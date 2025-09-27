Путин собирает данные для новой войны: ISW раскрыли нюанс, как РФ проверяет ПВО НАТО

Наблюдается рост активности дронов возле приграничных районов и инфраструктуры европейских государств.

https://glavred.info/world/putin-sobiraet-dannye-dlya-novoy-voyny-isw-raskryli-nyuans-kak-rf-proveryaet-pvo-nato-10701704.html Ссылка скопирована

Как Москва тестирует систему ПВО Альянса / Коллаж: Главред

Ключевые тезисы ISW:

Россия, вероятно, проверяет и собирает информацию о противовоздушной обороне (ПВО) НАТО

ISW считает Москву причастной к этим инцидентам - части гибридной войны и стратегии сбора данных

Россия осуществляет проверку системы противовоздушной обороны НАТО и пытается собрать данные, которые могут пригодиться в случае будущего военного противостояния с Альянсом. Об этом сообщает отчет Института изучения войны (ISW).

Над Европой заметили странные дроны

В странах Европы в последнее время фиксируют активность неизвестных дронов, вероятно имеющих российское происхождение. Они появляются вблизи границ и стратегических объектов инфраструктуры.

видео дня

25 сентября истребители НАТО из Венгрии подняли в небо два самолета Gripen, чтобы перехватить российские Су-30, Су-35 и МиГ-31. Эти самолеты подлетели почти вплотную к воздушному пространству Латвии, но не пересекли его.

В ночь с 25 на 26 сентября в Германии заметили несколько беспилотников в районе границы с Данией, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштайн. Министр внутренних дел Сабине Зюттерлин-Ваак сообщила, что продолжается расследование, ведь источник запуска аппаратов до сих пор неизвестен.

В тот же день агентство AFP передало слова представителей Минобороны Франции: неустановленные беспилотники зафиксировали над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна. Официальных подтверждений об участии иностранных государств пока нет.

Также 25 сентября национальная полиция Дании сообщила о кратковременном закрытии аэропорта Ольборга на севере Ютландии из-за дронов, которые находились в районе аэропорта. Аэропорт используется и гражданскими, и военными.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

НАТО втягивают в гибридную войну

Руководитель Службы безопасности и разведки Дании Финн Борх Андерсен подчеркнул, что до сих пор не удалось выяснить, кто именно запустил беспилотники. Однако, по его словам, ситуация напоминает элементы гибридной войны, которые уже наблюдались в других странах Европы. Он также подчеркнул, что риск российских диверсий оценивается как высокий.

В Швеции власти подтвердили появление дронов вблизи военно-морской базы в Карлскруне в тот же день.

В ISW отмечают, что официальные представители европейских государств воздерживаются от прямых обвинений России в нарушении воздушного пространства.

Однако аналитики отмечают, что сочетание усиленной активности беспилотников с регулярными полетами российской авиации вблизи границ НАТО может свидетельствовать о причастности Москвы.

"ISW продолжает оценивать, что Россия проводит кампанию с целью проверки противовоздушной обороны НАТО и политической воли в рамках более широких усилий по сбору оперативной информации, которую впоследствии может применить в потенциальном будущем конфликте против Альянса", - говорится в отчете.

Как Путин уже ведет войну против НАТО - мнение эксперта

Политический аналитик Ольга Курносова считает, что Владимир Путин стремится восстановить для России статус и влияние, подобное тому, которое имел Советский Союз после Второй мировой войны.

Однако, отмечается, что он не осознает: мир изменился, и вернуть эту прежнюю роль просто невозможно.

"Что он говорил? Чтобы НАТО убралось к границам 1997 года. В этом смысле он уже тогда давал понять, что это не столько война против Украины, и уж тем более не за конкретные территории, сколько война против НАТО", - сказала она в интервью Главреду.

Также высказывается мнение, что пока Путин остается у власти, ситуация продолжит ухудшаться. Он, вероятно, будет продолжать проверять готовность НАТО к обороне и наращивать вооружение.

"Другое дело - сколько времени он еще пробудет у власти. И насколько внутри России или в эмигрантских кругах созреют условия для того, чтобы его устранить. Я абсолютно уверена: возможностей для изменения ситуации после Путина будет гораздо больше", - подчеркнула Курносова.

Беспилотники в небе над странами НАТО - последние новости

Как писал Главред, в конце сентября неизвестные беспилотники неоднократно нарушали работу крупных аэропортов в Дании и Норвегии. Впервые это произошло поздно вечером 22 сентября, когда дроны на несколько часов заблокировали аэропорты Копенгагена и Осло.

На следующий день, 23 сентября, беспилотники снова заставили временно закрыть Копенгагенский аэропорт Каструп.

Ситуация повторилась в ночь на 25 сентября: в воздушном пространстве Дании снова заметили неизвестные дроны, из-за чего пришлось закрыть аэропорт Ольборг на севере страны. Беспилотники также фиксировали вблизи еще трех аэропортов: в Эсбйорге, Сьоннербордге и Скридструпе.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала эти инциденты серьезной атакой на критическую инфраструктуру страны. Она предположила, что к появлению дронов над Копенгагеном может быть причастна Россия.

Кроме этого, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, находясь там более десяти минут.

Кая Каллас, главный дипломат Евросоюза, решительно осудила действия российских военных, назвав их "чрезвычайно опасной провокацией".

Представитель НАТО Эллисон Гарт подтвердила, что российские самолеты были перехвачены Альянсом. Она назвала это нарушение примером "безрассудного поведения России".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ведет системную кампанию против стран Запада.

"Российские истребители снова нарушили воздушное пространство НАТО - на этот раз в Эстонии. Это недопустимо. Российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления. Они используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы, как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии", - написал глава государства.

Больше международных новостей:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред