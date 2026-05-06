Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Главное:
- После 9 мая РФ может нанести массированный удар по Украине
- Враг готовится применить не только ракеты и дроны
- Угроза массированной атаки нависла над Киевом
Страна-агрессор Россия, вероятно, готовится к нанесению массированного ракетного удара по Украине в ближайшие дни. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По полученной информации, РФ планирует наносить ракетные удары по Украине в конце текущей — начале следующей недели. Угроза массированной атаки будет особенно высокой в период с 10 по 12 мая.
Чем РФ может атаковать Украину
В арсенале россиян для массированного обстрела, вероятно, есть баллистические ракеты, ударные беспилотники, а также самолеты стратегической авиации Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 и МиГ-31К.
Основной целью предстоящей атаки мониторинговые каналы называют столицу, а также Киевскую область.
Какие новые цели массированных ударов по Украине преследует РФ — мнение эксперта
Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, российские войска, вероятно, готовят новую волну массированных ракетно-дроновых ударов по Украине.
Он отметил, что оккупанты все чаще выбирают новые цели для атак — в частности, автозаправочные станции. Россияне, скорее всего, приняли решение в прифронтовых областях уничтожать места, где можно пополнить запасы топлива.
Российские удары по Украине — последние новости
Напомним, Главред писал, что 6 мая российские военные нанесли удар как минимум двумя дронами по детскому саду в центре Сум. На месте попадания спасатели обнаружили тело женщины.
Ранее сообщалось, что армия РФ атаковала десятки населенных пунктов Херсонской области дронами, наносила авиационные удары и устраивала артиллерийские обстрелы.
Накануне в Харькове прогремели взрывы. Перед этим в районе города были зафиксированы российские дроны. В результате попадания "шахида" в частный дом в Новобаварском районе вспыхнул пожар.
О личности: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) — советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
