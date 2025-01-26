Крым содрогнулся от взрывов: россияне жалуются на украинские морские дроны

Оккупанты уже поспешили заявить о якобы уничтожении двух безэкипажных катеров в направлении полуострова.

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Оккупанты убеждены, что украинские силы готовятся к новым атакам / Коллаж: Главред, фото: скрин с DeepState, скриншот

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Россияне сообщают об атаке на Крым

Враг поднял авиацию, чтобы отыскать морские дроны

В Минобороны РФ утверждают, что были уничтожены две цели

26 января во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные паблики и пропагандисты сообщили об атаке украинских морских дронов с моря, в частности на город Севастополь.

"Часть БЭКов (безэкипажных катеров - Главред) курсирует у берега, готовятся к новым попыткам атак", - говорится в одном из сообщений.

видео дня

Впоследствии жители Крыма сообщили, что вдоль западного берега Севастополя над морем активно патрулируют вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8. Таким образом оккупанты разыскивают морские дроны.

В то же время в Минобороны страны-агрессора России заявили о якобы уничтожении огневыми средствами двух безэкипажных катеров, направлявшихся к Крымскому полуострову.

Атаки морских дронов на Крым - последние новости

Напомним, Главред писал, что бойцы ГУР МО Украины осуществили уникальную операцию с использованием морских дронов, в результате которой были уничтожены российские вертолеты возле Крыма.

Накануне морские дроны СБУ Sea Baby заложили более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова в Черном море - на маршрутах, которыми пользуются исключительно военные корабли. В результате они поразили по меньшей мере четыре вражеских корабля.

Sea Baby / Инфографика: Главред

Ранее также стало известно, что украинские военные с помощью ударных морских дронов Magura V5 уничтожили или повредили 15 кораблей и судов РФ. Черноморский флот РФ был полностью заблокирован.

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Атаки ВСУ на Крым С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

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