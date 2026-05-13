Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как охладить комнату без кондиционера: эффективные бюджетные лайфхаки

Анна Косик
13 мая 2026, 21:32
google news Подпишитесь
на нас в Google
Не обязательно тратить много денег, чтобы летом наслаждаться комфортной прохладой дома.
градусник, жара
Лайфхаки для охлаждения дома в жару / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Как охладить комнату с помощью подручных предметов
  • Какие есть бюджетные альтернативы кондиционерам

Менее чем через месяц в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.

Но Главред узнал о более бюджетных методах охлаждения комнаты до комфортной температуры. Ими поделились украинцы в Threads.

видео дня

"У меня нет денег на кондиционер. Но я хочу, чтобы в комнате можно было выжить летом. Посоветуйте что-нибудь бюджетное, проверенное вами. Какой аналог кондиционера у вас был?", — написала пользовательница kondratyuchkaaa.

Публикация об аналогах кондиционера летом
Публикация об аналогах кондиционера / фото: скриншот

Под этим постом люди посоветовали ей на ночь открывать окна, а на рассвете, наоборот, закрывать. Кроме того, приобрести блэкаут-шторы для удержания прохлады и пользоваться вентиляторами.

Также украинцы утверждают, что охладить комнату поможет светоотражающая ткань на окнах, которая не пропускает ни свет, ни тепло. А среди гаджетов чаще всего для охлаждения в жару выбирают аккумуляторные вентиляторы и вентиляторы с увлажнителем.

Лайфхак с бутылками с водой

В TikTok пользователь под ником producervolodymyr поделился своим лайфхаком, как при температуре +35 градусов на улице в комнате удержать +22 градуса. Для этого нужен вентилятор, две бутылки с водой и фольга.

Смотрите видео с лайфхаком:

Читайте также:

Об источнике: Threads

Threads — социальная сеть, принадлежащая американской компании Meta Platforms. Приложение предназначено для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь аккаунт в Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads является прямым конкурентом Twitter, поскольку в нем есть возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их контент, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
жара кондиционер лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ подняла в воздух самолеты: когда полетят крылатые ракеты

РФ подняла в воздух самолеты: когда полетят крылатые ракеты

21:49Война
Совершен запуск первых ракет по Украине — Зеленский предупредил об угрозе

Совершен запуск первых ракет по Украине — Зеленский предупредил об угрозе

21:42Война
Дипломатический тупик под аккомпанемент ракет: действительно ли Путин готов к миру

Дипломатический тупик под аккомпанемент ракет: действительно ли Путин готов к миру

20:49Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 14 мая: Обезьянам - признания, Собакам - кокетство

Китайский гороскоп на завтра, 14 мая: Обезьянам - признания, Собакам - кокетство

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

Гороскоп на завтра, 14 мая: Львам — волнения, Рыбам — обида

Гороскоп на завтра, 14 мая: Львам — волнения, Рыбам — обида

Три знака зодиака испытают огромную радость: 13 мая начинается белая полоса

Три знака зодиака испытают огромную радость: 13 мая начинается белая полоса

Последние новости

22:08

Главная ошибка мая: садовод рассказал, что привлекает морковную муху на грядку

21:49

РФ подняла в воздух самолеты: когда полетят крылатые ракеты

21:42

Совершен запуск первых ракет по Украине — Зеленский предупредил об угрозе

21:35

Путин стоит перед серьезным выбором: какие три сценария может рассмотреть КремльВидео

21:32

Как охладить комнату без кондиционера: эффективные бюджетные лайфхаки

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
20:49

Дипломатический тупик под аккомпанемент ракет: действительно ли Путин готов к миру

