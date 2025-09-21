Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономист

Андрей Ганчук
21 сентября 2025, 12:05
86
Россия в безвыходном положении, считает Андрей Новак.
Путин, экономика РФ
Путину придется выбирать: либо отказ от войны, либо коллапс экономики - эксперт / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Кремль попал в области экономики попал в цугцванг
  • Придется либо прекращать войну, либо сокращать расходы
  • Хорошего варианта для России нет

Любые дальнейшие шаги страны-оккупанта России в сфере экономики лишь ухудшат ситуацию. Придется отказаться либо от войны против Украины, либо финансирования других статей расходов в бюджете. Фактически речь идет о безвыходном положении. Об этом заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Классический цугцванг"

В интервью Главреду он рассказал, что Россия попала в тяжелую экономическую ситуацию. Если Кремль решит уменьшить учетную ставку – вырастет инфляция. Увеличение учетной ставки и вовсе приведет к неспособности предприятий оформлять займы.

видео дня

Похожая история и с национальной валютой.

"Для России уже сейчас классический цугцванг, когда любой ее ход только ухудшит ситуацию. Любой ход россиян в экономике, сделает им еще хуже. Уменьшат учетную ставку – увеличат таким образом инфляцию. Увеличат учетную ставку – увеличат банкротства российских компаний, потому что они вообще не смогут брать кредиты, а почти все предприятия сейчас живут на кредиты. Будут искусственно сдерживать курс рубля – будет расти дефицит бюджета еще более высокими темпами. Отпустят курс рубля – будет гиперинфляция, сокрушительный удар по большинству российских граждан, когда 80-85% населения будут на уровне ниже прожиточного минимума. Так что у россиян сейчас любой ход то ли правительства, то ли центробанка только усугубит ситуацию", - объяснил Новак.

Выхода нет

По его словам, для России сложилась безвыходная ситуация. Придется отказываться либо от войны, либо от ряда статей бюджетных расходов.

"У России нет выхода. Несмотря на то, что часто философски говорят, что безвыходных ситуаций не существует, в России сейчас именно безвыходная ситуация. Она должна отказаться от чего-то большого и серьезного, чтобы хотя бы получить шанс на выживание: либо отказаться от войны (чего Кремль сделать не может), либо отказаться финансировать другие статьи бюджетных расходов (это будет означать коллапс и для российских граждан, и для российских предприятий). Такой диагноз сегодня можно поставить российской экономике", - подчеркнул Андрей Новак.

санкции
Какие санкции страны-партнеры Украины ввели против России / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Новак рассказал о состоянии российской экономики:

Экономика России – прогнозы:

Как сообщал Главред, в Международном валютном фонде сделали прогноз, согласно которому снижение цен на нефть приведет к замедлению экономики России. Тенденции указывают на угасание ранее фиксировавшегося подъема.

Если глава Кремля Владимир Путин будет продолжать войну, российская экономика рухнет, считает дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. В ряде стратегических отраслей активность уже практически на нуле.

В начале полномасштабной войны экономика России имела определенную прочность, запас которой подошел к концу, полагает экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран. По его словам, война финансируется за счет ухудшения уровня жизни в РФ, а ситуация стала очень сложной.

Другие новости:

О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

экономика Андрей Новак война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по Крыму

Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по Крыму

12:40Война
Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономист

Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономист

12:05Мир
Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарий

Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарий

11:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Температура упадет до +2: когда в Украине резко похолодает - стала известна дата

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

Последние новости

12:40

Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по Крыму

12:38

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

12:24

Тени считались знаками: почему для предков 22 сентября было настоящим праздникомВидео

12:14

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября: Драконам - мрачные мысли, Свиньям - риск

12:05

Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономистВидео

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
11:50

Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарийВидео

11:27

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

11:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 сентября (обновляется)

11:17

Заморозки и -3 градуса: известно, когда в Украине начнется метеорологическая осень

Реклама
11:11

Путин усилил удары по Украине: что решили на Западе по вводу войск

10:32

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 сентября: Козерогам нужен отдых, Девам - прорыв

10:20

Украинцам стоит заменить пароли: нардеп предупредил о масштабном сливе данных

10:10

"Путин его обманывает": Келлог раскрыл отношение Трампа к главе Кремля

09:30

Отставка Козака и дроны в Польше - многовекторная операция Кремлямнение

09:23

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

09:08

Логистика ракет нарушена: партизаны взорвали важную железнодорожную ветку в РФ

08:58

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:55

НАТО должно принять решение: в Британии сделали прогноз по войне в Украине

07:51

Союзникам придется воевать с Россией: президент Финляндии сделал заявление

07:10

Где три различия между курьерами: только "гений головоломок" заметит их за 9 секунд

Реклама
05:44

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

05:03

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

04:35

Почему нельзя говорить слово "сушилка": какую ошибку совершают многие украинцыВидео

03:55

Солнечное затмение 21 сентября: двум знакам зодиака повезет на работе и в любви

03:17

"Недорабатывает": Тина Кароль отхватила критики от известного композитора

02:50

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

02:27

Угроза для человечества: смещение полюсов грозит глобальной катастрофой

01:10

Не слушают советов и делают все по-своему: ТОП-4 самых упрямых знака зодиака

00:00

"Путин сделал ужасные вещи": Келлог назвал лучший вариант окончания войны

20 сентября, суббота
23:17

Пригодится не только для выпечки: для чего водители кладут в авто корицу

22:28

Считала себя провидицей: в США загадочно исчезла молодая украинка

22:26

Это трагедия: российский актер попал в тюрьму

22:17

Блогеры, "любовница" Путина и политики из Молдовы - кто попал под санкции Украины

21:21

Когда Украина станет членом ЕС: Кулеба назвал два ключевых условия

20:48

В Днепре более 30 раненых: полиция показала кадры из "эпицентра армагеддона"ФотоВидео

20:00

Такие носили самые искусные украинцы - какие фамилии указывают на предков-охотников

19:50

"Люди показывают целые корзины": когда осенью лучше всего идти за грибами

19:45

Риск резкого роста доллара: неожиданный прогноз по курсу валют

19:10

США возвращаются в Афганистан?мнение

19:03

Ударные действия на четырех направлениях: детали продвижения ВСУ на фронте

Реклама
19:02

Можно готовить хоть каждый день: рецепт идеальной пиццы за 15 минут

18:53

США планируют оставить без помощи страны НАТО, которые граничат с РФ - Reuters

18:10

Путин решил усилить обстрелы Украины: куда планирует бить враг

17:38

"Свинота": отец Яниса Тиммы взбесился из-за поступка Седоковой

17:37

Цены подскочат на 23% уже до конца года - ключевой продукт дорожает на глазах

17:23

Дикий дебош и увечье на всю жизнь: всплыли детали жуткой тайны родителей Путина

17:06

Нумерологи назвали даты рождения мужчин, которые любят спорить с женами

16:59

"Перекрыли краны": дроны СБУ атаковали важные цели в РФ

16:49

Самые дорогие актеры Украины: режиссер назвал звезд с самыми большими гонорарами

16:43

Под Москвой нашли мертвым топ-чиновника, связанного с производством "Шахедов"

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять