  3. Сад и огород

Сад нуждается в уходе даже зимой: какие 8 растений следует всегда обрезать в декабре

Дарья Пшеничник
12 декабря 2025, 05:17
Обрезка некоторых видов растений в декабре имеет решающее значение для их здоровья.
обрезка деревьев
Уход за садом в декабре / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

  • Какие растения нуждаются в обрезке в декабре
  • Почему зимняя пауза - лучшее время для формирования деревьев, кустов и лиан
  • От чего защищает растения правильная обрезка зимой

Несмотря на то, что зима обычно ассоциируется с периодом отдыха для садоводов, уход за растениями не прекращается даже в холодное время года. Специалисты отмечают, что именно декабрьская обрезка помогает растениям войти в новый сезон более сильными, здоровыми и готовыми к обильному цветению или плодоношению.

Главное - успеть до наступления сильных морозов. Об этом пишет сайт ТСН.

1. Яблони

В это время деревья находятся в состоянии покоя, поэтому обрезание сухих, больных и перекрещенных ветвей проходит без стресса для растения. Эксперты отмечают, что такая процедура направляет энергию яблони на формирование плодовых почек, что напрямую влияет на урожай следующего года.

2. Груши

Груши также лучше всего обрезать зимой. Прореживание кроны обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и доступ солнца, что уменьшает риск болезней и улучшает качество плодов. Срезы рекомендуют делать над почкой, направленной наружу, чтобы ветви росли в правильном направлении.

3. Виноград

В регионах с мягкими зимами декабрь - оптимальное время для работы с виноградными лозами. Обрезка помогает контролировать рост и повышает урожайность. Если же процедуру провести слишком поздно, в январе или феврале, может возникнуть "плач лозы" - вытекание сока, что ослабляет растение. В более холодных зонах обрезку лучше перенести на раннюю весну.

4. Розы

В декабре розы находятся в состоянии покоя, поэтому самое время для санитарной обрезки. Удаление мертвых и поврежденных побегов защищает куст от зимних ветров и болезней. Формирующую обрезку стоит оставить на конец зимы.

5. Гортензии

Здесь важно учитывать сорт. Гортензии, цветущие на прошлогодних побегах, в декабре трогать нельзя. Зато метельчатые гортензии хорошо реагируют на легкую зимнюю обрезку, которая стимулирует появление новых побегов и более пышное цветение весной.

6. Глициния

Эта мощная лиана нуждается в двукратной обрезке в год, и зимний этап приходится именно на период с ноября по февраль. Рекомендуется укорачивать молодые побеги до двух-трех почек и удалять поврежденные части. Это помогает контролировать рост и обеспечивает обильное ароматное цветение.

7. Американская бузина

Кустарник хорошо переносит сильную зимнюю обрезку. Декабрь - идеальное время, чтобы придать ему желаемую форму. Весной растение отблагодарит активным отрастанием и обильными соцветиями.

8. Фиолетовые эхинацеи

Хотя обрезка не является обязательной, она улучшает вид клумбы и уменьшает риск зимовки вредителей в сухих стеблях. Корни эхинацеи остаются живыми под землей, поэтому растение без проблем восстановится весной.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

16:45

"Мама упала на пол и кричала": на фронте убили 22-летнего военного "Шеву"Эксклюзив

16:06

Уксус не нужен: простой трюк, как избавиться от затхлого запаха с полотенец

16:02

СМИ опубликовали обновленный "мирный план" Трампа - что получит Украина и РФ после войны

