Интернет "пойдет на взлет": просто отодвиньте роутер от одного "вредителя"

Расположение маршрутизатора играет ключевую роль в качестве сигнала и может быть причиной постоянной буферизации.

Где правильно размещать роутер / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Если ваш Wi-Fi начал работать медленнее, чем обычно, проблема может скрываться не в интернете, а в самом роутере.

По словам технических специалистов, расположение маршрутизатора играет ключевую роль в качестве сигнала и может быть причиной постоянной буферизации при просмотре видео или медленной загрузки страниц, пишет Express.

Главная ошибка — соседство с Bluetooth-устройствами

Размещать роутер рядом с Bluetooth-колонками, наушниками или другими подобными гаджетами — не лучшая идея. Дело в том, что Bluetooth и Wi-Fi используют близкие по частоте радиосигналы. Когда несколько устройств работают в одном диапазоне, это создаёт перегрузку эфира и мешает стабильной работе сети.

Большинство маршрутизаторов Wi-Fi передаёт сигнал сразу по нескольким каналам. Если в доме или рядом активны другие Wi-Fi сети, может не остаться "свободного места" для корректной работы Bluetooth — и наоборот.

Решение — правильное размещение оборудования

Чтобы минимизировать помехи и ускорить интернет, стоит отодвинуть Bluetooth-гаджеты от роутера. Это поможет улучшить производительность как сети, так и самих устройств.

Прежде чем делать выводы о "плохом интернете" или переплачивать за более дорогой тариф, проверьте, не мешает ли сигналу банальная ошибка в размещении оборудования. Иногда всё, что нужно — это немного переставить технику, и ваш Wi-Fi заработает как новый.

Не забывайте про микроволновки

Установка маршрутизатора в открытом, центральном месте — один из самых простых и эффективных способов улучшить скорость и стабильность Wi-Fi. Избегайте размещения его вблизи электроприборов, особенно Bluetooth-устройств и микроволновых печей, чтобы минимизировать возможные помехи.

Лучшее место для роутера: советы экспертов

На качество работы Wi-Fi влияет множество факторов, и один из ключевых — место установки роутера. Специалисты советуют размещать устройство как можно ближе к центру жилища. Это позволяет равномерно распределить сигнал по всем комнатам. Также важно учитывать, что перегородки, полы и стены могут значительно ослаблять сигнал и замедлять подключение к интернету.

Смотрите видео - как ускорить работу Wi-Fi:

Интернет тормозит, не спешите паниковать! В этом видео эксперты YouTube-канала IT Orakul рассказали, какие факторы могут замедлять работу вашей Wi-Fi сети.

Специалисты пояснили, что неправильная настройка, старый роутер и внешние помехи мешают стабильному подключению. Они поделились практичными советами, которые помогут ускорить интернет и добиться лучшего сигнала в вашем доме.

