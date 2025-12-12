"Перевозили вооружение и военную технику": ССО поразили два российских судна

Силы специальных операций продолжают подрывать наступательные возможности российской армии.

Детали операции ССО и повстанцев в Каспийском море / Коллаж: Главред, фото: t.me/ukr_sof

Что сообщили в ССО:

В Каспийском море поражены два российских судна

О перемещении судов ССО сообщили повстанцы

Пораженные суда Россия использовала в военных целях

Подразделение Сил специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением "Черная Искра" провели специальную операцию вблизи берегов Республики Калмыкия в Каспийском море.

В результате было поражено два судна страны-агрессора России, которые перевозили вооружение и военную технику. О деталях операции спецназовцев и повстанцев сообщили ССО в Telegram.

Какие суда удалось поразить

Представители повстанческого движения собрали и передали информацию о маршруте и грузе российских судов украинским спецназовцам. После этого ССО поразили судна "композитор Рахманинов" и "Аскар-Сарыджа".

"Они используются РФ в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и РФ", - говорится в сообщении.

Украина не впервые проводит операцию в Каспийском море

Главред писал, что дроны центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины недавно поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".

После ударов, по информации СМИ, нефтедобыча на десятках скважин страны-агрессора России была остановлена. Заметим, что это было первое поражение Украиной российской инфраструктуры, связанной с добычей нефти в Каспийском море.

Операции ССО - последние новости

Напомним, Главред писал, что в конце ноября подразделения Сил специальных операций нанесли удары по целям в Донецкой области в рамках битвы за Покровск.

Уже в начале декабря Сил специальных операций поразили ударными дронами вражеские цели на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также Силы специальных операций ВСУ впервые сбили в воздухе российский вертолет, Ми-8, с помощью дальнобойного дрона. Сбивание произошло над селом Кутейниково, что в Ростовской области РФ.

Об источнике: Силы специальных операций ВСУ ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

