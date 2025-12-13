Укр
Враг перебрасывает много сил в горячую точку: Сырский доложил об ответе ВСУ

Анна Косик
13 декабря 2025, 11:49обновлено 13 декабря, 12:36
128
Оккупанты хотят прорваться на Покровском направлении за счет численного превосходства в живой силе.
Враг перебрасывает много сил в горячую точку: Сырский доложил об ответе ВСУ
Как изменилась ситуация на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, t.me/GeneralStaffZSU

Что сообщил Сырский:

  • Операция ВСУ в районе Покровска продолжается
  • Украинские военные держат оборону, несмотря на постоянное давление врага
  • Оккупанты перебрасывают дополнительные резервы в Донецкую область

Силы обороны Украины держат оборону Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, украинские военные продолжают операцию на этом направлении несмотря на то, что обстановка остается сложной По последним данным, противник пытается усилить давление на оборонительные позиции Украины, перебрасывая в район Покровска дополнительные резервы.

видео дня

Какой тактикой пользуются украинские военные

Главнокомандующий вместе с командирами армейских корпусов и подразделений, которые удерживают рубежи на Покровском направлении, уточнил их задачи. Также были определены конкретные шаги для укрепления обороны.

"Мы остаемся верными тактике активной обороны. Речь идет об улучшении оперативного положения, проведении локальных операций для вытеснения противника с отдельных территорий, создании условий для последующих маневров наших сил", - добавил Сырский.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Эксперт заявил об уходе ВСУ из двух важных городов

Главред писал, что по мнению военного эксперта Михаила Жирохова, отход Сил обороны на другие позиции за Покровском и Мирноградом Донецкой области является вопросом времени.

По его мнению, бои за эти города стали следствием количественного превосходства российских оккупационных войск. Свою роль также сыграли благоприятные погодные условия.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские войска совершили тактический маневр на Покровском направлении, отойдя с части позиций в районах сел Сухой Яр и Лысовка.

Ранее сообщалось, что оккупанты используют руины для укрытия и накопления техники в районе Покровска и Мирнограда. При этом лишь небольшие группы противника просачиваются в тыл украинских военных.

Накануне на Покровском направлении был проведен маневр для сохранения жизни военнослужащих, улучшения логистического обеспечения группировки и выравнивания линии фронта.

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Покровск Александр Сырский Фронт
