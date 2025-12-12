Сад нуждается в уходе даже зимой: какие 8 растений следует всегда обрезать в декабре

Обрезка некоторых видов растений в декабре имеет решающее значение для их здоровья.

Уход за садом в декабре / Коллаж: Главред, фото: freepik

Несмотря на то, что зима обычно ассоциируется с периодом отдыха для садоводов, уход за растениями не прекращается даже в холодное время года. Специалисты отмечают, что именно декабрьская обрезка помогает растениям войти в новый сезон более сильными, здоровыми и готовыми к обильному цветению или плодоношению.

Главное - успеть до наступления сильных морозов. Об этом пишет сайт ТСН.

1. Яблони

В это время деревья находятся в состоянии покоя, поэтому обрезание сухих, больных и перекрещенных ветвей проходит без стресса для растения. Эксперты отмечают, что такая процедура направляет энергию яблони на формирование плодовых почек, что напрямую влияет на урожай следующего года.

2. Груши

Груши также лучше всего обрезать зимой. Прореживание кроны обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и доступ солнца, что уменьшает риск болезней и улучшает качество плодов. Срезы рекомендуют делать над почкой, направленной наружу, чтобы ветви росли в правильном направлении.

3. Виноград

В регионах с мягкими зимами декабрь - оптимальное время для работы с виноградными лозами. Обрезка помогает контролировать рост и повышает урожайность. Если же процедуру провести слишком поздно, в январе или феврале, может возникнуть "плач лозы" - вытекание сока, что ослабляет растение. В более холодных зонах обрезку лучше перенести на раннюю весну.

4. Розы

В декабре розы находятся в состоянии покоя, поэтому самое время для санитарной обрезки. Удаление мертвых и поврежденных побегов защищает куст от зимних ветров и болезней. Формирующую обрезку стоит оставить на конец зимы.

5. Гортензии

Здесь важно учитывать сорт. Гортензии, цветущие на прошлогодних побегах, в декабре трогать нельзя. Зато метельчатые гортензии хорошо реагируют на легкую зимнюю обрезку, которая стимулирует появление новых побегов и более пышное цветение весной.

6. Глициния

Эта мощная лиана нуждается в двукратной обрезке в год, и зимний этап приходится именно на период с ноября по февраль. Рекомендуется укорачивать молодые побеги до двух-трех почек и удалять поврежденные части. Это помогает контролировать рост и обеспечивает обильное ароматное цветение.

7. Американская бузина

Кустарник хорошо переносит сильную зимнюю обрезку. Декабрь - идеальное время, чтобы придать ему желаемую форму. Весной растение отблагодарит активным отрастанием и обильными соцветиями.

8. Фиолетовые эхинацеи

Хотя обрезка не является обязательной, она улучшает вид клумбы и уменьшает риск зимовки вредителей в сухих стеблях. Корни эхинацеи остаются живыми под землей, поэтому растение без проблем восстановится весной.

