Как выставить антенны роутера, чтобы усилить сигнал Wi-Fi: одно движение меняет все

Эффективность Wi-Fi зависит не только от роутера, но и от расположения антенн и условий в помещении, которые могут влиять на сигнал, отмечают эксперты.

https://glavred.info/lifehack/kak-vystavit-antenny-routera-chtoby-usilit-signal-wi-fi-odno-dvizhenie-menyaet-vse-10762301.html Ссылка скопирована

Как расположить антенны роутера — как усилить сигнал Wi-Fi / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как выставить антенны роутера

Где поставить роутер в квартире

Почему Wi-Fi не доходит до комнаты

Большинство людей ставят антенны роутера вертикально — и больше к ним не прикасаются. Но в некоторых ситуациях именно это и является причиной слабого сигнала. Эксперты издания Android.com объясняют, когда стандартное положение антенн является ошибкой и как одно простое изменение устраняет "мертвые зоны".

Главред выяснил, как усилить Wi-Fi без репитера.

видео дня

Как правильно расположить антенны роутера

Эксперты отмечают, что вертикальное положение антенн — не универсальное решение. Оно хорошо работает в одном конкретном случае, когда речь идет об одноэтажной квартире, где нужно покрыть пространство по горизонтали.

Логика заключается в том, что сигнал Wi-Fi от вертикальной антенны распространяется преимущественно в стороны — вдоль этажа. Именно поэтому для плоского помещения это оптимально, особенно если роутер поддерживает Wi-Fi 5 или более новый стандарт.

Но как только в уравнение вступает второй этаж — ситуация меняется.

Смотрите видео интернет-провайдера "Linkcom" о том, почему антенны роутера должны стоять вертикально:

В чем проблема для двухэтажного дома

В материале говорится о том, что вертикально установленные антенны плохо передают сигнал вверх и вниз. Если роутер стоит на первом этаже с антеннами "вертикально", второй этаж получает слабое покрытие — или не получает его вообще. Так возникают "мертвые зоны".

"Оптимальным решением является наклон одной из них под углом 45° или максимальное горизонтальное положение. В такой ситуации сигнал также дойдет до другого этажа, благодаря чему мы минимизируем риск возникновения "мертвой зоны". Однако стоит помнить, что каждая конфигурация будет другой", — отмечают специалисты.

Смотрите видео о том, как должны стоять антенны роутера:

Как найти оптимальное положение антенн роутера: пошаговый метод

Эксперты отмечают, что универсальной формулы для расположения антенн роутера нет — каждое помещение имеет свою геометрию, материалы стен и источники помех.

Эксперты Android.com предлагают конкретный алгоритм подбора:

Сначала сделайте контрольный замер скорости и задержек в месте со слабым сигналом.

Затем переместите одну антенну в положение 45° и повторите измерение.

Если результат улучшился — попробуйте полностью горизонтальное положение и измерьте снова.

Если стало хуже — возвращайтесь к предыдущему варианту.

Что еще влияет на сигнал Wi-Fi

Однако, как сообщают специалисты, даже идеально выставленные антенны не компенсируют других ошибок в настройке домашней сети. Специалисты выделяют несколько ключевых факторов:

Расположение роутера. Устройство должно стоять в центральной части помещения — тогда сигнал распределяется равномерно во все стороны. Угол комнаты или ниша в стене — худший выбор.

Стандарт подключения. Современные роутеры поддерживают две частоты — 2,4 ГГц и 5 ГГц. По возможности подключайте устройства именно к сети 5 ГГц: она быстрее и менее загружена. Обычно ее легко узнать по обозначению 5G в названии сети.

Соседняя техника. Микроволновые печи, холодильники и другая крупная бытовая техника с металлическими корпусами хорошо отражают радиоволны. Чем больше прибор рядом с роутером — тем сильнее он мешает сигналу.

Домашние "лайфхаки". Монеты на роутере, алюминиевые отражатели и другие народные методы усиления Wi-Fi не работают. Монета просто слишком мала, чтобы повлиять на волны частотой 2,4 или 5 ГГц, — зато может закрыть вентиляционные отверстия и перегреть устройство.

Напомним, ранее Главред сообщал о простом способе поддерживать чистоту в кухонных ящиках в течение длительного времени. Этот лайфхак набирает популярность, ведь все больше людей выстилают им дно ящиков, что позволяет без лишних усилий поддерживать порядок.

Также упоминался еще один полезный прием, который помогает проверить, исправно ли работал холодильник во время длительного отсутствия. Для этого нужно заморозить стакан воды, положить сверху монету и оставить ее в морозильной камере — это позволяет понять, не происходили ли перебои в работе прибора.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Android.com.pl Android.com.pl — это польский онлайн-медиапроект и новостной сайт, посвященный современным технологиям, цифровым продуктам и инновациям. Платформа была основана в 2008 году как сообщество энтузиастов технологий и со временем превратилась в один из самых популярных независимых технопорталов в Польше. Сайт публикует новости, обзоры, аналитические материалы и советы, охватывающие широкий спектр тем: смартфоны, программное обеспечение, искусственный интеллект, интернет-сервисы, гаджеты, а также развлечения, бизнес и науку. Отдельную часть контента составляют тесты техники, рейтинги, инструкции и рекомендации для пользователей, которые помогают ориентироваться в выборе цифровых продуктов и сервисов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред