РФ и Беларусь могут устроить диверсию против Польши, чтобы обвинить Украину - ISW

Виталий Кирсанов
1 октября 2025, 12:20
Кремль часто использует Службу внешней разведки для распространения утверждений о готовящихся атаках.
РФ и Беларусь могут устроить диверсию против Польши
РФ и Беларусь могут устроить диверсию против Польши / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Служба внешней разведки РФ заявила, что Украина якобы готовится к атаке под чужим флагом
  • По версии россиян, Украина может провести "атаку" на критически важную инфраструктуру

Россия и Беларусь могут готовить диверсии в Польше, в которых планируют обвинить Украину. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 30 сентября.

Как отметили в ISW, служба внешней разведки России 30 сентября безосновательно заявила, что Украина якобы готовится к атаке под чужим флагом против критической польской инфраструктуры, чтобы обвинить Россию и Беларусь.

По версии россиян, Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) и польская разведка развернут в Польшу диверсионно-разведывательную группу, состоящую из граждан России и Белоруссии из легиона "Свобода России" и полка Кастуся Калиновского. Там, по версии россиян, Украина может одновременно провести "атаку" на критически важную инфраструктуру.

По словам разведки РФ, войска будут представлены российскими и белорусскими спецназовцами на пресс-конференции после того, как польские силы безопасности их захватят.

По мнению аналитиков ISW, Кремль, возможно, приказал опубликовать это заявление, чтобы избежать ответственности за возможную будущую диверсионную операцию России и Беларуси против Польши.

Институт отмечает, что Кремль часто использует Службу внешней разведки для распространения необоснованных утверждений о готовящихся атаках в рамках дезинформационных кампаний, призванных ослабить поддержку Украины и посеять сомнения относительно характера провокаций России против государств – членов НАТО.

Как Путин уже ведет войну против НАТО - мнение эксперта

Политический аналитик Ольга Курносова считает, что Владимир Путин стремится восстановить для России статус и влияние, подобное тому, которое имел Советский Союз после Второй мировой войны.

Однако, отмечается, что он не осознает: мир изменился, и вернуть эту прежнюю роль просто невозможно.

"Что он говорил? Чтобы НАТО убралось к границам 1997 года. В этом смысле он уже тогда давал понять, что это не столько война против Украины, и уж тем более не за конкретные территории, сколько война против НАТО", - сказала она в интервью Главреду.

Также высказывается мнение, что пока Путин остается у власти, ситуация продолжит ухудшаться. Он, вероятно, будет продолжать проверять готовность НАТО к обороне и наращивать вооружение.

"Другое дело - сколько времени он еще пробудет у власти. И насколько внутри России или в эмигрантских кругах созреют условия для того, чтобы его устранить. Я абсолютно уверена: возможностей для изменения ситуации после Путина будет гораздо больше", - подчеркнула Курносова.

Беспилотники в небе над странами НАТО - последние новости

Как писал Главред, в конце сентября неизвестные беспилотники неоднократно нарушали работу крупных аэропортов в Дании и Норвегии. Впервые это произошло поздно вечером 22 сентября, когда дроны на несколько часов заблокировали аэропорты Копенгагена и Осло.

На следующий день, 23 сентября, беспилотники снова заставили временно закрыть Копенгагенский аэропорт Каструп.

Ситуация повторилась в ночь на 25 сентября: в воздушном пространстве Дании снова заметили неизвестные дроны, из-за чего пришлось закрыть аэропорт Ольборг на севере страны. Беспилотники также фиксировали вблизи еще трех аэропортов: в Эсбйорге, Сьоннербордге и Скридструпе.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эти инциденты серьезной атакой на критическую инфраструктуру страны. Она предположила, что к появлению дронов над Копенгагеном может быть причастна Россия.

Кроме этого, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, находясь там более десяти минут.

Кая Каллас, главный дипломат Евросоюза, решительно осудила действия российских военных, назвав их "чрезвычайно опасной провокацией".

Представитель НАТО Эллисон Гарт подтвердила, что российские самолеты были перехвачены Альянсом. Она назвала это нарушение примером "безрассудного поведения России".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ведет системную кампанию против стран Запада.

"Российские истребители снова нарушили воздушное пространство НАТО - на этот раз в Эстонии. Это недопустимо. Российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления. Они используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы, как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии", - написал глава государства.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

война в Украине НАТО ВСУ дроны международная политика Институт изучения войны атака дронов Налет дронов РФ на Польшу
