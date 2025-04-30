Беларусь готовится к маневрам: ГПСУ оценивает риск наступления северного соседа

Учения в Беларуси могут стать прикрытием для агрессии России на территории Украины

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Военные маневры России в Беларуси / Коллаж: Главред, фото: Главред

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Как российские учения могут повлиять на безопасность Украины

Что Зеленский имеет в виду, говоря об угрозе из Беларуси

Президент Украины предупредил о потенциальной угрозе от летних учений российских войск в Беларуси. Однако пока ситуация на границе остается контролируемой и без изменений.

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Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире "Суспільне. Студия", слова президента Зеленского относительно военных учений этим летом в Беларуси имеют под собой серьезные основания. Он отметил, что эти учения могут представлять угрозу для Украины, в частности из-за возможного привлечения российских подразделений.

"Если российские подразделения будут находиться на территории Беларуси, то риск возможного вторжения, дестабилизации или других действий, которые могут влиять на нашу безопасность, значительно возрастает", - сказал он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский высказал предположение, что Россия этим летом может готовить новые действия на территории Беларуси, используя военные учения как прикрытие.

"Посмотрите на Беларусь - этим летом Россия готовит там что-то, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству", - отметил президент.

Заявления Лукашенко - последние новости

Как сообщал Главред, после инициативы Украины и США по 30-дневному перемирию Кремль и Минск опубликовали совместное заявление по итогам встречи Путина и Лукашенко. Диктаторы обвинили НАТО в "дестабилизирующих действиях" и заявили, что альянс якобы провоцирует риск вооруженного конфликта между ядерными державами.

Также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что возобновление диалога между Россией и США не должно вызывать оптимизма у сторонников режима в Беларуси. По его словам, Вашингтон может попытаться "поссорить" Москву и Пекин.

Кроме этого, МИД Украины назвал так называемые президентские выборы в Беларуси фарсом и поддержало оценки ЕС относительно их результатов. В заявлении МИД указано, что выборы проходили в условиях политических репрессий, отсутствия альтернативных кандидатов и полного контроля власти.

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