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Окружение ВСУ и оккупация Великой Новоселки: украинские военные вышли с заявлением

Анна Косик
26 января 2025, 11:22
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На Новопавловском направлении все еще продолжаются тяжелые оборонительные бои.
Великая Новоселка
Украинские военные частично отходят с позиций / Коллаж: Главред, фото: скрин с DeepState, скрин с видео

Что сообщили военные:

  • Великая Новоселка не оккупирована врагом
  • Угрозы окружения украинских военных в районе поселка нет

Оккупационная армия страны-агрессора России продолжает давить на украинских военных в районе населенного пункта Великая Новоселка, что в Донецкой области. Однако пока не идет речь об оккупации поселка.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов. По его словам, подробности боев в районе населенного пункта пока не открывают в целях операционной безопасности, но врагу не удалось полностью захватить населенный пункт.

видео дня

"Все делается для того, чтобы сохранить жизнь украинских военных именно в этом районе, все делается для того, чтобы собственно сохранить жизнь и выполнить боевые задачи", - добавил он.

Ситуацию в Великой Новоселке прокомментировали и в 110 отдельной механизированной бригаде. Военные утверждают, что угрозы окружения украинских подразделений нет.

"Что происходило последние дни? Противник огромными силами пехоты пытался блокировать наши опорные пункты. Применение техники свелось на нет, как с нашей, так и со стороны противника. Все, что приближалось ближе километра к линии соприкосновения - уничтожалось", - говорится в сообщении.

В бригаде также сообщили о выходе подразделений из отдельных районов, где возникала угроза окружения, но бои в Великой Новоселке продолжаются и ВСУ пытаются уничтожить как можно больше сил и средств противника, который имеет значительное преимущество в пехоте.

"Продолжать наступление из Великой Новоселки у оккупантов уже не получится. Возникла типичная ситуация для противника - "главное сделать флаговтик". Цена и перспективы неважны. Река "Мокрые Ялы", которая создавала проблемы для обеспечения наших подразделений, теперь стала преградой для продвижения уже противника. Войдя в Великую Новоселку враг попал в огненный мешок, где покоя ему не будет, любое движение пресекается снарядами и дронами. Относительно самого города, целых зданий в населенном пункте не осталось", - добавили в 110 ОМБр.

Наступление на Великую Новоселку - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным британской разведки, российские войска в центральной части Донецкой области усиливают давление на населенный пункт Великая Новоселка.

Накануне также аналитики DeepState сообщили о продвижении врага в Великой Новоселке и согласно обновленным картам поселок находится на грани полного захвата.

Ранее в ОСУВ "Хортица" заявили, что Силы обороны Украины ведут с российскими оккупантами тяжелые бои за населенный пункт Великая Новоселка Донецкой области. На тот момент риска окружения не было, однако командование рассматривало различные сценарии.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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