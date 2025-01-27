"Это фарс": в МИД осадили Лукашенко и "размазали" выборы президента в Беларуси

Результат так называемых президентских выборов в Беларуси был заранее известен, говорят в МИД.

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В МИД отреагировали на фарс с "выборами" в Беларуси / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook/UkraineMFA

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Выборы президента в Беларуси были фарсом

Белорусский народ еще пять лет будет заложником одного человека

Так называемые президентские выборы в Беларуси были фарсом, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Украинские дипломаты присоединилось к оценкам Службы внешних связей ЕС относительно результатов этого "действа", выразив поддержку тем белорусам, которые продолжают бороться за демократические изменения в своей стране, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МИД Украины.

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В МИД отмечают, что результат так называемых президентских выборов в Беларуси "был заранее известен еще с начала электоральной кампании. "Трудно назвать такие выборы честными, прозрачными и демократическими, в частности учитывая политические репрессии в Беларуси, которые лишили избирателей любого альтернативного выбора, а сами выборы превратили в политическое шоу одного человека".

"Выборы, которые проходят в условиях полного административного контроля и политических преследований, отсутствия реальной политической конкуренции, притеснений свободы слова и отсутствия неподконтрольных властям СМИ, не могут быть легитимными. Это фарс", - говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что Министерство иностранных дел Украины "полностью разделяет и присоединяется к оценкам Службы внешних связей ЕС относительно результатов этого "действа" и выражает свою поддержку тем белорусам, которые продолжают бороться за демократические изменения в своей стране, ее независимость, сохранение своего национального достоинства и самобытности".

МИД также отмечает, что белорусский народ "заслуживает лучшего будущего, чем еще пять лет быть заложником одного человека, который не только лишает белорусов перспектив достойного развития в семье европейских народов, к которой они исторически принадлежат, но и создает угрозы безопасности для соседних стран и европейского региона в целом".

"Убеждены, что демократическая и суверенная Беларусь, в которой народ, а не один человек будет определять будущее, будет фактором долгосрочной стабильности в нашем регионе, а не соучастником войны России против Украины", - резюмирует украинское внешнеполитическое ведомство.

Выборы в Беларуси - последние новости по теме

Как писал Главред, в Беларуси состоялись так называемые президентские выборы, участие в которых вновь принял самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко.

Напомним, Лукашенко отметил, что Беларусь постепенно должна готовить новое поколение к руководству страной. Отвечая на вопрос, кого он видит своим преемником, Лукашенко подчеркнул, что не имеет в виду собственных детей. По его словам, будущие президенты - это нынешние губернаторы, нынешние министры, высшие должностные лица.

Ранее Лукашенко заявил, что в 2025 году "будет какая-то развязка украинского конфликта". В то же время как передают белорусские СМИ, по его словам, не идет речь об окончании войны в этом году. Лукашенко убежден, что конфликты между страной-агрессором Россией и Украиной будут продолжаться и дальше.

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Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

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