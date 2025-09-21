Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономист

Россия в безвыходном положении, считает Андрей Новак.

https://glavred.info/world/putin-popal-v-cugcvang-u-kremlya-ostalos-lish-dva-varianta-ekonomist-10699958.html Ссылка скопирована

Путину придется выбирать: либо отказ от войны, либо коллапс экономики - эксперт / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Кремль попал в области экономики попал в цугцванг

Придется либо прекращать войну, либо сокращать расходы

Хорошего варианта для России нет

Любые дальнейшие шаги страны-оккупанта России в сфере экономики лишь ухудшат ситуацию. Придется отказаться либо от войны против Украины, либо финансирования других статей расходов в бюджете. Фактически речь идет о безвыходном положении. Об этом заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Классический цугцванг"

В интервью Главреду он рассказал, что Россия попала в тяжелую экономическую ситуацию. Если Кремль решит уменьшить учетную ставку – вырастет инфляция. Увеличение учетной ставки и вовсе приведет к неспособности предприятий оформлять займы.

видео дня

Похожая история и с национальной валютой.

"Для России уже сейчас классический цугцванг, когда любой ее ход только ухудшит ситуацию. Любой ход россиян в экономике, сделает им еще хуже. Уменьшат учетную ставку – увеличат таким образом инфляцию. Увеличат учетную ставку – увеличат банкротства российских компаний, потому что они вообще не смогут брать кредиты, а почти все предприятия сейчас живут на кредиты. Будут искусственно сдерживать курс рубля – будет расти дефицит бюджета еще более высокими темпами. Отпустят курс рубля – будет гиперинфляция, сокрушительный удар по большинству российских граждан, когда 80-85% населения будут на уровне ниже прожиточного минимума. Так что у россиян сейчас любой ход то ли правительства, то ли центробанка только усугубит ситуацию", - объяснил Новак.

Выхода нет

По его словам, для России сложилась безвыходная ситуация. Придется отказываться либо от войны, либо от ряда статей бюджетных расходов.

"У России нет выхода. Несмотря на то, что часто философски говорят, что безвыходных ситуаций не существует, в России сейчас именно безвыходная ситуация. Она должна отказаться от чего-то большого и серьезного, чтобы хотя бы получить шанс на выживание: либо отказаться от войны (чего Кремль сделать не может), либо отказаться финансировать другие статьи бюджетных расходов (это будет означать коллапс и для российских граждан, и для российских предприятий). Такой диагноз сегодня можно поставить российской экономике", - подчеркнул Андрей Новак.

Какие санкции страны-партнеры Украины ввели против России / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Новак рассказал о состоянии российской экономики:

Экономика России – прогнозы:

Как сообщал Главред, в Международном валютном фонде сделали прогноз, согласно которому снижение цен на нефть приведет к замедлению экономики России. Тенденции указывают на угасание ранее фиксировавшегося подъема.

Если глава Кремля Владимир Путин будет продолжать войну, российская экономика рухнет, считает дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. В ряде стратегических отраслей активность уже практически на нуле.

В начале полномасштабной войны экономика России имела определенную прочность, запас которой подошел к концу, полагает экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран. По его словам, война финансируется за счет ухудшения уровня жизни в РФ, а ситуация стала очень сложной.

Другие новости:

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред