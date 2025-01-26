Крым содрогнулся от взрывов: россияне жалуются на украинские морские дроны

Главное:
- Россияне сообщают об атаке на Крым
- Враг поднял авиацию, чтобы отыскать морские дроны
- В Минобороны РФ утверждают, что были уничтожены две цели
26 января во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Местные паблики и пропагандисты сообщили об атаке украинских морских дронов с моря, в частности на город Севастополь.
"Часть БЭКов (безэкипажных катеров - Главред) курсирует у берега, готовятся к новым попыткам атак", - говорится в одном из сообщений.
Впоследствии жители Крыма сообщили, что вдоль западного берега Севастополя над морем активно патрулируют вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ми-8. Таким образом оккупанты разыскивают морские дроны.
В то же время в Минобороны страны-агрессора России заявили о якобы уничтожении огневыми средствами двух безэкипажных катеров, направлявшихся к Крымскому полуострову.
Атаки морских дронов на Крым - последние новости
Напомним, Главред писал, что бойцы ГУР МО Украины осуществили уникальную операцию с использованием морских дронов, в результате которой были уничтожены российские вертолеты возле Крыма.
Накануне морские дроны СБУ Sea Baby заложили более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова в Черном море - на маршрутах, которыми пользуются исключительно военные корабли. В результате они поразили по меньшей мере четыре вражеских корабля.
Ранее также стало известно, что украинские военные с помощью ударных морских дронов Magura V5 уничтожили или повредили 15 кораблей и судов РФ. Черноморский флот РФ был полностью заблокирован.
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Атаки ВСУ на Крым
С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе.
По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.
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