Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Экономика РФ удивила устойчивостью, но покрылась глубокими трещинами – Bloomberg

Виталий Кирсанов
26 июля 2025, 17:28
531
Трещины в экономике стоимостью 2 триллиона долларов сейчас вполне очевидны, говорится в публикации.
Военная экономика РФ покрылась глубокими трещинами
Военная экономика РФ покрылась глубокими трещинами / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что написано в статье Bloomberg:

  • Москва "выбирает оружие вместо масла"
  • Есть много доказательств сложных времен во многих секторах экономики РФ
  • Угольная промышленность России переживает масштабный кризис

Российская экономика удивила многих, оставшись устойчивой перед лицом международных санкций, но после трех лет войны и западных ограничений она демонстрирует многочисленные проблемы, каждая из которых выглядит очень серьезной. Об этом пишет Bloomberg.

"Трещины в экономике стоимостью 2 триллиона долларов сейчас вполне очевидны", - говорится в публикации.

видео дня

Журналисты отмечают, что Москва "выбирает оружие вместо масла": пока все ресурсы государства направлены на войну, гражданская экономика постепенно умирает. Эта динамика была продемонстрирована на этой неделе: Путин посетил церемонию поднятия флага на новой атомной подводной лодке с баллистическими ракетами на фоне новостей о том, что продажи автомобилей в июне обвалились на 30%.

Боясь дальнейшего охлаждения экономики, Центральный банк России вчера решил снизить базовую процентную ставку примерно на 2 процентных пункта после снижения на 1 процентный пункт в прошлом месяце. То есть, выбирая между высоким уровнем инфляции и экономическим спадом, Центробанк остановился на первом варианте.

"Существует все больше доказательств сложных времен во многих секторах российской экономики. Последствия войны, западных санкций, дефицита рабочей силы, снижения цен на нефть, дорогой валюты и высоких процентных ставок", - утверждает Алекс Кокчаров, аналитик по геоэкономическим вопросам Bloomberg Economics.

По его словам, риск обвала гражданской части экономики растет, поскольку Путин в своей войне против Украины почти полностью сосредоточен на военных целях.

Автор публикации отмечает, что до сих пор большой поддержкой для России оставалась возможность поставлять нефть и газ в Китай, Индию и некоторые европейские страны. Но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать проблем в других секторах российской экономики. Например, угольная промышленность России переживает масштабный кризис, потеряв и рынки сбыта, и поставщиков сложного промышленного оборудования, и возможность привлекать западные финансовые ресурсы для модернизации.

Показательно и то, что раскочегаренный военно-промышленный комплекс России оказался неспособным обеспечить достаточный спрос для сталелитейной промышленности России. Проблемы с экспортом и охлаждение рынка недвижимости в России, который формировал значительную часть внутреннего спроса на сталь, привели к значительному спаду в российской металлургии.

Но, пожалуй, наиболее тревожным сигналом для Путина должны бы стать проблемы в финансовом секторе. В начале июля руководители некоторых крупнейших российских банков частным образом обсуждали возможность обращения за государственной помощью, если уровень проблемных кредитов в их портфелях будет продолжать расти. Реальное "качество" их кредитного портфеля намного хуже, чем показывают официальные данные, говорят инсайдеры и свидетельствуют некоторые документы, с которыми ознакомились журналисты Bloomberg News.

"Остается лишь узкая группа ведущих отраслей с высокими темпами роста - все они связаны с государственными заказами и обороной", - сказала ранее этим летом София Донец, главный экономист T-Investments. По ее словам, трудно найти другие сектора, которые работают в плюсе. Большинство гражданских отраслей промышленности России испытывают сокращение производства в 2025 году

В поисках источников наполнения военного бюджета, российское правительство прибегло к очень плохой практике - конфискации частных активов. За последний год общая стоимость конфискованных активов утроилась. Российский бизнес бьет тревогу, выражая беспокойство по поводу волны национализаций. Но не похоже, что Кремль готов учесть эти беспокойства.

"Путину на самом деле безразлично, что меньше добывается угля или вырубается древесины, или что падают розничные продажи. Он полностью сосредоточен на своих военных целях. Скорее всего, он хочет сыграть такую же роль в российской истории, что и Петр I или Екатерина II", - считает экономический аналитик Алекс Кокчаров.

Крах экономики РФ - что говорят эксперты

Как рассказывал Главред ранее, полковник запаса ВСУ Олег Жданов высказывал мнение, что социальный взрыв в РФ близко. Эксперт обращает внимание, что что последствия перевода экономики РФ на военные рельсы не самые радужные.

Кроме этого, Жданов продолжает, что процесс уничтожения России ускорит усиление санкций от партнеров Украины и закручивание гаек. В то же время отключение от SWIFT и прекращение притока валюты за энергоносители обвалят финансовую систему. Таким образом россияне "схлопнутся в течение месяцев", считает Жданов.

Мрачный прогноз для экономики Путина. дал также и экономический эксперт Тарас Загородний. По его убеждению, Кремлю не стоит надеяться на положительные для себя варианты, ведь глобальная рецессия уже началась и Россию ждут сложности.

