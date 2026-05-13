Как охладить комнату без кондиционера: эффективные бюджетные лайфхаки

Вы узнаете:
- Как охладить комнату с помощью подручных предметов
- Какие есть бюджетные альтернативы кондиционерам
Менее чем через месяц в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.
Но Главред узнал о более бюджетных методах охлаждения комнаты до комфортной температуры. Ими поделились украинцы в Threads.
"У меня нет денег на кондиционер. Но я хочу, чтобы в комнате можно было выжить летом. Посоветуйте что-нибудь бюджетное, проверенное вами. Какой аналог кондиционера у вас был?", — написала пользовательница kondratyuchkaaa.
Под этим постом люди посоветовали ей на ночь открывать окна, а на рассвете, наоборот, закрывать. Кроме того, приобрести блэкаут-шторы для удержания прохлады и пользоваться вентиляторами.
Также украинцы утверждают, что охладить комнату поможет светоотражающая ткань на окнах, которая не пропускает ни свет, ни тепло. А среди гаджетов чаще всего для охлаждения в жару выбирают аккумуляторные вентиляторы и вентиляторы с увлажнителем.
Лайфхак с бутылками с водой
В TikTok пользователь под ником producervolodymyr поделился своим лайфхаком, как при температуре +35 градусов на улице в комнате удержать +22 градуса. Для этого нужен вентилятор, две бутылки с водой и фольга.
Смотрите видео с лайфхаком:
Читайте также:
- Нагар на сковородках и кастрюлях исчезнет без трения: поможет неожиданное средство
- 3 продукта, которые категорически нельзя готовить в аэрогриле: знают далеко не все
- В какой воде варить гречку — холодной или горячей: большинство ошибается годами
Об источнике: Threads
Threads — социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads является прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем есть возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их контент, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред