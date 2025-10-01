Укр
Чиновникам в Украине хотят снизить зарплаты: в Раде сделали заявление

Анна Косик
1 октября 2025, 13:08
Заработные платы чиновников могут ограничить лимитом.
Депутат назвал причину, по которой на зарплаты чиновников хотят установить лимит / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Что сообщил Гетманцев:

  • Для чиновников в Украине хотят установить лимит зарплат
  • В правительстве предлагают, чтобы зарплата госслужащего не превышала 80 тысяч гривен

В Украине есть много чиновников, официальные зарплаты которых достигают космических размеров. Правительство предлагает изменить это, чтобы восстановить справедливость в условиях военного положения.

Об этом в Telegram сообщил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, уровень заработных плат чиновников хотят ограничить.

Как может измениться зарплата украинских чиновников

Чтобы на время войны бремя финансирования оборонных нужд было справедливо распределено, Гетманцев и спикер ВРУ Руслан Стефанчук подали предложение в Госбюджет на 2026 год для ограничения уровня заработных плат чиновников лимитом 80 тысяч гривен в месяц.

"При этом такое ограничение не будет распространяться на лиц, участвующих в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны", - подчеркнул нардеп.

Зарплаты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине может медленнее расти минимальная зарплата, чем правительство ожидало ранее - она будет на уровне 8647 гривен в 2026 году.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказал мнение, что украинские педагоги должны получать не менее 1500 долларов (примерно 64 тыс. грн) в месяц.

Накануне стало известно, что средняя заработная плата штатных работников в Украине в июле 2025 года достигла 26 499 грн. Традиционно самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве - 40 546 грн.

О персоне: Даниил Гетманцев

Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

