'Это факт': в разведке рассказали, получила ли Беларусь ядерное оружие от РФ

Беларусь обустраивает хранилища для размещения ядерного оружия, рассказал руководитель СВРУ Олег Иващенко.

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У Беларуси нет российских ядерных боеголовок / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Ключевые тезисы Иващенка:

В Беларуси нет российских ядерных боеголовок

Размещены лишь носители: самолеты и комплексы "Искандер"

Заявления Лукашенко об "Орешнике" до конца года - маловероятны

Беларусь не получила ядерного оружия от России, несмотря на многочисленные заявления режима Александра Лукашенко о его якобы размещении на территории страны. Ядерных боеголовок в стране нет. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью Укринформу.

По его словам, сейчас на территории Беларуси размещены носители ядерного оружия, в частности военные самолеты и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Однако самих ядерных боеголовок в стране нет - их Россия пока не передавала.

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"Носители есть. Это правда. Есть самолеты, есть ОТКР "Искандер". Но самого ядерного оружия у Беларуси нет. Это факт", - рассказал Иващенко.

Он добавил, что в Беларуси уже обустраивают специальные хранилища и готовятся к возможному размещению ядерного оружия в будущем. Однако эти работы находятся на начальном этапе и не свидетельствуют о наличии боеголовок.

Глава СВРУ также прокомментировал заявления Лукашенко о том, что до конца года в стране появится "Орешник", который якобы должен быть связан с ядерным оружием. Иващенко назвал эти заявления маловероятными и указал, что пока никаких подтверждений этому нет.

"Лукашенко говорит, что до конца года у них будет "Орешник". Но это похоже на принятие желаемого за действительное. На сегодня - ничего такого нет, и маловероятно, что появится", - отметил он.

Какие страны владеют ядерным оружием / Инфографика: Главред

Размещение "Орешника" в Беларуси - что известно

Напомним, 6 декабря 2024 года белорусский диктатор Александр Лукашенко обратился с просьбой разместить на территории Беларуси ракетный комплекс "Орешник", утверждая, что это якобы поможет "успокоить некоторые умы". Российский диктатор Владимир Путин пообещал удовлетворить эту просьбу, однако уточнил, что размещение ракет возможно лишь во второй половине 2025 года.

Уже 26 января Лукашенко заявил, что "Орешник" прибудет в Беларусь "со дня на день". Сначала он требовал у Путина 10 таких комплексов, но впоследствии сообщил, что это было шуточное заявление.

Как сообщал Главред, 5 февраля Путин подал в Госдуму договор с Беларусью о "гарантиях безопасности" для ратификации. Документ разрешает размещение российских войск в Беларуси, а также предусматривает возможность применения ядерного оружия в случае угрозы суверенитету обеих стран.

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Кто такой Олег Иващенко? Олег Иванович Иващенко (9 сентября 1969) - Председатель Службы внешней разведки Украины, Член Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Член Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 29.03.2024), пишет Википедия.

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