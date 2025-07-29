РФ собственного ВПК недостаточно: разведка сообщила о привлечении еще одной страны

Что сообщили в СВР:
- В Беларуси развивают ВПК для помощи России
- Вскоре в Беларуси заработает производство композитных элементов для БпЛА
Страна-агрессор Россия ищет альтернативные источники для получения компонентов для дронов и ракетного вооружения, поэтому пользуется помощью дружественной ей Беларуси.
Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) Украины. Правительство Беларуси ускоряет запуск производств, связанных с беспилотниками, электроникой двойного назначения и прицельной техникой.
"Проекты с военным потенциалом стали приоритетными в инновационной стратегии страны, которая ранее фокусировалась на гражданских отраслях - от агротехники до фармацевтики", - говорится в сообщении.
Подтверждением этому стали несколько объектов в Беларуси. Например, завод по производству композитных элементов для БпЛА, созданный на базе НПЦ многоцелевых беспилотных комплексов.
"Проект заморозили еще в 2020 году, однако возобновили после начала войны. До конца 2024 года предприятие было построено и оснащено, а уже в феврале 2025 года запущено. В марте оно вышло на полную мощность", - сообщили в СВР.
Ситуация в Беларуси - последние новости
Напомним, Главред писал, что российские ракеты "Орешник" могут появиться на территории Беларуси до конца 2025 года. С местами размещения стороны якобы уже определились.
Накануне стало известно, что Беларусь не получила ядерного оружия от России, несмотря на многочисленные заявления режима Александра Лукашенко о его якобы размещении на территории страны.
Ранее сообщалось, что на фоне заявлений о военных учениях в Беларуси рядом с украинской границей, ВСУ, ГПСУ и другие Силы обороны должны быть привлечены к постоянному отслеживанию и анализу переброски войск страны-агрессора России в Беларусь.
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Об источнике: Служба внешней разведки
Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.
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