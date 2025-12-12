"Серьезный вызов": военный сообщил об опасных попытках прорыва оккупантов

Для оккупантов становится приоритетной городская застройка.

Как изменилась ситуация на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: скриншот с DeepState, 79 ОДШБр

Что сообщил Тимочко:

Россияне ищут слабые места в обороне ВСУ

РФ накопила около 150 тысяч военных в районе Покровска и Мирнограда

В тыл ВСУ оккупанты прорываются редко

Оккупационная армия страны-агрессора России пытается прорвать оборону и зайти в городскую застройку Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом в эфире Еспресо заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, оккупанты используют руины для укрытия и накопления техники. При этом лишь небольшие группы противника просачиваются в тыл украинских военных.

Покровск / Инфографика: Главред

Какое количество живой силы сдерживают ВСУ

По данным военнослужащего, за линией обороны Покровско-Мирноградской агломерации расположено около 150 тысяч оккупантов. Они постоянно ищут слабые места, чтобы зайти в городскую застройку.

"В городской застройке оккупанты могут спрятаться и согреться, насколько это возможно. Кроме того, в руинах они могут прятать технику или накапливать ресурсы. С другой стороны, силы противника, которые просачиваются в тыл ВСУ, значительно меньше", - подчеркнул Тимочко.

Те оккупанты, которые просочились в тыл, имеют задачу закрепиться и расширить свой контроль. Они становятся серьезным вызовом для украинских защитников.

Как командование РФ скрывает проблемы на Покровском направлении

Главред писал, что по данным военнослужащих РФ, которые являются агентами движения Атеш, командование оккупационной армии страны-агрессора России скрывает реальные потери на Покровском направлении интересным способом.

В частности, внутри 30-й ОМБр фиксируют системную практику, которая заключается в том, что после масштабных потерь российское командование умышленно оформляет 200-х оккупантов, как тех, что "самовольно оставили часть".

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам военного эксперта Михаила Жирохова, бои за Покровск и Мирноград стали следствием количественного превосходства российских оккупационных войск. Свою роль также сыграли благоприятные погодные условия.

Ранее сообщалось, что украинские военные отошли от части позиций возле Покровска и Мирнограда Донецкой области. Подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр.

Накануне сообщалось, что это отступление состоялось несколько недель назад в рамках плановой перегруппировки, целью которой было уменьшение угрозы окружения для украинской группировки.

О персоне: Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

