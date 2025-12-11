Почему коты на самом деле любят картонные коробки: ответ многих удивит

Коробки дарят кошке контроль над средой, ощущение защищенности и возможность реализовать свои природные инстинкты.

https://glavred.info/dim/pochemu-koty-na-samom-dele-lyubyat-kartonnye-korobki-otvet-mnogih-udivit-10723316.html Ссылка скопирована

/ Колаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Почему коты любят картонные коробки

Почему кот постоянно сидит в коробке

Что значит, когда кот прячется в коробке

Каждый владелец кота знает этот парадокс, когда покупаешь дорогие игрушки, а твой пушистый друг игнорирует их ради простой картонной коробки.

Эксперты из Popular Science объясняют, что это не случайность, а глубоко укоренившийся инстинкт, который имеет эволюционное объяснение. Коробки дают котам контроль, комфорт и идеальные условия для засады.

видео дня

Вам может быть интересно: Почему кот кусается и нападает на руки: хозяев предупредили о важном сигнале

Главред расскажет, почему коты так одержимо тянутся к коробкам и на какие сигналы стоит обращать внимание.

Коробка помогает коту почувствовать себя хищником

Даже домашние коты не теряют своих хищных инстинктов. В природе они одновременно являются и охотниками, и потенциальной добычей. Поэтому любое укрытие - куст, нора или коробка становится стратегическим местом для наблюдения и атаки. Стены коробки скрывают кота от взгляда, а открытый верх позволяет ему прыгнуть на "жертву" - то ли игрушку, то ли владельца, который неосмотрительно проходит мимо.

Почему коты сидят в коробках

Для кошек коробка является еще и убежищем от стресса. С рождения они привыкают к уютным, закрытым местам, именно там кошка-мать приводит на свет котят. Исследования показывают, что у спасенных кошек уровень гормона стресса значительно снижается, если им предоставить доступ к коробке. Для домашнего любимца новая коробка, кроме укрытия, является еще и новым объектом для исследования, ведь коты внимательно следят за любыми изменениями в своей среде.

Что значит, когда кот прячется в коробке

Коробка может быть местом игры, отдыха или укрытием от опасности. Если кот весело прыгает внутрь и наружу - это признак любопытства и энергии. Если же он сидит в глубине с широко раскрытыми глазами, это говорит о сигнале тревоги. Постоянное прятание в коробке может свидетельствовать о стрессе, и тогда стоит обратиться к ветеринару или поведенческому специалисту.

Котята в возрасте от двух до девяти недель формируют свое отношение к миру. Если этот период был наполнен заботой и положительными контактами, взрослый кот будет более устойчивым к изменениям. Если же ранняя жизнь была сложной, коробка может стать критически важным "островом безопасности".

Читайте также:

Об источнике: Popular Science Popular Science - американский популярно-научный журнал и веб-сайт, посвященный темам науки, технологий, инноваций и их практической пользы для повседневной жизни. Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом как Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно профессиональных ученых. В ранних выпусках публиковались материалы таких известных ученых, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие. Он активно работает онлайн: с 1999 года имеет собственный сайт, где публикуются новости, разъяснения, тренды и проекты (DIY, технологии, наука) с регулярным обновлением.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред