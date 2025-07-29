РФ собственного ВПК недостаточно: разведка сообщила о привлечении еще одной страны

В Беларуси продолжается расширение производственных мощностей ВПК.

https://glavred.info/world/rf-sobstvennogo-vpk-nedostatochno-razvedka-soobshchila-o-privlechenii-eshche-odnoy-strany-10685477.html Ссылка скопирована

Над усилением ВПК работает Беларусь / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сообщили в СВР:

В Беларуси развивают ВПК для помощи России

Вскоре в Беларуси заработает производство композитных элементов для БпЛА

Страна-агрессор Россия ищет альтернативные источники для получения компонентов для дронов и ракетного вооружения, поэтому пользуется помощью дружественной ей Беларуси.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) Украины. Правительство Беларуси ускоряет запуск производств, связанных с беспилотниками, электроникой двойного назначения и прицельной техникой.

видео дня

"Проекты с военным потенциалом стали приоритетными в инновационной стратегии страны, которая ранее фокусировалась на гражданских отраслях - от агротехники до фармацевтики", - говорится в сообщении.

Подтверждением этому стали несколько объектов в Беларуси. Например, завод по производству композитных элементов для БпЛА, созданный на базе НПЦ многоцелевых беспилотных комплексов.

"Проект заморозили еще в 2020 году, однако возобновили после начала войны. До конца 2024 года предприятие было построено и оснащено, а уже в феврале 2025 года запущено. В марте оно вышло на полную мощность", - сообщили в СВР.

Ситуация в Беларуси - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские ракеты "Орешник" могут появиться на территории Беларуси до конца 2025 года. С местами размещения стороны якобы уже определились.

Накануне стало известно, что Беларусь не получила ядерного оружия от России, несмотря на многочисленные заявления режима Александра Лукашенко о его якобы размещении на территории страны.

Ранее сообщалось, что на фоне заявлений о военных учениях в Беларуси рядом с украинской границей, ВСУ, ГПСУ и другие Силы обороны должны быть привлечены к постоянному отслеживанию и анализу переброски войск страны-агрессора России в Беларусь.

Читайте также:

Об источнике: Служба внешней разведки Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред