Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как выставить антенны роутера, чтобы усилить сигнал Wi-Fi: одно движение меняет все

Юрий Берендий
6 мая 2026, 04:32
Эффективность Wi-Fi зависит не только от роутера, но и от расположения антенн и условий в помещении, которые могут влиять на сигнал, отмечают эксперты.
Как выставить антенны роутера, чтобы усилить сигнал Wi-Fi: одно движение меняет все
Как расположить антенны роутера — как усилить сигнал Wi-Fi / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как выставить антенны роутера
  • Где поставить роутер в квартире
  • Почему Wi-Fi не доходит до комнаты

Большинство людей ставят антенны роутера вертикально — и больше к ним не прикасаются. Но в некоторых ситуациях именно это и является причиной слабого сигнала. Эксперты издания Android.com объясняют, когда стандартное положение антенн является ошибкой и как одно простое изменение устраняет "мертвые зоны".

Главред выяснил, как усилить Wi-Fi без репитера.

видео дня

Как правильно расположить антенны роутера

Эксперты отмечают, что вертикальное положение антенн — не универсальное решение. Оно хорошо работает в одном конкретном случае, когда речь идет об одноэтажной квартире, где нужно покрыть пространство по горизонтали.

Логика заключается в том, что сигнал Wi-Fi от вертикальной антенны распространяется преимущественно в стороны — вдоль этажа. Именно поэтому для плоского помещения это оптимально, особенно если роутер поддерживает Wi-Fi 5 или более новый стандарт.

Но как только в уравнение вступает второй этаж — ситуация меняется.

Смотрите видео интернет-провайдера "Linkcom" о том, почему антенны роутера должны стоять вертикально:

В чем проблема для двухэтажного дома

В материале говорится о том, что вертикально установленные антенны плохо передают сигнал вверх и вниз. Если роутер стоит на первом этаже с антеннами "вертикально", второй этаж получает слабое покрытие — или не получает его вообще. Так возникают "мертвые зоны".

"Оптимальным решением является наклон одной из них под углом 45° или максимальное горизонтальное положение. В такой ситуации сигнал также дойдет до другого этажа, благодаря чему мы минимизируем риск возникновения "мертвой зоны". Однако стоит помнить, что каждая конфигурация будет другой", — отмечают специалисты.

Смотрите видео о том, как должны стоять антенны роутера:

Как найти оптимальное положение антенн роутера: пошаговый метод

Эксперты отмечают, что универсальной формулы для расположения антенн роутера нет — каждое помещение имеет свою геометрию, материалы стен и источники помех.

Эксперты Android.com предлагают конкретный алгоритм подбора:

  • Сначала сделайте контрольный замер скорости и задержек в месте со слабым сигналом.
  • Затем переместите одну антенну в положение 45° и повторите измерение.
  • Если результат улучшился — попробуйте полностью горизонтальное положение и измерьте снова.
  • Если стало хуже — возвращайтесь к предыдущему варианту.

Что еще влияет на сигнал Wi-Fi

Однако, как сообщают специалисты, даже идеально выставленные антенны не компенсируют других ошибок в настройке домашней сети. Специалисты выделяют несколько ключевых факторов:

  • Расположение роутера. Устройство должно стоять в центральной части помещения — тогда сигнал распределяется равномерно во все стороны. Угол комнаты или ниша в стене — худший выбор.
  • Стандарт подключения. Современные роутеры поддерживают две частоты — 2,4 ГГц и 5 ГГц. По возможности подключайте устройства именно к сети 5 ГГц: она быстрее и менее загружена. Обычно ее легко узнать по обозначению 5G в названии сети.
  • Соседняя техника. Микроволновые печи, холодильники и другая крупная бытовая техника с металлическими корпусами хорошо отражают радиоволны. Чем больше прибор рядом с роутером — тем сильнее он мешает сигналу.
  • Домашние "лайфхаки". Монеты на роутере, алюминиевые отражатели и другие народные методы усиления Wi-Fi не работают. Монета просто слишком мала, чтобы повлиять на волны частотой 2,4 или 5 ГГц, — зато может закрыть вентиляционные отверстия и перегреть устройство.

Напомним, ранее Главред сообщал о простом способе поддерживать чистоту в кухонных ящиках в течение длительного времени. Этот лайфхак набирает популярность, ведь все больше людей выстилают им дно ящиков, что позволяет без лишних усилий поддерживать порядок.

Также упоминался еще один полезный прием, который помогает проверить, исправно ли работал холодильник во время длительного отсутствия. Для этого нужно заморозить стакан воды, положить сверху монету и оставить ее в морозильной камере — это позволяет понять, не происходили ли перебои в работе прибора.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Android.com.pl

Android.com.pl — это польский онлайн-медиапроект и новостной сайт, посвященный современным технологиям, цифровым продуктам и инновациям. Платформа была основана в 2008 году как сообщество энтузиастов технологий и со временем превратилась в один из самых популярных независимых технопорталов в Польше.

Сайт публикует новости, обзоры, аналитические материалы и советы, охватывающие широкий спектр тем: смартфоны, программное обеспечение, искусственный интеллект, интернет-сервисы, гаджеты, а также развлечения, бизнес и науку. Отдельную часть контента составляют тесты техники, рейтинги, инструкции и рекомендации для пользователей, которые помогают ориентироваться в выборе цифровых продуктов и сервисов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Wi-Fi
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия ударила по Харькову дронами: горят дома, есть пострадавший

Россия ударила по Харькову дронами: горят дома, есть пострадавший

07:28Украина
Не продержались и часа: Россия ударила по Украине после начала режима тишины

Не продержались и часа: Россия ударила по Украине после начала режима тишины

07:04Украина
РФ расшатывает оборону: военный раскрыл планы оккупантов

РФ расшатывает оборону: военный раскрыл планы оккупантов

03:45Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Когда сеять огурцы в грунт: идеальные сроки для хорошего урожая

Когда сеять огурцы в грунт: идеальные сроки для хорошего урожая

Китайский гороскоп на завтра, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

Китайский гороскоп на завтра, 6 мая: Свиньям - гнев, Драконам - хандра

Большинство ошибается: в какой воде варить картошку - в холодной или горячей

Большинство ошибается: в какой воде варить картошку - в холодной или горячей

Последние новости

07:28

Россия ударила по Харькову дронами: горят дома, есть пострадавший

07:20

В Пекине жаждут встречи с Трампом, Климовский объяснил почемумнение

07:04

Не продержались и часа: Россия ударила по Украине после начала режима тишины

06:13

Хитрость времен дефицита: зачем в СССР сажали по две картофелины в одну лунку

05:55

"Больше не гонюсь": Джордж Клуни решил покинуть Голливуд

Между США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — ВласюкМежду США и Украиной наметилась стабилизация в вопросе санкций, Киев отвечает ударами по РФ — Власюк
05:11

Странные решения в квартирах СССР: что они на самом деле скрывают

04:54

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

04:32

Как выставить антенны роутера, чтобы усилить сигнал Wi-Fi: одно движение меняет всеВидео

04:18

Что нужно сделать до восхода солнца в праздник 6 мая: приметы

Реклама
04:00

Начало золотой эры: для четырёх знаков зодиака откроются новые горизонты

03:45

РФ расшатывает оборону: военный раскрыл планы оккупантов

03:35

Фасоль даст рекордный урожай: названы лучшие соседи на грядке

03:09

Жесткая жара накрывает Украину: где будет почти +30 градусов

01:58

Выборы во время войны: в Раде назвали условия для возобновления голосования

01:00

Кухонные шкафы больше не в моде: какая технология вытесняет классическую мебель

00:17

Эффект наоборот: какие пятна нельзя стирать при высоких температурахВидео

05 мая, вторник
23:59

Россияне потеряли вертолет примерно за 15 миллионов долларов: подробности

23:45

Новое постельное белье из магазина: почему его обязательно нужно постирать перед использованием

23:23

Люди чудом спаслись: россияне ударили "Шахедами" дома в СумахФото

23:11

У Зеленского назвали действенный способ остановить "теневой флот" России – что нужно

Реклама
22:52

Комары разлетятся за минуту: растения, которые действуют лучше, чем фумигатор

22:49

Госдеп дал "зеленый свет" JDAМ и не только: что и в каких объемах получат ВСУ

22:12

Дневной максимум поднимется: какой будет температура на Днепропетровщине

21:24

Россия ударила баллистикой по Днепру: число жертв быстро растет, что известно

21:15

Хороший урожай перца без дорогих удобрений: эксперт напомнил о забытом методеВидео

21:14

Почему Украина объявила перемирие с 6 мая - у Зеленского назвали истинную цель

21:06

"Пороховая бочка" в тылу: Друзенко об угрозе революции и конце "сытой войны"мнение

20:58

Время решительных шагов: три знака зодиака, чью жизнь май изменит навсегда

20:47

Детская головоломка со спичками, которая ставит в тупик всех взрослых

20:00

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

19:49

Тернопольщину накроет настоящая летняя жара: температура поднимется до +29

19:49

Об аварии на ЧАЭС писали в газете за месяц до неё: что скрыл Кремль

19:48

Деньги будут, но есть нюанс: ЕС выдвинул новое требование для транша 90 млрд евро

19:45

Для людей: тиктокер предложил "скинуться" и купить авиакомпаниюВидео

19:42

Количество погибших резко выросло: последствия ударов по ЗапорожьюФото

19:12

Тарас Барабаш досье

19:08

На Луне появится первый постоянный "дом": детали, которые удивляют

19:04

Фузариоз атакует корни чеснока – садовник раскрыл действенный метод спасенияВидео

18:52

РФ била ФАБами по людям: в центре Краматорска много погибшихФото

18:49

Чайные пакетики в саду: почему их важно разрывать именно в мае

Реклама
18:43

Умер один из создателей мультфильмов о казаках: что известно о выдающемся аниматоре

18:39

Пылесос станет рассадником бактерий и плесени: где его нельзя хранитьВидео

18:04

Буданов назвал условие продления перемирия в войне — чего ждут от Кремля

17:57

Кошка не узнала собаку после стрижки: реакция рассмешила миллионыВидео

17:46

Суд отказал ГБР и ОГП в аресте комбата Герсака актуально

17:45

Сорняки больше не вырастут: секретный ингредиент для красивого газонаВидео

17:38

Как не опозориться с букетом: какие цветы нельзя дарить и почему

17:29

"Очень особый момент": LELEKA впервые показала номер для Евровидения 2026

17:05

Холодный фронт с дождями и грозами надвигается на Житомирщину: когда накроет непогода

17:05

Запорожье в огне: город под атакой КАБов и дроновФотоВидео

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапиткиЗакускиСалаты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять