Украине — последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, массированные удары РФ по энергетической инфраструктуре продолжаются. Так, российские дроны попали в электроподстанцию в Полтаве, из-за чего без света остались более 6,5 тысяч абонентов, а взрывной волной были повреждены жилые дома.
Кроме того, по всей Украине был объявлен сигнал воздушной тревоги. Страна-агрессор Россия подняла в воздух истребитель МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Напомним, что в Киеве и области также раздавались взрывы из-за атаки российских дронов — на Оболони после падения обломков БПЛА загорелась крыша многоэтажки, а в Киевской области повреждения получили детский сад и жилые дома. Массированный удар дронами по Киеву и области произошел сразу после завершения так называемого "перемирия", о котором ранее заявляли в США.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
