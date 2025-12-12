"Перевозили вооружение и военную технику": ССО поразили два российских судна

Что сообщили в ССО:
- В Каспийском море поражены два российских судна
- О перемещении судов ССО сообщили повстанцы
- Пораженные суда Россия использовала в военных целях
Подразделение Сил специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением "Черная Искра" провели специальную операцию вблизи берегов Республики Калмыкия в Каспийском море.
В результате было поражено два судна страны-агрессора России, которые перевозили вооружение и военную технику. О деталях операции спецназовцев и повстанцев сообщили ССО в Telegram.
Какие суда удалось поразить
Представители повстанческого движения собрали и передали информацию о маршруте и грузе российских судов украинским спецназовцам. После этого ССО поразили судна "композитор Рахманинов" и "Аскар-Сарыджа".
"Они используются РФ в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и РФ", - говорится в сообщении.
Украина не впервые проводит операцию в Каспийском море
Главред писал, что дроны центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины недавно поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании "Лукойл-Нижневолжскнефть".
После ударов, по информации СМИ, нефтедобыча на десятках скважин страны-агрессора России была остановлена. Заметим, что это было первое поражение Украиной российской инфраструктуры, связанной с добычей нефти в Каспийском море.
Операции ССО - последние новости
Напомним, Главред писал, что в конце ноября подразделения Сил специальных операций нанесли удары по целям в Донецкой области в рамках битвы за Покровск.
Уже в начале декабря Сил специальных операций поразили ударными дронами вражеские цели на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Также Силы специальных операций ВСУ впервые сбили в воздухе российский вертолет, Ми-8, с помощью дальнобойного дрона. Сбивание произошло над селом Кутейниково, что в Ростовской области РФ.
Больше новостей:
- Мира или перемирия не будет: названы планы Кремля на год по войне
- ВСУ заблокировали оккупантов в Купянске: в DeepState сообщили детали операции
- Кремль пытается сорвать репарационный кредит: подал иск против Euroclear
Об источнике: Силы специальных операций ВСУ
ССО - отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные способности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред