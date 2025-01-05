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Тысячи россиян уничтожены: генерал о катастрофических потерях РФ на фронте

Алексей Тесля
5 января 2025, 19:26
343
Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск, сообщил Александр Павлюк.
потери рф
Названы потери армии РФ / Коллаж: Главред, Фото: radiosvoboda.org, УНИАН

Главное:

  • За неделю ликвидировано около 10 560 российских захватчиков
  • Уничтожено 1273 единицы вооружения и военной техники врага

За последнюю неделю украинские защитники уничтожили около 10 560 российских захватчиков и 1273 единицы вооружения и военной техники врага.

Такие данные в своем Telegram-канале обнародовал генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк.

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"За неделю с 29 декабря 2024 по 05 января 2025 года потери противника составили около 10 560 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

  • 30 танков;
  • 138 боевых бронированных машин;
  • 153 артиллерийские системы;
  • 1 РСЗО;
  • 530 единиц автотехники;
  • 7 единиц спецтехники.
Screenshot
/ t.me/Pavliuk_KSV

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Ранее сообщалось о том, что россияне получили "по зубам" на востоке и потеряли массу техники. Таврические десантники открыли "портал в ад" для оккупантов, рассказал Орест Дрималовский.

Напомним, ранее в ВСУ ответили на фейк оккупантов. Линия столкновения стабилизирована, враг не имеет продвижения, рассказала Анастасия Бобовникова.

Как сообщал ранее Главред, россияне хотят создать ударный кулак на Покровском направлении. За текущие сутки зафиксировано 28 вражеских штурмов на этом участке фронта.

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Кто такой Александр Павлюк?

Александр Алексеевич Павлюк (род. 20 августа 1970, г. Новоград-Волынский, ныне Звягель) - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутных войск (с 2024). Член Ставки Верховного Главнокомандующего с 2023 года, пишет Википедия.

Первый заместитель Министра обороны Украины (2023-2024), командующий Операции объединенных сил (2021-2022). В 2022 году получил звание "Герой Украины".

На должности командующего ООС он руководил обороной на востоке Украины, в частности, воинские части Объединенных сил ВСУ удерживали Северодонецк, Лисичанск, Попасную и другие города Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, заблокированный войсками РФ, продолжал обороняться, несмотря на постоянные обстрелы.

Был председателем Киевской ОВА. Именно Александру Павлюку была поручена организация обороны и обеспечения столицы Украины в 2022 году.

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