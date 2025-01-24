Угроза окружения на востоке: в ВСУ назвали опасное направление

Силы обороны ставят целью не допустить окружения, подчеркнул Виктор Трегубов.

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ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 17-я ОТБр, Минобороны РФ

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Российские оккупанты планируют окружение Великой Новоселки

Силы обороны ставят целью не допустить окружения

Ситуация возле Великой Новоселки Донецкой области остается сложной, российские оккупанты планируют окружение населенного пункта, рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов.

"Возле Великой Новоселки ситуация действительно сложная. Россияне ставят своей целью окружить поселок", - цитирует его "Укринформ".

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По словам спикера, Силы обороны ставят целью не допустить окружения, "и на этот счет есть определенные планы".

"Чтобы держать ситуацию на контроле, в нашей зоне ответственности был главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Были рассмотрены определенные варианты решения этой ситуации. Ситуация находится в фокусе внимания", - подытожил он.

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Ранее сообщалось о том, что армия РФ находится в нескольких километрах от Покровска. Интенсивность и количество обстрелов растет. В городе до сих пор остаются около семи тысяч человек.

Как сообщал Главред, российская оккупационная армия находится на расстоянии менее трех километров от Покровска и усилила обстрелы. Город без света, газа и водоснабжения.

Напомним, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман спрогнозировал, куда двинется российская армия после возможного захвата Покровска Донецкой области. По его мнению, в зоне риска могут оказаться три города.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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