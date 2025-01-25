Угроза окружения ВСУ в Донецкой области: майор рассказал о приказах на отход

Приказы на отход военных - является наиболее организационно и тактически сложной операцией.

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Ситуация на фронте обостряется / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Главные тезисы Гетмана:

Остается до двух километров между двумя российскими группировками

Враг почти замкнул "кольцо" для ВСУ

Алексей Гетьман, майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны, отметил, что между двумя российскими группировками возле Великой Новоселки остается менее 2 километров.

"Что касается Великой Новоселки, угроза есть, потому что там остается до двух километров между двумя российскими группировками, которые обходят с северо-востока и юго-запада. Враг почти замкнул "кольцо", там небольшое расстояние между этими российскими "клещами". Конечно, в нашем командовании сделали выводы, видят, что ситуация угрожающая. Если надо будет отходить, то готовится определенное боевое распоряжение - приказы на отход, что является наиболее организационно и тактически сложной операцией, если сравнивать с наступательными действиями или действиями в обороне", - отметил майор запаса НГУ в эфире "Еспресо".

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По его словам, по ситуации вокруг Великой Новоселки имеем противоречивую информацию, но если будет окружение, то это не очень хорошо, есть надежда, что этого не допустят.

"Однако, несмотря на то, какое сейчас есть давление на военнослужащих, что военные что-то не так делают, допускают ошибки, поэтому их нужно осуждать - такая тенденция не очень мотивирует людей, которые ведут боевые действия, потому что определенные шаги требуют риска. Ведь боевые действия связаны с риском, нельзя спланировать операцию, которая на 100% пройдет по плану. Обычно бывают нюансы, из-за которых и нужно принимать оперативные решения при ведении боевых действий. Невозможно все просчитать, тем более, что враг тоже готовится", - резюмировал Алексей Гетьман.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ВСУ сообщили, что ситуация возле Великой Новоселки ухудшилась. Виктор Трегубов заявил, что полного окружения нет. Есть риск оперативного окружения, но проводятся усилия, чтобы его не допустить и чтобы россиянам не удалось заблокировать подходы к поселку.

Россияне штурмуют три важных района в Донецкой области. Противник штурмует район молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома. Активные действия в Великой Новоселке начались утром 18 января. По трассе из Шахтерского через лесополосы зашла колонна из 13 единиц военной техники.

ВСУ устроили ад врагу на Покровском направлении. Сергей Цехоцкий рассказал, что около 300 убитыми и ранеными в день теряет российская армия на Покровском направлении. РФ не может прорвать оборону из-за исправной работы украинских подразделений, включая пехоту и пилотов БпЛА.

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