20:32

Будет ещё несколько волн атак: "Флеш" — о том, когда закончится обстрел

20:17

Чем опрыскивать деревья после цветения: защита персика и абрикоса в мае

20:01

Тормозят повсюду: девушка превратила старую скорую в дом на колесах

Реклама
19:46

"Заряженная" лунка для огурцов: домашний коктейль для крепкого укорененияВидео

19:29

Вкусные как бабушкины: ленивый рецепт орешков со сгущенкой за 25 минут

19:28

Ритуалы пилотов: зачем военные летчики сжигают пустые гробы и пианино

19:15

Российские МиГ-31К запустили ракеты "Кинжал" по Украине: где прогремели взрывы

19:10

Россия хочет диктовать новые условия: Невзлин о планах Кремлямнение

19:07

Владельцы допускают роковую ошибку: почему кот бьет задними лапами, когда кусаетВидео

18:52

Котенка нашли покрытым странной массой: спасатели были в ужасеВидео

18:39

Козлёнок решил побороться с котом: очевидец был потрясён тем, чем все закончилось

18:35

Самые верные друзья по гороскопу: кто умеет хранить секреты

18:33

Боролись за конечность: что известно о состоянии младенца после удара по Кривому Рогу

18:22

В ближайшее время могут полететь ракеты: Зеленский предупредил о новой атакеФото

Реклама
18:08

Дроны РФ более 7 часов терроризировали Житомирщину: что известно о последствиях атаки

18:06

Тусовка на 15 дней: звезда устроила роскошный девичник за чужой счетВидео

17:49

Мистика или психология: почему дома постоянно пропадают вещи

17:44

"Честная мобилизация" призвала правоохранителей проверить "бронь" известных блоггеров, активистов и селебрити

17:39

Как родителям обращаться друг к другу в присутствии детей: в сети разгорелся спор

17:31

Варить в оболочке или без: производители сосисок поставили точку в многолетней дискуссии

17:31

В какой воде варить гречку - в холодной или горячей: большинство ошибается годами

17:17

Начались отключения света: РФ массированно ударила по западу Украины, ситуация в областяхФото

17:16

Всё резко полетело вниз: новый курс валют на 14 мая

17:00

Больше не для физкультуры: как носить спортивный костюм в 2026 годуВидео

16:56

Дешево и навсегда: как избавиться от хруща и его личинок

16:55

Что нельзя сажать рядом с болгарским перцем: назван неочевидный сосед-враг

16:52

РФ модернизирует Ту-160 для ударов по Украине: в чём опасность и что скрывает Кремль

16:47

Супруги нашли тайник с золотом на кухне: во сколько оценили клад

16:24

Говорить "хто крайній" неправильно: как следует становиться в очередь на украинском

16:19

3 продукта, которые категорически нельзя готовить в аэрогриле: знают далеко не все

16:15

После атаки РФ в облэнерго сделали заявление о графиках отключений на Полтавщине

16:06

"Будет гораздо сложнее": Витвицкая рассекретила пол первенцаВидео

15:21

Девушка поспешила на кассе самообслуживания и быстро пожалела

15:19

Когда Вознесение Господне в 2026 году: дата праздника, традиции и запреты

Реклама
15:19

Жители одного города смогут пользоваться автобусами бесплатно: в чем причина

15:01

Нагар на сковородах и кастрюлях исчезнет без трения: поможет неожиданное средство

14:59

Колоссальная разница: девушка сравнила цены на продукты в Украине и Румынии

14:43

"Не выступала вживую": фаворитка Евровидения 2026 сделала заявление после обвиненийВидео

14:25

Что означает режим "L" на коробке автомат: сбивает с толку водителейВидео

14:01

Древняя река из пророчества исчезает: ученые заговорили о конце светаВидео

13:47

На Ровенщине дрон попал в жилой дом: количество погибших возросло, есть раненые

13:45

Почему вянет рассада помидор: 4 ошибки, которые допускают почти всеВидео

13:43

Магнитная буря ударит с новой силой: когда начнется геомагнитный шторм

13:33

Взлет курса доллара до 55–60 гривен: эксперт удивил прогнозом до конца года

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять