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Крым "де-юре" не российский: Лукашенко сделал неожиданное заявление

Анна Косик
25 октября 2024, 21:52
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Самопровозглашенный президент Беларуси рассказал, какие на его взгляд сейчас есть проблемы с Крымом.
Лукашенко, Крым на карте
При необходимости Лукашенко приедет в Крым с представителями СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с DeepState

Что сказал Лукашенко:

  • Проблема признания Крыма российским есть со стороны международного сообщества
  • Лукашенко готов посетить временно оккупированный Крым

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неожиданно признал, что Крым не является российским. Об этом он заявил во время интервью росСМИ, передает 24 канал.

Временно оккупированный полуостров нельзя назвать российским, по мнению Лукашенко, с юридической точки зрения, а именно из-за непризнания международного сообщества.

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"Де-факто Крым российский, де-юре - нет. Потому что юридически эти вопросы односторонне урегулированы", - сказал соратник Путина.

Лукашенко также убеждает, что готов приехать с визитом в Крым, однако пока это не ко времени. Но если он таки увидит необходимость посетить временно оккупированный украинский полуостров, планирует вместе с собой пригласить журналистов. Для чего - соратник Путина не сказал.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом?

Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия.

Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы".

24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях".

Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Заявления Лукашенко в контексте войны в Украине

Напомним, Александр Лукашенко недавно "попросился" на так называемые переговоры Украины и России. Он боится, что если процесс будет происходить без Минска, белорусский режим лишится своих территорий.

Накануне, как сообщал Главред, самопровозглашенный президент Беларуси назвал "чушью" сообщения о том, что Северная Корея отправила свои войска для участия в боевых действиях на стороне России в Украине. Лукашенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин никогда не пошел бы на такой шаг.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Ранее Лукашенко также "спрогнозировал", что Россия может вытащить с военных складов свое "самое опасное оружие", если войска НАТО появятся в Украине.

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