Какое платье выбрать на лето 2026 года: 5 трендов выделят вас из толпы

Кристина Трохимчук
6 мая 2026, 16:59
Анастасия Кривицкая рассказала, какие платья будут в моде летом 2026 года.
Тенденции лета 2026 года — Анастасия Кривицкая
Тенденции лета 2026 — Анастасия Кривицкая / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Трендовые платья лета 2026
  • Как стилизовать атласное платье
  • Как носить прозрачное платье без вульгарности

Платье — незаменимый элемент базового гардероба, ведь оно мгновенно снимает необходимость сложной стилизации и позволяет отправляться даже на важное событие с минимумом подготовки. Главред расскажет, какие модные женские платья заслуживают вашего внимания этим летом.

Сатиновое платье

По словам Анастасии Кривицкой, главный акцент сезона — на универсальности, продуманном крое и женственности. Сатиновое платье уже давно перестало быть лишь вечерним вариантом — это полноценная база, которая легко трансформируется под любой сезон и формат. При этом нет ограничений по длине — одинаково актуальны мини, миди и макси.

"Это именно тот вариант, который работает буквально в любой сезон и в любой ситуации", — объясняет стилист.

Стилизация сатинового платья позволяет создавать разные образы в любое время года:

  • летом — легкие и минималистичные
  • осенью — с жакетом или тренчем
  • зимой — со свитером или высокими сапогами
Атласное платье
Сатиновое платье / скриншот из видео

Платье в бельевом стиле

Платье с кружевом — это логическое продолжение сатиновой темы, но с более выразительным настроением. Это идеальный вариант для тех, кто хочет сохранить минимализм, но добавить образу характера и сексуальности.

"Кружево придает образу чувственности, акцента и некоего вау-эффекта", — отмечает эксперт.

Платье с кружевом
Платье с кружевом / скрин из видео

Платье в горошек

Принт "горошек" возвращается в тренды, но уже в более сдержанном и современном исполнении. Это не просто ностальгия по ретро, а способ придать образу индивидуальности без перегрузки.

"Этот принт выглядит очень красиво: он имеет легкий ретро-оттенок, но сейчас возвращается в более спокойном формате", — говорит стилистка.

Преимущества принта "горошек":

  • придает образу характер
  • выглядит игриво и женственно
  • не перегружает образ
Платье в горошек
Платье в горошек / скрин из видео

Прозрачное платье

Прозрачные вещи — один из самых смелых трендов этого сезона. В то же время такое платье не должно выглядеть случайно или слишком откровенно — наоборот, оно должно быть частью продуманного стилистического решения.

"Прозрачность должна выглядеть как часть замысла, а не как случайность", — подчеркивает Кривицкая.

Чтобы образ с прозрачным платьем выглядел стильно:

  • тщательно подбирайте нижнее белье
  • комбинируйте текстуры
  • добавляйте многослойность
Прозрачное платье
Прозрачное платье / скриншот из видео

Платье-рубашка

Платье-рубашка остается в тренде, но в 2026 году оно значительно трансформируется. Образы с платьем-рубашкой могут быть максимально разными: его носят как самостоятельную вещь или как дополнительный слой поверх брюк или юбок.

"Это уже не просто база, а более продуманные и стилизованные решения", — объясняет стилист.

Актуальные детали платья-рубашки:

  • акцент на талии
  • объемный крой
  • драпировка и асимметрия
  • многослойность
Платье-рубашка
Платье-рубашка / скриншот из видео

Какие платья выбрать на лето 2026

Подводя итог, модные женские платья этого сезона делают акцент не только на женственности, но и на практичности. Они создают пространство для модных экспериментов, которые помогут разнообразить даже базовый гардероб.

Модные советы стилиста Анастасии Кривицкой — смотрите видео:

О персонаже: Анастасия Кривицкая

Анастасия Кривицкая — фэшн-блогер и стилист. У нее есть страница в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На ее странице в Instagram почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube — 286 тысяч подписчиков.

