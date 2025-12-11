Новая минималка уже на подходе: сколько будут получать украинцы и достаточно ли этого

Ключевое:
- Минимальная зарплата вырастет до 8647 грн
- В 2026 году зарплаты учителей повысят на 30% и еще на 20%
- Эксперты прогнозируют рост средней зарплаты до 30 тыс. грн
С 1 января в Украине повысят минимальную заработную плату - с нынешних 8 000 грн до 8 647 грн. Несмотря на рост, эта сумма все равно остается ниже фактического прожиточного минимума, который составляет 10 192 грн и отражает реальный уровень бедности. Об этом сообщает OBOZ.UA.
Фактический прожиточный минимум - это расчет стоимости базовых товаров и услуг из потребительской корзины. Поэтому даже обновленная минималка не покрывает базовых потребностей работника.
Отдельные изменения коснутся педагогов. С 1 января 2026 года зарплаты учителей вырастут на 30%, а с 1 сентября того же года - еще на 20%. Нагрузка на ставку останется неизменной - 18 часов в неделю. Также с начала 2026 года должностные оклады педагогов повысят на 30%.
Правительство прогнозирует, что уже в следующем году средняя зарплата в Украине может вырасти с 26 тыс. до 30 тыс. грн. Эксперты напоминают: минимальная зарплата должна составлять не менее 50% от средней, но не быть ниже фактического прожиточного минимума. Сейчас около 1,5 млн украинцев получают минималку - среди них работники бюджетной сферы и жители малых населенных пунктов. Часть работников имеет "серую" доплату, но есть и те, кто реально живет на 8 тыс. грн.
Заработная плата в Украине - что известно
Ранее Главред сообщал, что в конце июля 2025 года состоялось заседание Совместного представительского органа объединений профсоюзов, на котором утвердили предложения к проекту Госбюджета-2026. Документ с требованиями по повышению прожиточного минимума и минимальной зарплаты уже передали на рассмотрение Министерству финансов Украины.
Также президент Владимир Зеленский 10 декабря подписал закон о государственном бюджете на 2026 год.
В то же время зарплаты в Украине не успевают за ростом цен. По состоянию на сегодня нехватка работников остается самой большой преградой для ведения бизнеса.
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
