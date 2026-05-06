Какое платье выбрать на лето 2026 года: 5 трендов выделят вас из толпы

Вы узнаете:
- Трендовые платья лета 2026
- Как стилизовать атласное платье
- Как носить прозрачное платье без вульгарности
Платье — незаменимый элемент базового гардероба, ведь оно мгновенно снимает необходимость сложной стилизации и позволяет отправляться даже на важное событие с минимумом подготовки. Главред расскажет, какие модные женские платья заслуживают вашего внимания этим летом.
Сатиновое платье
По словам Анастасии Кривицкой, главный акцент сезона — на универсальности, продуманном крое и женственности. Сатиновое платье уже давно перестало быть лишь вечерним вариантом — это полноценная база, которая легко трансформируется под любой сезон и формат. При этом нет ограничений по длине — одинаково актуальны мини, миди и макси.
"Это именно тот вариант, который работает буквально в любой сезон и в любой ситуации", — объясняет стилист.
Стилизация сатинового платья позволяет создавать разные образы в любое время года:
- летом — легкие и минималистичные
- осенью — с жакетом или тренчем
- зимой — со свитером или высокими сапогами
Платье в бельевом стиле
Платье с кружевом — это логическое продолжение сатиновой темы, но с более выразительным настроением. Это идеальный вариант для тех, кто хочет сохранить минимализм, но добавить образу характера и сексуальности.
"Кружево придает образу чувственности, акцента и некоего вау-эффекта", — отмечает эксперт.
Платье в горошек
Принт "горошек" возвращается в тренды, но уже в более сдержанном и современном исполнении. Это не просто ностальгия по ретро, а способ придать образу индивидуальности без перегрузки.
"Этот принт выглядит очень красиво: он имеет легкий ретро-оттенок, но сейчас возвращается в более спокойном формате", — говорит стилистка.
Преимущества принта "горошек":
- придает образу характер
- выглядит игриво и женственно
- не перегружает образ
Прозрачное платье
Прозрачные вещи — один из самых смелых трендов этого сезона. В то же время такое платье не должно выглядеть случайно или слишком откровенно — наоборот, оно должно быть частью продуманного стилистического решения.
"Прозрачность должна выглядеть как часть замысла, а не как случайность", — подчеркивает Кривицкая.
Чтобы образ с прозрачным платьем выглядел стильно:
- тщательно подбирайте нижнее белье
- комбинируйте текстуры
- добавляйте многослойность
Платье-рубашка
Платье-рубашка остается в тренде, но в 2026 году оно значительно трансформируется. Образы с платьем-рубашкой могут быть максимально разными: его носят как самостоятельную вещь или как дополнительный слой поверх брюк или юбок.
"Это уже не просто база, а более продуманные и стилизованные решения", — объясняет стилист.
Актуальные детали платья-рубашки:
- акцент на талии
- объемный крой
- драпировка и асимметрия
- многослойность
Какие платья выбрать на лето 2026
Подводя итог, модные женские платья этого сезона делают акцент не только на женственности, но и на практичности. Они создают пространство для модных экспериментов, которые помогут разнообразить даже базовый гардероб.
Модные советы стилиста Анастасии Кривицкой — смотрите видео:
Вас может заинтересовать:
- Как "подтянуть" лицо простой прической: вечно молодая Энн Хэтэуэй раскрыла секрет
- Тренд на женственность: какие вещи украсят базовый гардероб на лето 2026
- Чем поразил Met Gala 2026: возвращение Бейонсе, "Летучий голландец" и мыльная опера
О персонаже: Анастасия Кривицкая
Анастасия Кривицкая — фэшн-блогер и стилист. У нее есть страница в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На ее странице в Instagram почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube — 286 тысяч подписчиков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред