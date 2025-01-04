'Пытаются проломить укрепление': раскрыт вероятный сценарий удара 'Орешником'

У ракеты "Орешник" другая задача, это кинетическое оружие, говорит Роман Свитан.

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/ Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

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Ракета "Орешник" является кинетическим оружием

У РФ более 500 ракет средней и большой дальности

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан прокомментировал вопрос вероятности нового применения страной-агрессором РФ ракеты "Орешник" для ударов по Украине.

"У Орешника чуть другая задача, не ядерная. Это кинетическое оружие", - пояснил он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил, что больше 500 ракет средней и большой дальности, которые есть у России, могут нести стратегические ядерный заряд, но вряд ли Москва даже думает их использовать.

"Для понимания процесса – это шесть ломов, которые разгоняются до гиперзвуковой скорости и пытаются проломить какое-то укрепление. Вот основная задача "Орешника", - говорит он.

По его словам, когда ядерная ракета РФ выходит из пусковой шахты, непонятно, куда она полетит, потому сразу же будет нанесён превентивный удар по России.

"Соответственно, вряд ли россияне будут даже баловаться со стратегическим ядерным оружием. Применение тактического ядерного оружия Россией технически возможно. Но теоретически – вряд ли. России просто не дадут сделать это", - считает он.

/ Инфографика: Главред

Собеседник уверен в том, что РФ не дадут применит ядерное оружие, однако раскачивать эту тему и пугать общественность "ядерной дубиной" она будет и дальше.

"Впрочем, основная задача Москвы тут – не пугать мировую общественность, а показывать внутри России (95% риторики российской военно-политическая элиты направлено на внутреннее потребление) российскому плебсу, что у них есть какая-то дубина, они могут бить себя в грудь и, как Кинг-Конг, кричать на местное население, показывая, что что-то ещё осталось", - добавил Свитан.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана:

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Как сообщал Главред, ранее в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником". Россия использовала все доступные виды оружия против Украины, но может применить и новые, отметил Андрей Черняк.

Напомним, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке.

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