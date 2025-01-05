Тысячи россиян уничтожены: генерал о катастрофических потерях РФ на фронте

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск, сообщил Александр Павлюк.

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Названы потери армии РФ / Коллаж: Главред, Фото: radiosvoboda.org, УНИАН

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За неделю ликвидировано около 10 560 российских захватчиков

Уничтожено 1273 единицы вооружения и военной техники врага

За последнюю неделю украинские защитники уничтожили около 10 560 российских захватчиков и 1273 единицы вооружения и военной техники врага.

Такие данные в своем Telegram-канале обнародовал генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк.

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"За неделю с 29 декабря 2024 по 05 января 2025 года потери противника составили около 10 560 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

30 танков;

138 боевых бронированных машин;

153 артиллерийские системы;

1 РСЗО;

530 единиц автотехники;

7 единиц спецтехники.

/ t.me/Pavliuk_KSV

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Кто такой Александр Павлюк? Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия. Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины". На должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы. Был председателем Киевской ОВА. Именно Александру Павлюку была поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины в 2022 году.

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