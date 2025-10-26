Как сделать так, чтобы роутер работал без света: очень хороший способ

Если вы не знаете, как подключить роутер к аккумулятору и повербанку при отключении света, можете использовать на практике простую инструкцию.

Как запитать роутер от повербанка своими руками буквально за пару минут / Скриншот YouTube

Кратко:

Роутер можно подключить к повербанку всего за пару шагов

Можно обеспечить 48 часов беспрерывной работы интернета

Понадобятся лишь роутер, специальный кабель и повербанк

В условиях войны очень важно оставаться на связи даже в случае отключения света. Особенно необходим интернет, который позволяет получать доступ к информации. При блэкаутах многих интересует вопрос, можно ли питать роутер от повербанка. Мы расскажем об одном из способов, который нашли для вас.

Автор YouTube-канала Техно компьютер рассказал, как подключить любой Wi-Fi-роутер к повербанку, и что нужно для этого знать.

Как сделать, чтобы роутер работал от повербанка

Уточните у провайдера тип интернет-кабеля

Сначала нужно узнать, какой у вас кабель – обычный или оптоволокно. Если оптоволокно, обычно провайдер обеспечивает бесперебойную работу от сети аккумуляторов и генераторов. Так можно сохранить сигнал интернета даже в случае отключения света.

Определяем рабочее напряжение роутера

На обратной стороны устройства есть наклейка, где написано, какое рабочее напряжение роутера. Обычно это 5,9 или же 12 вольт.

Покупаем нужный кабель

Нужно приобрести специальный USB-кабель, которым понадобится для подключения роутера к повербанку. Как выглядит такой кабель – автор показывает на видео. У него это 9-вольтовый USB-адаптер. Кабель можно купить в любом интернет-магазине электроники.

Как подключить роутер к повербанку

Нужно отключить стандартный блок питания от роутера, вместо него вставить кабель с адаптером и подключить его к повербанку.

Как только роутер подключился и включился, можно пользоваться интернетом как путем Wi-Fi-раздачи, так и напрямую через интернет-кабель. Автор подключил ноутбук через вай-фай, появился значок и интернет заработал.

Сколько будет работать роутер от повербанка

Все зависит от ёмкости повербанка. Если повербанк на 30 000 мАч, то роутер может проработать 48 часов без перерыва.

Об источнике: YouTube-канал Техно Компьютер Техно Компьютер – украинский канал на YouTube, тематика которого посвящена обучению людей правильно пользоваться компьютером, устанавливать программы и драйвера, а также оптимизировать операционные системы. У канала более 56,8 млн просмотров, указано в описании.

