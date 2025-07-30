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На грани рецессии и слома: МВФ дал мрачный прогноз по экономике России

Даяна Швец
30 июля 2025, 14:16
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"Бум военного времени" в России идет на спад, несмотря на то, что стране удалось избежать экономического краха после вторжения в Украину.
Путин, экономика РФ
Военная экономика России исчерпывает ресурсы / Коллаж Главред, фото - ua.depositphotos.com

Главное:

  • В 2025 рост экономики РФ замедлится почти вдвое
  • МВФ ухудшил прогноз роста экономики России

Российская экономика, которая пережила определенный рост во время военного периода, сейчас демонстрирует признаки замедления. Международный валютный фонд снизил прогноз по экономическому развитию РФ в ближайшие годы.

"Мы ожидаем замедления экономического роста России в 2025 году, и это в значительной степени связано с ужесточением политики и снижением цен на нефть", - цитирует издание Business Insider заместителя директора исследовательского отдела МВФ Петю Коева Брукс.

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МВФ сообщает, что после периода адаптации к санкциям и активных военных расходов, российская экономика сталкивается со значительным спадом темпов роста.

В новом прогнозе фонд ожидает рост ВВП РФ на уровне лишь 0,9% в 2025 году, хотя еще в апреле этот показатель составлял 1,5%. На 2026 год предусмотрен рост в 1%.

Сокращение экономического прогноза связано с последними статистическими показателями, в частности со слабыми результатами в розничной торговле, промышленности и ВВП за месяц. Коев Брукс отметил, что эти данные демонстрируют "относительную слабость".

Также в России зафиксировано снижение производственной активности, уменьшение количества рабочих мест, а темпы роста ВВП в первом квартале упали до 1,4%, что значительно ниже, чем 4,5% в предыдущем периоде.

Хотя экономика РФ избежала глубокого кризиса после вторжения в Украину в 2022 году, нынешние тенденции указывают на постепенное угасание "военного" подъема. Министр экономики РФ Максим Решетников даже заявил, что страна находится "на грани" рецессии.

Последние оценки МВФ были обнародованы вскоре после того, как Центробанк РФ снизил ключевую ставку с 20% до 18%, пытаясь активизировать внутренний спрос в ответ на замедление инфляции.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Цена на нефть / Инфографика: Главред

Кризис в экономике РФ - что известно

Напомним, Главред писал, что РФ собственного ВПК недостаточно. Россия ищет другие пути для получения компонентов для производства дронов и ракет, поэтому обращается за помощью к Беларуси, которая является ее союзником.

Bloomberg также писал о том, что экономика России покрылась глубокими трещинами. После трех лет войны и западных санкций, Кремль сталкивается с множеством серьезных проблем.

Экономический эксперт Тарас Загородний также дал мрачный прогноз для российской экономики. Он считает, что Кремлю не стоит рассчитывать на благоприятное развитие событий, ведь глобальная рецессия уже началась, и Россию ожидают значительные трудности.

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Об источнике: Business Insider?

Business Insider - американский новостной веб-сайт бизнеса и технологий, запущенный в феврале 2009 года со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Портал основан известным интернет-предпринимателем Кевином П. Райаном и является авторитетным аналитическим агентством на которое ссылаются такие издания как "Нью-Йорк Таймс" и средства массовой информации как National Public Radio. По данным самого портала, которые базируются на Google Analytics, он достиг в 2014 году посещаемости 221 миллионов человек в месяц, пишет Википедия.

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