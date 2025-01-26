"Орешник" появится в Беларуси "со дня на день": какая у Лукашенко цель

Самопровозглашенный президент Беларуси угрожает Европе и Украине.

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Со дня на день Орешник появится в Беларуси / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Что говорит Лукашенко:

Российский "Орешник" хотят разместить в Беларуси

"Орешник" могут установить возле границы со Смоленской областью

Лукашенко хочет запугать США и Европу "Орешником"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко угрожает Украине и Европе российской ракетой "Орешник". Он заявил, что эта ракета якобы прибудет в Беларусь "со дня на день". Видео уже разлетелись в Сети.

Сначала Лукашенко попросил у Путина 10 комплексов "Орешника", но позже сказал, что пошутил.

видео дня

"У нас со дня на день будет "Орешник". Мы договорились с президентом Путиным, что следующая установка будет поставлена в Беларусь раньше, чем в Россию", - сказал Лукашенко.

Что известно о ракете "Рубеж" / Инфографика: Главред

Он отмечает, что "Орешник" якобы станет ответом на "желание и размещение американских ракет средней дальности в Европе".

"Нам важно, чтобы ракеты средней дальности не попали на территорию Европы, потому что они могут быть оснащены ядерным компонентом", - говорит он.

"Туда, ближе к Смоленску. Я так мечтаю. А там посмотрим. Нужно определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести", - сказал он.

Позже Лукашенко заявил, что конкретные сроки передачи Беларуси "Орешника" якобы не обсуждали, как и место размещения - это лишь его мысли.

Смотрите видео о размещении "Орешника" в Беларуси:

Со дня на день Орешник появится в Беларуси / фото: скриншот

Новости об "Орешнике" - главное

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны. Также ведется работа по созданию ракетной системы, которая могла бы стать сдерживающим фактором против применения ракет "Орешник" Россией.

Как сообщал Главред, ранее в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником". Россия использовала все доступные виды оружия против Украины, но может применить и новые, отметил Андрей Черняк.

Напомним, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник", вероятнее всего, является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке.

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