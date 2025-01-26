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Развязка войны в Украине: Лукашенко вышел с заявлением и назвал сроки

Анна Косик
26 января 2025, 13:50
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Самопровозглашенный президент Беларуси оценил вероятность окончания войны в Украине и указал на важный нюанс.
Развязка войны в Украине: Лукашенко вышел с заявлением и назвал сроки
Лукашенко уверен, что Россия не пойдет на условия Украины / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот из видео, скриншот из YouTube

Что сказал Лукашенко:

  • Развязка конфликта произойдет в 2025 году
  • Война в Украине будет продолжаться еще долго
  • США не удастся заставить РФ действовать в интересах Штатов

Самопровозглашенный президент Беларуси и действующий кандидат на нынешних "выборах" Александр Лукашенко заявил, что в 2025 году "будет какая-то развязка украинского конфликта".

Как передают белорусские СМИ, по его словам, не идет речь об окончании войны в этом году. Лукашенко убежден, что конфликты между страной-агрессором Россией и Украиной будут продолжаться и дальше.

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"Конфликтовать, наверное, еще долго будут. Но ведь развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году", - подчеркнул он.

В то же время приспешник кремлевского диктатора Владимира Путина заявил, что США не удастся заставить Россию действовать в их интересах в отношении Украины, на что уже неоднократно намекал президент Штатов Дональд Трамп.

Заявления Лукашенко относительно войны в Украине - что известно

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно признал, что Крым не является российским. Временно оккупированный полуостров нельзя назвать российским, по мнению Лукашенко, с юридической точки зрения, а именно из-за непризнания международного сообщества.

Ранее, как писал Главред, Лукашенко неоднократно выступал с сомнительными заявлениями относительно войны. В частности он заявил, якобы его последние контакты с представителями западных стран свидетельствуют о готовности согласиться на вариант "ничьи" в войне в Украине, если начать договариваться прямо сейчас.

Накануне также самопровозглашённый президент Беларуси назвал "чушью" сообщения о том, что Северная Корея отправила свои войска для участия в боевых действиях на стороне России в Украине, и заявил, что российский диктатор Владимир Путин никогда не пошёл бы на такой шаг.

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Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?

Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.

Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".

Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

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