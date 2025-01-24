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Больше потерь в Корее и Вьетнаме: у Трампа напугали цифрами жертв ВСУ в войне

Алексей Тесля
24 января 2025, 20:26
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Кит Келлог считает, что Дональд Трамп сможет закончить войну, "когда начнет диалог".
Кит Келлог, Украина
Кит Келлог прокомментировал потери Украины / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Офис президента

Важно:

  • Потери ВСУ больше, чем армия США потеряла во Вьетнаме и в Корее
  • Война в Украине не будет закончена "кинетически"

Специальный представитель США по вопросам Украины и России, генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог заявил, что Украина за три года полномасштабной российской агрессии потеряла больше солдат, чем США потеряли за войну во Вьетнаме и Корейскую войну вместе взятые.

"Сотни тысяч жертв с обеих сторон. Вы знаете, только одна Украина за три года потеряла больше солдат, чем мы потеряли за всю войну во Вьетнаме и Корейскую войну вместе взятые", - сказал он в эфире Fox News.

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Келлог считает, что Трамп сможет закончить войну, "когда начнет диалог". Он также напомнил о выступлении президента США Дональда Трампа в Давосе 23 января и отметил, что война не будет закончена "кинетически", то есть на поле боя, ведь "ключевую роль играет не только дипломатия, но и экономика".

"Россия получает миллиарды долларов от продажи нефти. Что, если снизить цену до 45 долларов за баррель?" - сказал Келлог, добавив, что "именно так мы собираемся покончить с этим делом".

"Это не будет сделано путем убийства друг друга. Это не сработает", - добавил американский генерал.

Ранее в NYT раскрыли потери ВСУ на фронте. Точные данные боевых потерь являются засекреченными с обеих сторон.

Напомним, Как сообщал Главред, генерал рассказал о катастрофических потерях РФ на фронте. Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск, сообщил Александр Павлюк.

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Кто такой Кит Келлог

Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса.

Сейчас 80-летний Келлог является сопредседателем Центра американской безопасности в AFPI.

Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение.

Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога.

"Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне.

При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.

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война России и Украины Кит Келлог
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