Больше новостей:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России экономика Владимир Путин мировая экономика экономический кризис война России и Украины экономика России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ярко воспламенился: ГУР сообщило об уничтожении в России самолета Су-27УБ

Ярко воспламенился: ГУР сообщило об уничтожении в России самолета Су-27УБ

17:58Мир
Украина получила несколько систем Patriot: СМИ назвали количество переданных ЗРК

Украина получила несколько систем Patriot: СМИ назвали количество переданных ЗРК

17:51Украина
Экономика РФ удивила устойчивостью, но покрылась глубокими трещинами – Bloomberg

Экономика РФ удивила устойчивостью, но покрылась глубокими трещинами – Bloomberg

17:28Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Сомневаюсь, что выдержит несколько лет": Ходжес удивил прогнозом о войне

"Сомневаюсь, что выдержит несколько лет": Ходжес удивил прогнозом о войне

Галкин и Пугачева хотят приехать в Украину: шоумен назвал условие

Галкин и Пугачева хотят приехать в Украину: шоумен назвал условие

Гороскоп на завтра 27 июля: Близнецам - удовольствие, Овнам - раздражение

Гороскоп на завтра 27 июля: Близнецам - удовольствие, Овнам - раздражение

Галкин с Пугачевой показались в элегантных образах: певица удивила длиной наряда

Галкин с Пугачевой показались в элегантных образах: певица удивила длиной наряда

У 6 знаков зодиака начнется новая глава финансового достатка: известна дата

У 6 знаков зодиака начнется новая глава финансового достатка: известна дата

Последние новости

17:58

Ярко воспламенился: ГУР сообщило об уничтожении в России самолета Су-27УБ

17:51

Украина получила несколько систем Patriot: СМИ назвали количество переданных ЗРК

17:42

Невидимые враги: самая распространенная аллергия в мире

17:28

Экономика РФ удивила устойчивостью, но покрылась глубокими трещинами – Bloomberg

17:26

Пехоту и бронетехнику разбили: оккупанты получили "на орехи" возле Белогоровки

Будут ли провокации на границе России и Азербайджана: Семиволос - об остром кризисе между странамиБудут ли провокации на границе России и Азербайджана: Семиволос - об остром кризисе между странами
16:48

Чем отличаются 2 девушки на лошади: только гений найдет ответ за 21 секунду

16:26

Россия будет готова противостоять Западу в 2027 году: в Польше бьют тревогу

16:15

Китаю выгодна длительная война в Украине и невыгодная победа РФ – The Hill

16:12

Шел с оторванной рукой в рукаве: Грубич шокировал подробностями ранения сына

Реклама
15:44

ВСУ оттеснили врага в важной точке: россияне теряют позиции на Запорожье

15:42

У путиниста Петросяна и его бывшей снова скандал: что случилось

15:21

Почему 27 июля нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

15:10

"Буферное государство", которое представляет угрозу: Орбан высказался об Украине

15:09

Какой цвет соответствует каждому знаку зодиака: астрологи дали интересный ответ

14:55

В Украине резко дорожает ценный продукт: сколько придется вытащить из кармана

14:48

Этикет электронной почты: что можно и нельзя в деловой переписке

14:30

Дрон врезался в облгосадминистрацию: РФ атаковал Сумы, в городе 4 прилетаФото

13:48

Китайский гороскоп на завтра 27 июля: Змеям - стресс, Петухам - веселье

13:48

"Лучше не выходить на улицу": украинцам объявили важное предупреждение

13:19

Сорвали планы РФ и набрали в плен россиян: Зеленский сообщил об успехе ВСУ

Реклама
13:10

Грех ли детям бегать по церкви: что делать родителям в таком случае - ответ священникаВидео

13:05

Украина будет в сильной позиции: генерал озвучил сценарии окончания войны

12:47

После сбора урожая: как ухаживать за абрикосом летом, чтобы он дал ещё больше плодовВидео

12:42

Как сохранить салат в холодильнике свежим на 2 недели: советы эксперта

12:17

Двумя ударами ослабили врага: в СБУ раскрыли детали атаки на ключевой завод РФ

11:38

Расклад Таро на будущее: что говорит Вселенная и сбудется ли желание до 9 августа

11:35

Пять населенных пунктов в опасности: армия РФ прорывается на границе трех областей

11:34

"С уважением относился": Иво Бобул рассказал о встрече с Путиным

11:25

Целых 20% мировых запасов: где в Украине найдены крупнейшие залежи титановых руд

11:17

"А что вам мешает бить по Москве?": Трамп упрекнул Зеленского – какая причина

11:07

Муж-алкоголик путинистки Кудрявцевой публично набросился на ведущую

10:40

Поздравления с Днем медика - прикольные картинки и теплые слова

10:21

Увидеть кота за 7 секунд смогут только "гении головоломок": сложная загадка на внимательность

09:55

Война добралась до Петербурга: РФ отменила крупнейший военно-морской парад

09:32

Атакован завод с важной техникой для армии РФ: дроны ударили по СтаврополюВидео

09:16

Часть россиян зашла в центр большого города: ISW объяснили, где РФ усилила атаки

09:13

Сломалась ветка: как реанимировать дерево и спасти урожайВидео

08:38

РФ имеет свой замысел: в ISW раскрыли интересный нюанс о встрече Путина и Зеленского

08:17

"Страшная ночь": РФ массированно атаковала 3 города Украины, есть погибшие и разрушения домовФото

08:10

РФ может устроить массированный удар уже в ближайшие днимнение

Реклама
06:30

У 6 знаков зодиака начнется новая глава финансового достатка: известна дата

06:10

Путин пытается взорвать Украину изнутримнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком-дайвером за 47 секунд

05:43

Гороскоп на завтра 27 июля: Близнецам - удовольствие, Овнам - раздражение

05:25

Как правильно - "добрий ранок" или "доброго ранку": какую ошибку делают многие украинцыВидео

04:37

Причина не в Украине: почему Трамп выражает недовольство Путиным

04:09

Почему в Украине говорят сорок, а не "четыредесят" - раскрыт неожиданный секретВидео

03:34

Подарки и новые знакомства: 26 июля судьба улыбнется двум знакам зодиака

02:30

"Трамп показал подконтрольность Путину": получат ли ВСУ оружие от США

01:40

РФ накрывает Харьков КАБами, а Днепр - баллистикой: города в огне

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять