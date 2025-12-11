Новая минималка уже на подходе: сколько будут получать украинцы и достаточно ли этого

Фактический прожиточный минимум - та сумма, которая нужна, чтобы заплатить за базовые услуги и товары из потребительской корзины.

https://glavred.info/economics/novaya-minimalka-uzhe-na-podhode-skolko-budut-poluchat-ukraincy-i-dostatochno-li-etogo-10723160.html Ссылка скопирована

Украинцам через несколько недель установят новую минималку / Коллаж: Главред, фото: Freepik, УНИАН

Ключевое:

Минимальная зарплата вырастет до 8647 грн

В 2026 году зарплаты учителей повысят на 30% и еще на 20%

Эксперты прогнозируют рост средней зарплаты до 30 тыс. грн

С 1 января в Украине повысят минимальную заработную плату - с нынешних 8 000 грн до 8 647 грн. Несмотря на рост, эта сумма все равно остается ниже фактического прожиточного минимума, который составляет 10 192 грн и отражает реальный уровень бедности. Об этом сообщает OBOZ.UA.

видео дня

Фактический прожиточный минимум - это расчет стоимости базовых товаров и услуг из потребительской корзины. Поэтому даже обновленная минималка не покрывает базовых потребностей работника.

Отдельные изменения коснутся педагогов. С 1 января 2026 года зарплаты учителей вырастут на 30%, а с 1 сентября того же года - еще на 20%. Нагрузка на ставку останется неизменной - 18 часов в неделю. Также с начала 2026 года должностные оклады педагогов повысят на 30%.

Правительство прогнозирует, что уже в следующем году средняя зарплата в Украине может вырасти с 26 тыс. до 30 тыс. грн. Эксперты напоминают: минимальная зарплата должна составлять не менее 50% от средней, но не быть ниже фактического прожиточного минимума. Сейчас около 1,5 млн украинцев получают минималку - среди них работники бюджетной сферы и жители малых населенных пунктов. Часть работников имеет "серую" доплату, но есть и те, кто реально живет на 8 тыс. грн.

Заработная плата в Украине - что известно

Ранее Главред сообщал, что в конце июля 2025 года состоялось заседание Совместного представительского органа объединений профсоюзов, на котором утвердили предложения к проекту Госбюджета-2026. Документ с требованиями по повышению прожиточного минимума и минимальной зарплаты уже передали на рассмотрение Министерству финансов Украины.

Также президент Владимир Зеленский 10 декабря подписал закон о государственном бюджете на 2026 год.

В то же время зарплаты в Украине не успевают за ростом цен. По состоянию на сегодня нехватка работников остается самой большой преградой для ведения бизнеса.

Рекомендуем также прочитать:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред