Почему не сбили российские самолеты над Эстонией - в Bild раскрыли нюанс

НАТО выполняет в странах Балтики лишь наблюдательную миссию, что помешало сбить российские МиГи, нарушившие воздушное пространство Эстонии, указывают в Bild.

Почему не сбили российские самолеты над Эстонией / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

О чем говорится в материале Bild:

Самолеты НАТО не патрулируют воздушное пространство над странами Балтики

Провокация РФ в небе над Эстонией серьезнее атаки дронов РФ на Польшу

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там более десяти минут. Однако, силы НАТО не стали сбивать российские самолеты, которые нарушили воздушное пространство страны-члена Альянса. О том, почему так произошло, говорится в материале Bild.

Почему российские самолеты над Эстонией не сбивали

Профессор Университета Бундесвера Карло Масала в интервью BILD напомнил, что в 2015 году Турция доказала возможность сбивать российские самолеты без риска военного ответа.

Он отметил, что тогда турецкие военные уничтожили самолет, который нарушил их воздушное пространство всего на 17 секунд. По его мнению, именно такая решимость должна быть у НАТО, чтобы полностью предотвратить вмешательство россиян в чужое воздушное пространство.

Впрочем, на этот раз МиГ-31 не были сбиты. Одной из причин является то, что НАТО сейчас выполняет в небе над балтийскими странами только наблюдательную, а не оборонительную миссию. По его словам, самолеты Альянса не патрулируют постоянно, а поднимаются только в случае обнаружения угрозы, что делает невозможным мгновенную реакцию.

"На радаре видно, по сути, черную точку, и неизвестно, не летит ли это, например, гражданский или спортивный самолет. Только если от самолета нет ответа, поднимаются истребители НАТО. Они летят рядом с российским МиГом и показывают, что нужно покинуть территорию", - объясняет Масала.

Что нужно НАТО, чтобы мгновенно сбивать российские цели в небе над странами-членами

Бывший руководитель эстонской разведки Эрик-Нийлес Кросс отмечает, что для мгновенной реакции на подобные инциденты национальные правительства или парламенты должны заранее предоставить разрешение своим пилотам на открытие огня. В этом случае нужно было согласие Италии, ведь именно ее истребители взлетели для перехвата российских МиГов. В то же время Кросс считает, что такая процедура не была критически необходимой.

"Явного враждебных намерений не было видно. Но это не значит, что в следующий раз мы не подумаем об этом [об обстреле российских самолетов - прим. ред.]", - указывает он.

Профессор Карло Масала подчеркивает, что событие в небе над Эстонией является значительно более серьезным уровнем эскалации, чем пролет российских дронов над Польшей одиннадцать дней назад. Какой будет реакция НАТО, станет понятно в ближайшее время.

Почему Польша не активировала 5 статью НАТО - мнение эксперта

Как писал Главред, вторжение российских дронов 10 сентября в воздушное пространство Польши не было расценено НАТО как прямой акт агрессии. Об этом заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. Он пояснил, что, хотя польская сторона и объявила об агрессии, с формальной точки зрения ситуация выглядит иначе, и на это есть веская причина.

По словам эксперта, Варшава решила прибегнуть к применению 4-й, а не 5-й статьи Устава НАТО, поскольку фактически Россия не пересекла воздушное пространство Польши.

"Для примера: если бы атака была осуществлена на воздушное судно или на корабль (которые считаются территорией государства), тогда это уже однозначно подпадало бы под определение акта агрессии - и в соответствии с действием статьи 5 Устава НАТО", - пояснил он.

4 статья НАТО / Инфографика: Главред

Вторжение российских самолетов в Эстонию - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в пятницу, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии и находились над акваторией Финского залива в течение 13 минут. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это нарушение недопустимым и подчеркнул, что Россия ведет системную кампанию против стран Запада.

В ответ правительство Эстонии официально обратилось к НАТО с призывом начать консультации в соответствии со статьей 4 устава Альянса.

